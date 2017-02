Công bố của Tổng cục Thống kê cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2017 tăng 0,23% so với tháng trước.

CPI tháng 2/2017 tăng 0,23% so với tháng trước. Ảnh minh họa

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 năm 2017 tăng 0,23% so với tháng trước, trong đó, nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng cao nhất với 0,77%, chủ yếu do tác động của giá gas được điều chỉnh tăng 28.000 đồng/bình từ đầu tháng và nhu cầu điện, nước sinh hoạt tăng khi thời tiết đang chuyển dần sang mùa nóng.

Nhóm giao thông tăng 0,56% do giá xăng, dầu được điều chỉnh tăng tại thời điểm 03/2/2017 và 18/2/2017 (làm chỉ số giá nhóm nhiên liệu tháng Hai tăng 1,19%, tác động làm CPI chung tăng khoảng 0,05%).

Trong các nhóm hàng hóa và dịch vụ còn lại có chỉ số giá tăng thấp hơn mức tăng chung hoặc giảm thì bưu chính viễn thông giảm 0,07%; may mặc, mũ nón, giày dép giảm 0,05%; đồ uống và thuốc lá giảm 0,01%; nhóm giáo dục không có biến động so với tháng trước.

Tổng cục Thống kê cho biết, so với tháng 12/2016, CPI tháng 2/2017 đã tăng 0,69%, và tăng 5,02% so với cùng kỳ năm trước. Còn CPI bình quân 2 tháng đầu năm nay tăng 5,12% so với cùng kỳ năm 2016.

Chỉ số giá vàng tháng 2/2017 tăng 2,45% so với tháng trước; tăng 2,26% so với tháng 12/2016 và tăng 10,42% so với cùng kỳ năm 2016. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 2/2017 giảm 0,07% so với tháng trước; giảm 0,15% so với tháng 12/2016 và tăng 1,12% so với cùng kỳ năm 2016.

Lạm phát cơ bản (CPI sau khi loại trừ lương thực, thực phẩm tươi sống; năng lượng và mặt hàng do Nhà nước quản lý bao gồm dịch vụ y tế và dịch vụ giáo dục) tháng hai tăng 0,2% so với tháng trước, tăng 1,51% so với cùng kỳ. Lạm phát cơ bản bình quân 2 tháng đầu năm 2017 tăng 1,69% so với cùng kỳ năm trước.

