Ấn tượng với mọi người đầu tiên là sự trưởng thành, đàn ông và điềm tĩnh là anh chàng tuổi Mão. Thế nhưng mấy ai biết được rằng, đôi khi họ cũng rất là yếu đuối, mất mát.

1. Anh chàng tuổi Tý

Ấn tượng vẻ ngoài của những chàng trai tuổi Tý bao giờ cũng là thông minh, lanh lợi, ăn nói khéo léo. Nhưng ít ai biết rằng, ẩn sâu trong tâm hồn của con giáp này là cả một thế giới yếu đuối, rất cần người thân, gia đình, bạn bè xung quanh để an ủi, động viên mỗi khi gặp bế tắc trong cuộc sống.

Người cầm tinh con Chuột ít khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Dù trong lòng buồn bã thê lương tới đâu cũng chẳng mảy may than thở. Họ cho rằng, càng than thở càng thể hiện sự yếu đuối, nên nhất quyết không làm điều đó.

Đây đích thị là con giáp có tâm hồn yếu đuối, nhất là khi họ ở một mình, không ai bầu bạn. Nỗi cô đơn trong lòng dâng lên chính là lúc họ yếu đuối nhất. Là nửa kia của họ, bạn nên tinh ý, hãy chạy đến bên họ, dù chỉ là ngồi lặng im không nói gì, họ cũng cảm thấy được an ủi phần nào.

2. Anh chàng tuổi Mão

Ấn tượng với mọi người đầu tiên là sự trưởng thành, đàn ông và điềm tĩnh là anh chàng tuổi Mão. Thế nhưng mấy ai biết được rằng, đôi khi họ cũng rất là yếu đuối, mất mát. Chỉ khi cuộc sống phẳng lặng, họ mới không hay thể hiện cảm xúc ra bên ngoài.

Nhưng khi gặp trở ngại, sự bình tĩnh ấy của chàng trai tuổi Mão biến đâu mất, trong lòng chỉ còn lại sự lo lắng, nỗi lòng yếu đuối mà thôi. Nhất là khi họ trải qua cú sốc lớn về mặt tinh thần hay phải đối diện với nguy cơ tài chính nào đó. Trông họ như kiệt sức, rất cần mọi người xung quanh động viên, giúp đỡ.

May thay, thường ngày anh chàng cầm tinh con Mèo nhiệt tình giúp đỡ mọi người xung quanh, nên khi gặp nạn ắt sẽ gặp quý nhân tương trợ. Dù mang trong mình tâm hồn yếu đuối, nhưng có người trợ giúp, họ sớm vượt lên chính mình để tìm cách xử lý mọi vấn đề âm thấm.

3. Anh chàng tuổi Dần

Ăn to nói lớn, thích đứng mũi chịu sào và rất có tài làm lãnh đạo là thế, nhưng anh chàng tuổi Hổ cũng ẩn chứa trong mình tâm hồn yếu đuối, rất cần những lời chia sẻ, động viên từ mọi người xung quanh.

Làm việc, cống hiến và hưởng thụ là phương chấm sống của đa số anh chàng tuổi Dần. Họ hăng say cống hiến để có thể thu về thành quả lớn và nghĩ ra những cách hay để có thể tận hưởng nó theo cách xứng đáng nhất. Nhưng khi đứng trên đỉnh vinh quang, nếu chỉ có một mình, họ chẳng thể vui vẻ được. Lúc ấy, nỗi cô đơn xâm chiếm, họ lo lắng về quãng đường phía trước, yếu đuối khi không có bạn đồng hành kề bên.

Lời kết

Qua việc điểm tên những chàng giáp có bề ngoài mạnh mẽ bên trong yếu đuối mới thấy rằng, đừng nghĩ một người đàn ông thành đạt, to lớn, giỏi giang lúc nào cũng mạnh mẽ, lúc nào cũng có thể tự mình xông pha, đương đầu mọi chuyện. Họ cũng là con người. Nhiều khi, họ cũng cần chia sẻ, cảm thông và giúp đỡ từ những người xung quanh: tình cảm của gia đình, tình bạn bè và sự quan tâm, yêu thương của người phụ nữ đi liền với họ. Thế mới biết, đằng sao ánh hào quang của người đàn ông, còn cần lắm hậu phương thật tốt và vững chắc.

Theo Tuổi trẻ Thủ Đô