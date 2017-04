Cơ quan thống kê ghi nhận, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 giữ nguyên so với tháng 3 nhờ lực kéo của các mặt hàng chiếm quyền số lớn trong rổ tính CPI dù có tới 7 lực đẩy từ các nhóm hàng tăng giá.

Giá thịt heo trên thị trường có giảm trong thời gian qua. Tuy nhiên, mức giảm vẫn chưa tương xứng với sự sụt giảm của giá heo hơi. Ảnh: Minh Tâm

Số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố sáng nay, 29-4, cho thấy, hai nhóm hàng giảm giá đáng chú ý nhất trong 4 nhóm giảm giá là giao thông và hàng ăn dịch vụ ăn uống. Trong đó, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,66% với lực kéo lớn đến từ thành tố thực phẩm (nhóm này giảm tới 1,11% so với tháng 3).

Báo cáo của Tổng cục Thống kê không nêu chi tiết nhưng có thể dễ dàng nhận ra, mặt hàng thực phẩm giảm giá nhiều nhất trong thời gian qua, đó là thịt heo (của nhóm thịt gia súc). Giá thịt heo đã sụt giảm dù mức giảm vẫn chưa tương xứng với mức giảm của giá heo hơi trên thị trường.

Nhóm giao thông thì được ghi nhận giảm tới 1,38% do ảnh hưởng từ 2 đợt điều chỉnh giảm giá xăng, dầu hôm 21-3 và 5-4. Qua đây, tác động làm CPI chung giảm 0,13%.

Lực kéo này đã “vô hiệu hóa” lực đẩy của 7 nhóm hàng tăng giá trong tháng.

Đáng chú ý nhất trong số 7 nhóm hàng tăng giá trong tháng 4 là nhóm thuốc và dịch vụ y tế. Mức tăng lên tới 8,05% (trong đó dịch vụ y tế tăng 10,59%). Nguyên nhân là trong tháng 4, có 14 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng giá dịch vụ y tế bước 2. Theo Tổng cục Thống kê, mức tăng này của nhóm thuốc và dịch vụ y tế đã làm CPI tăng khoảng 0,41%.

Sáu nhóm hàng tăng giá còn lại có mức tăng không đáng kể, dưới 0,1%. Ví dụ nhóm văn hóa, giải trí, du lịch và nhóm thiết bị, đồ dùng gia đình cùng tăng 0,1%; đồ uống và thuốc lá tăng 0,06%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,02%; giáo dục tăng 0,01%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,08%... so với tháng 3.

CPI tháng 4 vì thế không tăng so với tháng 3 và cũng chỉ tăng 0,90% so với tháng 12-2016. So với cùng kỳ năm ngoái, CPI tháng 4 tăng 4,3%.

CPI bình quân 4 tháng đầu năm 2017 tăng 4,8% so với bình quân cùng kỳ năm 2016.

Lạm phát cơ bản theo thước đo CPI trừ lương thực-thực phẩm, năng lượng và các mặt hàng do Nhà nước quản lý giá gồm dịch vụ y tế và giáo dục tháng 4-2017 tăng 0,09% so với tháng trước và tăng 1,50% so với cùng kỳ năm trước.

Lạm phát cơ bản bình quân 4 tháng đầu năm 2017 tăng 1,62% so với bình quân cùng kỳ năm 2016.

Doanh thu bán lẻ, dịch vụ tiêu dùng tiếp tục tăng

Tổng cục Thống kê ghi nhận, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4 ước tính đạt 317.500 tỉ đồng, tăng 1,7% so với tháng trước và tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 237.500 tỉ đồng, tăng 1,7% so với tháng trước; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 39.200 tỉ đồng, tăng 2%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 2.400 tỉ đồng, tăng 4,2%...

Tính chung 4 tháng đầu năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 1.267,9 ngàn tỉ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 6,7% (thấp hơn mức tăng 7,8% của cùng kỳ năm 2016).

Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa 4 tháng đầu năm ước tính đạt 955.800 tỉ đồng; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước tính đạt 153.400 đồng, chiếm 12,1%; doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 10.300 tỉ đồng, chiếm 0,8% tổng mức… Các mức này đều tăng khá so với cùng kỳ năm ngoái.