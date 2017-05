Hiếm có tác phẩm nào mà xem hậu trường cũng thấy hay và đã đời chẳng kém gì phim như "Man to Man".

Nhiều khán giả nhận xét, Man to Man (Một Chọi Một) là bộ phim mà xem hậu trường thôi cũng thấy hấp dẫn chẳng kém gì diễn biến của phim. Hiếm có tác phẩm nào mà nhà sản xuất lại hào phóng tung ra các clip BTS đến thế, dù chỉ mới phát sóng 8/16 tập nhưng đã có tới 9 clip hậu trường, mỗi clip dài hẳn 8 – 16 phút! Nhân vật chính của các đoạn phim này tiếp tục là nam chính Park Hae Jin.

"Thánh lố" siêu đáng yêu

Hình ảnh gây nhức nhối nhất hậu trường "Man to Man" của Park Hae Jin

Điều đặc biệt là khi phim còn đang ghi hình, các thành viên trong ê-kíp thường xuyên gọi Park Hae Jin bằng tên nhân vật của anh trong phim - Kim Seol Woo - thay vì tên thật. Và có vẻ như tính cách của nam diễn viên ở ngoài đời cũng không khác nhiều lắm so với chàng vệ sĩ họ Kim. Anh "dám" thách thức các ống kính máy quay bằng loạt hành động lố không thể tả này đây:

Sốt ruột đợi đồ ăn tới

Kết quả là đồ ăn quá mặn đến rụng rời tay chân

Thích tạo dáng bất động nhưng bị mọi người nhìn bằng ánh mắt kì thị

Hậu trường "Man to Man": Budapest (Phần 1)

Hậu trường "Man to Man": Budapest (Phần 2)

"Thiên sứ" và "Ông già Noel"

Rất nhiều thành viên trong ê-kíp gọi Park Hae Jin là "thiên sứ", tuy nhiên không phải là do anh chàng trông như thiên sứ gì cả. Đây là cách chơi chữ trong tiếng Hàn, ám chỉ nam diễn viên này là một người nghiện chụp ảnh, thấy cái gì cũng chụp, là chủ nhân của 1004 tấm hình khác nhau. Thậm chí khi được đạo diễn hỏi: "Cậu chụp selfie giỏi lắm đúng không?", Park Hae Jin đang mải tạo dáng cũng không quên quay lại mà đáp tỉnh bơ: "Vâng, đúng vậy ạ".

Tranh thủ chụp hình, khoe mặt đẹp ở mọi nơi

Đạo diễn: "Cậu chụp selfie giỏi lắm phải không?" - Park Hae Jin: "Tất nhiên rồi anh"

Không quên chỉ dạy cho đàn em cách chụp ảnh sao cho chuẩn

Chỉ vì mê chụp ảnh mà "hành" người ta tới khốn khổ

Bên cạnh biệt danh "Thiên sứ" vì khiến staff nhiều phen khốn khổ do quá mê chụp ảnh tự sướng, Park Hae Jin còn được gọi là "ông già Noel" bởi anh luôn quan tâm tới từng bữa ăn của các staff. Đây là người sẽ bất thình lình mang một gói bimbim tới đút tận miệng cho họ, hoặc là người đứng ra tổ chức cả một bữa tiệc mừng Giáng sinh hay Tết Âm lịch cho các đồng nghiệp khi phải ghi hình ở nước ngoài. Quả không hổ danh "thiên thần từ thiện" nổi tiếng của showbiz Hàn!

Từ túi snack cho tới cả một buổi tiệc lớn đều do Park Hae Jin chuẩn bị

Anh chàng này có vẻ cảnh giác quá cao!

Hậu trường "Man to Man": "Thiên sứ" và "Ông già Noel"

Cặp kè trai đẹp khắp nơi nơi!

Không chỉ có Yeo Woon Kwang, Kim Seol Woo ở ngoài đời còn thân thiết với rất nhiều nam nhân khác, từ diễn viên, đạo diễn cho tới stylist của mình. Người thiệt thòi nhất trong một bộ phim có đông đảo trai đẹp như Man to Man này có lẽ chính là nữ chính Kim Min Jung.

Cứ thấy mặt nhau là lại cười như được mùa

Người ít xài đồ hiệu thì sẽ gọi đây là chiếc áo màu tím, còn người thường xuyên xài thì sẽ gọi đây là đỏ Burgundy!

Staff: "Tôi cười vì biết cậu kiểu gì cũng không dùng đoạn này đâu mà" - Mặt Park Hae Jin: "Sẽ dùng đúng không?"

Với stylist thì như anh em tình thương mến thương (không liên quan nhưng anh Bắc bận đồ đẹp quá xá!)

Còn với đạo diễn thì...

Như người dưng!

Hậu trường "Man to Man": Bromance

Chuyên nghiệp trong từng cảnh phim

Tổ sản xuất của Man to Man chia sẻ lí do không thể phát sóng các cảnh NG (cảnh quay hỏng) của phim là vì vốn dĩ chúng không tồn tại. Trước mỗi cảnh quay, cả ê-kíp và diễn viên đều chuẩn bị rất kĩ lưỡng cho phần việc của mình nên ngay cả những phân cảnh dài hơi cũng chỉ cần thực hiện một lần là xong (nếu phải ghi hình lại thì chỉ là do lỗi kĩ thuật). Xem hậu trường Man to Man, bạn sẽ càng thấy rõ hơn độ chuyên nghiệp của đội ngũ Man to Man, đặc biệt là ngôi sao chính Park Hae Jin.

Hậu trường phá xe hấp dẫn chẳng kém gì cảnh hoàn chỉnh đã được lên sóng

Đến cả Park Hae Jin còn phải sửng sốt vì màn cháy xe bốc lửa cơ mà!

Hậu trường "Man to Man": Cảnh hành động tại Budapest

Hậu trường "Man to Man": Cuộc tìm kiếm tượng gỗ thứ nhất

Hậu trường Man to Man": Cha Do Ha bị bắt cóc

Hậu trường "Man to Man": Giải cứu Cha Do Ha và thay đổi khuôn mặt

Hậu trường "Man to Man": Giới thiệu nhân vật

Đón xem Man to Man vào thứ Sáu - thứ Bảy hàng tuần trên đài jTBC.

