Từ câu chuyện Cường Seven và MLee chia tay, không ít người hâm mộ "bất giác" nhớ lại cuộc tình đẹp của nam ca sĩ với Chi Pu trong quá khứ.

Tối 27/3, cư dân mạng xôn xao khi MLee và Cường Seven đồng loạt lên tiếng xác nhận đã đường ai nấy đi sau 4 năm gắn bó. Vốn là một cặp đôi đẹp của làng giải trí, việc cả hai chia tay khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ và tiếc nuối. Và tất nhiên, như bao cuộc hợp tan khác trong showbiz Việt, dư luận lập tức bắt đầu đồn đoán lý do “thực sự” mà họ cho rằng dẫn đến điều này mặc cho những người trong cuộc nói gì. Đối với trường hợp Cường Seven - MLee, nhiều fan nghi ngờ Vũ Ngọc Anh - bạn diễn của Cường Seven trong bộ phim Lôi báo mới là nguyên nhân khiến cặp đôi “đứt gánh giữa đường”.

Tuy nhiên, bên cạnh những nghi vấn xoay quanh việc liệu có người thứ 3 xen vào Cường Seven - MLee, từ câu chuyện đường ai nấy đi của cặp đôi, không ít người hâm mộ còn “bất giác” nhớ lại cuộc tình đẹp tưởng chừng chỉ tồn tại trên phim của Cường Seven và Chi Pu trong quá khứ. Và để rồi giật mình nhận ra chuyện tình giữa giọng ca Khi bên em với bộ đôi mỹ nhân Vbiz có khá nhiều điểm tương đồng, từ mức độ công khai cho tới phản ứng của người hâm mộ, hay thậm chí là lí do khiến cả 2 lần đều phải chia tay trong ngậm ngùi.

An AnDesign: Thu Pi