Di động của Samsung cũng là model có giá thành linh kiện đắt nhất trong số các smartphone cùng tầm.

Galaxy S8 đã chính thức bán ra tại một số thị trường nhưng với giá khá cao. Tại Mỹ, model S8 giá từ 720 USD, hơn khoảng 70 USD so với iPhone 7 và Google Pixel. Tại Việt Nam, S8 có giá 18,5 triệu đồng còn S8+ là hơn 20 triệu đồng.

Chi phí sản xuất ước tính của Galaxy S8 là cao nhất.

Theo hãng phân tích IHS Markit, Samsung có lý do cho việc giữ mức giá của sản phẩm khá cao. Ước tính cho thấy chi phí nguyên vật liệu và sản xuất cần thiết cho Galaxy S8 cao hơn tất cả các sản phẩm cùng phân khúc từ Apple, Sony, HTC hay Google.

Với phiên bản Galaxy S8 thường, chi phí gốc tổng đã là 307 USD, cao hơn 36 USD so với Galaxy S7 edge năm ngoái. Con số này cũng cao hơn 22 USD so với Google Pixel và 83 USD so với iPhone 7. Thành phần tốn tiền đến từ màn hình OLED cong, chip xử lý cao cấp mới nhất cũng như dung lượng bộ nhớ trong lớn.

Theo VnExpress