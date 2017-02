Ngày 28/2, Cục Thống kê Hà Nội công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của thành phố tháng 2/2017 tăng so với tháng trước, tuy nhiên không đưa ra con số cụ thể.

Chỉ số giá tiêu dùng Hà Nội ổn định sau Tết. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN

Cục Thống kê Hà Nội cho hay, tình hình giá cả thị trường theo quy luật vào những tháng trước và sau Tết sẽ tăng, nhưng năm nay nhìn chung giá cả thị trường ổn định, những ngày đầu năm không xảy ra hiện tượng thiếu hàng, gây sốt giá.

Điểm nổi bật năm nay là hàng hóa sản xuất trong nước đã chiếm được thị trường, ở các siêu thị, trung tâm thương mại lớn, bánh kẹo, đồ uống, mứt, lương thực, thực phẩm, hàng may mặc… sản xuất trong nước chiếm thị phần khoảng 80%.

Sau Tết, các siêu thị và các cơ sở kinh doanh cũng mở bán hàng sớm, thị trường hoa tươi, quà tặng cũng khá nhộn nhịp,… giá bán nhìn chung có tăng so ngày thường nhưng không có đột biến.

Ước tính tổng mức bán ra và doanh thu dịch vụ tháng 2 đạt 179.014 tỷ đồng, giảm 3,9% so với tháng trước và tăng 6% so với cùng kỳ; nâng con số của hai tháng đầu năm lên 365.234 tỷ đồng, tăng 7,1% so cùng kỳ năm trước.

Tháng 2, hầu hết các nhóm hàng xuất, nhập khẩu đều giảm so tháng trước, nhưng lại tăng so cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân do nửa cuối tháng 1 và nửa đầu tháng 2 trùng vào tháng Tết Âm lịch nên phần lớn các doanh nghiệp đều xuất, nhập khẩu các mặt hàng phục vụ Tết vào trước và trong dịp này nên các mặt hàng đều có giá trị xuất, nhập khẩu cao.

Giá trị xuất khẩu tháng 2 ước đạt 769 triệu USD, giảm 9,1% so tháng trước và tăng 28,8% so cùng kỳ năm ngoái. Ước tính 2 tháng đầu năm 2017, kim ngạch xuất khẩu đạt 1.614 triệu USD, tăng 13,1% so cùng kỳ; trong đó xuất khẩu địa phương tăng 13,3%.

Cục Thống kê Hà Nội cũng cho hay, đầu tháng 2, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp bắt đầu sản xuất ngay theo kế hoạch, do vậy hầu hết các ngành sản xuất công nghiệp chỉ số sản xuất đều tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2016.

Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 2/2017 tăng 2,7% so với tháng trước và tăng 12,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chỉ số sản xuất công nghiệp cộng dồn 2 tháng đầu năm tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó công nghiệp khai khoáng giảm 73,2% (do chủ trương cấm triệt để việc khai thác cát đá sỏi trên sông làm ảnh hưởng đến dòng chảy và an toàn hệ thống đê điều, cùng với việc ngừng cấp phép khai thác và ngừng khai thác một số mỏ đá núi).

Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 5,5%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt tăng 6,3%; cung cấp nước và hoạt động thu gom xử lý rác, nước thải giảm 0,6%. /.

