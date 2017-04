Tiêu dùng+ cập nhật chi tiết lịch cắt điện khu vực Hà Nội ngày 25/4/2017.

Chi tiết lịch cắt điện Hà Nội ngày 25/4/2017:

STTQuậnTừĐếnKhu vực

1 Hoàn Kiếm 08:00 12:00 Từ số nhà 1 đến 29, từ số nhà 2 đến 30 ngõ 256 Bạch Đằng, từ số nhà 206 đến 234, từ số nhà 234 đến 268 Bạch Đằng, bơm nước ngõ 256 Bạch Đằng.

2 08:30 13:00 TRỤ SỞ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN HÀ NỘI ( 4 Lê Thánh Tông)

3 Hai Bà Trưng 06:00 15:00 Toàn bộ khu vực ngõ 51 Lãng Yên (Toàn bộ khu vực Hồ ATacke), ngõ 860 và ngách 860/10 Bạch Đằng. Toàn bộ ngõ 273 Nguyễn Khoái

4 07:00 13:00 Tập thể D2, D3, D4, D5 và nhà C2 đến nhà C6 số 1 Trần Thánh Tông

5 08:00 12:00 Từ số nhà 90 đến số nhà 122 Yên Lạc, từ số nhà 89 đến số nhà 187 Yên Lạc. Từ số nhà 6 đến số nhà 82, từ số nhà 55 đến số nhà 59 ngõ 66 Yên Lạc. Ngõ 90, ngõ 116 phố Yên Lạc.

6 08:00 12:00 Từ số nhà 95 đến số nhà 115, từ số nhà 62 đến số nhà 120 Phố Đại Cồ Việt. Từ số nhà 19 đến số nhà 27 và số nhà 60 đến số nhà 104 Phố Trần Đại Nghĩa. Ngõ 92/30, ngõ 72/30, ngõ 58/30 Tạ Quang Bửu.

7 08:00 12:00 Tòa nhà 8C Đại Cồ Việt, toàn bộ ngách 16/30 Tạ Quang Bửu.

8 08:00 12:00 Từ số nhà 6 đến số nhà 16 và từ số nhà 5 đến số nhà 25 ngõ 159 Phố Hồng Mai. Ngách 159/6, ngách 159/10 Ngõ 159 Hồng Mai,

9 Đống Đa 07:30 13:30 Nhà 5A, 6A, 7A, 8A Tập thể Đại học Thủy Lợi. Từ số 5 - 107 Phố Khương Thượng, Trường Đại học Thủy Lợi

10 07:30 13:30 Tập thể Dầu khí - 93 Nguyễn Chí Thanh

11 Nam Từ Liêm 06:30 16:30 Khu vực chợ Chiều Đại Mỗ gần Ủy Ban Nhân Dân Đại Mỗ - Phường Đại Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

12 08:00 16:00 Một phần tổ dân phố Phú Thứ, tổ dân phố Phượng, Tổ dân phố Phú Hà - Phường Tây Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

13 08:00 16:00 Khu vực ngõ 14 Mễ Trì Hạ, gần Chợ Cốm - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

14 08:00 16:00 Một phần tổ dân phố số 6 Mễ Trì Thượng, Ngõ 36 Phố Miếu Đầm, đối diện Cổng Khách Sạn Marrioot - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

15 08:00 16:00 Một phần tổ dân phố Chợ - Phường Đại Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

16 Thanh Trì 06:00 16:00 - Một phần thôn Tự Khoát, Tương Chúc, Ngã ba Ngọc Hồi-xã Ngũ Hiệp; Một phần thôn Thọ Am-xã Liên Ninh; Xóm mới Ngọc Hồi-xã Ngọc Hồi

17 Gia Lâm 06:00 15:00 Một phần xã Dương Xá (Khu Đền Bà Tấm, Thôn Thuận Tiến)

18 06:00 13:00 Công ty cơ khí 30/4 (không mất điện khu dân cư)

19 Đông Anh 06:00 15:00 Một phần thôn Đạị Đồng xã Võng La

20 08:00 11:00 Một phần thôn Đại Đồng xã Đại Mạch

21 Sóc Sơn 07:00 10:00 Công ty Z121 xã Tân Dân .

22 07:30 11:00 Một phần xã Phù Lỗ.

23 08:00 10:00 Tổ 9,tổ 10,tổ 11 ,tổ 12 thị Trấn Sóc Sơn.

24 08:00 10:00 Một phần thôn Đức Hòa xã Đức Hòa.

25 09:00 11:00 Công ty Hưng Lực xã Minh Trí

26 10:00 12:00 Một phần thôn Thanh Huệ xã Đức Hòa

27 13:00 15:00 Một phần thôn Tiên Tảo xã Việt Long .

28 13:00 15:00 Trạm Soát vé Hà Nội - Lào Cai xã Tân Dân .

29 14:00 16:00 Tổng cục hậu cần bộ Công An xã Minh Trí

30 14:00 16:00 Tổ 2 tổ 9 thị Trấn Sóc Sơn

31 15:00 17:00 Một phần thôn Tiên Tảo xã Việt Long .

32 16:00 18:00 Ủy Ban Nhân Dân Huyện ,Huyện Ủy huyện Sóc Sơn

33 Tây Hồ 06:30 09:30 Ngõ 1/5 Âu Cơ,ngõ 13 Âu Cơ.

34 Thanh Xuân 08:00 15:30 Toàn bộ khu Chung cư 135 Hạ Đình

35 08:30 15:30 Toàn bộ ngõ 291 phố Khương Trung

36 Cầu Giấy 08:15 10:45 Tòa nhà 17T10-17T11 Trung Hòa Nhân Chính, từ ngõ 44 đến ngõ 55 Đỗ Quang, ngõ 67 Đỗ Quang - Cầu Giấy - Hà Nội.

37 Hoàng Mai 06:00 17:00 Một phần phường Trần Phú

38 08:00 16:00 Khu di dân Sống Hoàng, tổ 19, 32, 55, 56 Mai Động, quận Hoàng Mai.

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH - Hoãn

39 08:00 16:00 Một phần đường Nguyễn An Ninh và Khu Tập thể Trương Định, tổ 24,42,55 phường Tương Mai, Q.Hoàng Mai

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH - Hoãn

40 Long Biên 08:00 14:00 Tổ 14+15+16 phường Sài Đồng

41 Mê Linh 06:00 17:00 Một phần xã Tiền Phong

42 06:00 17:00 Một phần khu vực xã Tiền Phong

43 Hà Đông 07:00 15:00 Tổ dân phố Thắng Lợi phường Dương Nội

44 07:00 15:00 Một phần khu đô thị An Hưng phương Dương Nội

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH - Hoãn

45 Chương Mỹ 05:00 16:30 Xã Tốt Động; Xóm Vạn Thắng, Xóm Mát, Xóm Đừn, Xóm mới K3, Đa canh Tốt Động; Xã Hữu Văn; Toàn bộ xã Hữu Văn; Xã Hoàng Văn Thụ; Thôn Công An, Thôn Thuần Lương, Thôn Tiến Văn, Thôn Hòa Bình; Xã Mỹ Lương; Thôn Mỹ Lương; Xã Trường Yên; Nhà máy nước sạch Trường Yên.

46 Thường Tín 07:00 16:00 Xã Văn Phú Huyện Thường Tín

47 07:00 11:00 Xã Hòa BìnhHuyện Thường Tín

48 Đan Phượng 07:00 15:00 Cụm Công Nhiệp xã Liên Hà

49 Hoài Đức 05:30 16:00 Một phần xã Tiền Yên, một phần xã Sơn Đồng. Các công ty: Đức Minh (thuộc xã Sơn Đồng); Nam Việt (thuộc xã Sơn Đồng).

50 05:30 16:00 Một phần xã Tiền Lệ.

51 Phú Xuyên 07:00 15:00 Xã Quang trung

52 Phúc Thọ 05:30 17:00 Xã Ngọc Tảo, Xã Thượng Cốc, Xã Hát Môn, Xã Vân Nam, Xã Vân Hà, Xã Vân Phúc, Xã Xuân Phú, Xã Long Xuyên, Trạm biến áp Cấp nước sạch Tam Hiệp

Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH - Hoãn

53 05:30 12:00 Xã Thanh Đa, xã Hát Môn, Rau an toàn Hát Môn, Bơm Hát Môn

54 Quốc Oai 05:00 07:00 Xã Sài Sơn

55 06:30 15:30 Xã Sài Sơn

56 12:00 15:30 Xã Sài Sơn

57 Thanh Oai 06:00 16:00 Xã Tam Hưng; Xã Mỹ Hưng; Xã Bình Minh; Xã Cự Khê; Xã Thanh Văn; Xã Thanh Thùy; Bơm Thanh Văn 1, Bơm Thanh Thùy, Bơm Cống Ục, Bơm Khúc Thủy, Bơm Đan Thầm, Bơm Thạch Nham, Bơm Xóm Mỹ.

58 Ứng Hòa 06:00 07:30 Xã Phù Lưu, Một phần xã: Lưu Hoàng, Hồng Quang, Cty Xi măng Tiên Sơn, Hợp tác xã Hòa Mỹ, Cty Anh Tú, Cty Sơn Phát, Cty Vĩnh Sơn - xã Hồng Quang.

59 06:00 15:30 Một phần xã Lưu Hoàng

60 14:00 15:30 Xã Phù Lưu, Một phần xã: Lưu Hoàng, Hồng Quang, Cty Xi măng Tiên Sơn, Hợp tác xã Hòa Mỹ, Cty Anh Tú, Cty Sơn Phát, Cty Vĩnh Sơn - xã Hồng Quang.

61 Bắc Từ Liêm 06:00 16:00 Tổ dân phố Viên 1,2,3,4,5 - Phường Cổ Nhuế 2

62 08:00 16:00 Tổ dân phố Lộc, Tổ dân phố Nhang phường Xuân Đỉnh

63 08:00 16:00 Tổ dân phố Ngọa Long 1, 2 phường Minh Khai

64 09:00 12:00 Tổ dân phố 13,14 phường Phúc Diễn

