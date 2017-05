Tiêu dùng+ cập nhật chi tiết lịch cắt điện khu vực Hà Nội ngày 6/5/2017.

Chi tiết lịch cắt điện Hà Nội ngày 6/5/2017:

STTQuậnTừĐếnKhu vực

1 Hoàn Kiếm 08:30 12:00 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỆT THÀNH (72 Bà Triệu)

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

2 Hai Bà Trưng 06:00 16:00 Trung Tâm Pháp Việt - trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân: 207 Giải Phóng

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

3 07:30 15:30 Công ty phát triển nguồn nhân lực LOD: 924 Bạch Đằng

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

4 08:30 14:30 Công ty Khách sạn Kinh Đô: 93 Lò Đúc

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

5 Đống Đa 07:30 15:30 Nhà D2, D3, D4, D5 Trung Tự; Ngõ 81 Đặng Văn Ngữ; UBND Phường Trung Tự

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

6 07:30 15:30 Nhà B15, B24 Kim LIên; Ngõ 19,39 Đông Tác; từ số 1-14 Đông Tác

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

7 Gia Lâm 06:00 16:00 Một phần xã Yên Thường ( Từ đình làng thôn Đình Vỹ về phía đường cao tốc, dọc khu bờ mương thôn Đình Vỹ, các ngõ Văn Chỉ, ngõ Đầu, khu sản xuất của thôn Đình Vỹ. Toàn bộ các xóm vườn Hồng, xóm ngoài, xóm trên của thôn Liên Đàm. Khu tái định cư Đỗ Xá và khu vực từ trường mầm non Hoa Hồng đến đình làng thôn Đỗ Xá).

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

8 Sóc Sơn 02:00 14:00 Một phần xã Phù Linh ; Một phần xã Tân Minh; Một phần xã Hồng Kỳ; Nhà Máy Thép An Khánh xã Tân Minh

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

9 Tây Hồ 06:00 14:00 Từ số nhà 14 ngách 38/58 Xuân La đến cuối ngách; ngõ 38/24 Xuân La; ngách 38/58/27 đường Xuân La; số 99 đến 113 ngõ 603 Lạc Long Quân.

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

10 Thanh Xuân 07:00 15:00 Toàn bộ ngõ 2 Nguyễn Ngọc Nại, từ số 23 Vương Thừa Vũ đến số 93 Vương Thừa Vũ, từ số nhà 1 đến số nhà 63 Tô Vĩnh Diện, toàn bộ ngõ 43 Tô Vĩnh Diện.

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

11 Cầu Giấy 07:00 14:00 Tập thể Ủy Ban Nhân dân Quận cầu Giấy - phố Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

12 07:55 12:10 Ngõ 86 Phố Dịch Vọng và Ngõ 72 Phố Dịch Vọng - Cầu Giấy

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

13 Mê Linh 22:00 08:00 Xã Đại Thịnh, Thanh Lâm, Văn Khê, Hoàng Kim, Thạch Đà, Tiến Thịnh, Chu Phan, Liên Mạc.

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

14 22:00 08:00 Các xã Thanh Lâm, Tam Đồng, Phù Trì, Liên Mạc, Tự Lập, Tiến Thắng, Vạn Yên

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

15 Hà Đông 08:00 16:30 Bệnh Viện Đa khoa Hà Đông, phố Bế Văn Đàn

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

16 Thạch Thất 08:00 16:00 Một phần xã Canh Nậu

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

17 Thường Tín 06:00 07:30 Xã nghiêm Xuyên Huyện Thường tín

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

18 06:00 17:00 Công ty Trung kiên thôn Tử dương xã Tô hiệu Huyện Thường tín

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

19 15:30 17:00 Xã nghiêm Xuyên Huyện Thường tín

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

20 Hoài Đức 05:00 15:00 Một phần xã Lại Yên, một phần xã An Khánh. Các công ty, đơn vị đóng trên địa bàn.

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

21 Mỹ Đức 07:00 15:00 Thôn 2 và Thôn 3 xã Phù Lưu Tế

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH - Hoãn

22 08:00 16:00 Đội 2 và Đội 3 thôn Tế Tiêu thị trấn Đại Nghĩa

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

23 Phú Xuyên 06:00 17:00 Xã Phượng Dực, xã Văn hoàng, xã Đại Thắng

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

24 Quốc Oai 05:00 15:30 - Xã Sài Sơn

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

Theo An Nhi/Reatimes