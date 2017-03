So với năm 2016, chỉ tiêu đại học các trường CAND năm nay giảm tới hơn 50% (so với 3.200 chỉ tiêu năm 2016).

Bộ Công an vừa chính thức công bố chỉ tiêu tuyển sinh các trường Công an nhân dân năm 2017 và các thông tin liên quan công tác tuyển sinh năm nay.

Theo đó, các học viện, trường đại học khối Công an nhân dân (CAND) năm nay tuyển sinh tổng số 1.500 chỉ tiêu. Như vậy, so với năm 2016, chỉ tiêu đại học các trường CAND năm nay giảm tới hơn 50% (so với 3.200 chỉ tiêu năm 2016).

Trong năm 2017, các trường CAND có chỉ tiêu tuyển sinh như sau: Học viện An ninh nhân dân tuyển tổng 260 chỉ tiêu; Học viện Cảnh sát nhân dân tuyển 370 chỉ tiêu; Học viện Chính trị CAND tuyển 60 chỉ tiêu; Trường Đại học An ninh nhân dân tuyển 200 chỉ tiêu; Trường Đại học Cảnh sát nhân dân tuyển 330 chỉ tiêu; Trường Đại học Phòng cháy, chữa cháy tuyển 180 chỉ tiêu; Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND tuyển 100 chỉ tiêu.

Các trường cao đẳng CAND có 200 chỉ tiêu xét tuyển và các trường CAND đào tạo hệ trung cấp có hơn 360 chỉ tiêu xét tuyển đối với đối tượng là Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ nhập ngũ đợt 1/2015 (ra quân đợt 1/2018).

Trong năm 2016, Bộ Công an đã ban hành 51.031 chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lực lượng CAND. Trong đó đào tạo sau đại học 1.080 chỉ tiêu; đào tạo đại học 14.050 chỉ tiêu; đào tạo cao đẳng 600 chỉ tiêu; trung cấp 7.900 chỉ tiêu; đào tạo, bồi dưỡng khác 25.490 chỉ tiêu... Riêng chỉ tiêu tuyển mới giảm 4.500 chỉ tiêu so với năm 2015. Quá trình thực hiện đã được phê duyệt bổ sung 876 chỉ tiêu và điều chỉnh 1.796 chỉ tiêu./.

PV/VOV.VN