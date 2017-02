Cây hài phải “mồm chữ A, mắt chữ O” khi thưởng thức tiết mục của hai chị em người Việt gốc Nigeria.

Tối 26/2, tập 7 chương trình Biệt tài tí hon tiếp tục mang đến phần biểu diễn tài năng rất đặc biệt và đáng yêu của các thí sinh nhí. Trong đó, màn hát dân ca Nam bộ của hai chị em người Việt gốc Nigeria khiến ban bình luận và khán giả thích thú và ngưỡng mộ.

Trong clip giới thiệu, hai chị em Oghechi (6 tuổi) và Omarachi (4 tuổi) trổ tài ca hát bằng tiếng Anh lẫn tiếng Nigeria ca khúc Let it go. Tuy nhiên, Đại Nghĩa quyết định loại khả năng ca hát, nhảy múa trước tiên và cho rằng người nước ngoài thường được cho học nhạc cụ từ bé. Do đó, anh đoán hai chị em có tài biểu diễn piano. Trấn Thành đồng tình và còn nuôi hy vọng hai bé có thể biểu diễn cùng một cây đàn piano.

Hai cô bé người Việt gốc Nigeria biểu diễn ca khúc dân ca Nam bộ rất đáng yêu. Ảnh: ĐQ.

Cuối cùng, hai cô bé bước ra trong trang phục bà ba khiến ban bình luận ngạc nhiên. Chưa hết, Oghechi và Omarachi còn hòa giọng trong ca khúc dân ca nổi tiếng Em đi trên cỏ non. Lúc này, hai đội chơi lẫn khán giả phải “mồm chữ A, mắt chữ O”.

Đang biểu diễn, cô bé Omarachi gặp khó khăn vì chiếc quần quá dài nên không thể di chuyển qua chiếc cầu tre. Ngay lập tức, Trấn Thành chạy lên sân khấu đỡ cô bé và giúp em kéo quần lên cao. Ở đoạn cuối, hai em còn lần lượt đến gần với hai đội chơi để tương tác.

Hoàn thành tiết mục một cách xuất sắc, hai bé chia sẻ bằng tiếng Việt rất rõ ràng rằng mẹ là người Việt, còn ba là người Nigeria. Cặp chị em còn hát tặng cho ban bình luận một ca khúc thiếu nhi của quê hương cha. Đại Nghĩa cho rằng hai bé rất dễ thương như hai búp bê tóc xoắn và mong muốn xin đem về nhà để trưng tủ kính.

Với phần dự đoán sai, hai bé phạt hai đội chơi trò bịt mắt bắt dê. Rất nhanh chóng, Mỹ Linh xung phong làm dê, còn Trấn Thành làm người bắt.

Hai cô bé quyết định về đội của Trấn Thành và Diệu Nhi. Ảnh: ĐQ.

Kết quả, hai bé chọn về đội Trấn Thành - Diệu Nhi dù Mỹ Linh ra sức sử dụng chiêu thuyết phục trên sân khấu.

Dù có tiết mục rất đáng yêu, nhưng hai chị em Oghechi và Omarachi phải dừng chân ở vòng này. Hai tài năng nhí giành vé vào vòng bán kết là Gia Hân (tài năng diễn xuất) và Minh Khang (tài năng đối thoại) nhờ đồng điểm 79.

Tập 8 Biệt tài tí hon sẽ được lên sóng vào lúc 20h chủ nhật (5/3) trên VTV3.

Phương Giang