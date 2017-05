Trao đổi với VietNamNet sáng nay, chị Đỗ Thị Xuyến (người bị đổ chất bẩn lên phản thịt) cho biết, sẽ làm đơn xin giảm tội cho 2 người phụ nữ hắt chất bẩn vào phản thịt của mình tại chợ Lương Văn Can.

Theo đó, chị Lê Thị Hoa và Hoàng Thị Thanh Dung sẽ được chị Xuyến viết đơn xin giảm tội vào chiều nay.

Chị Xuyến tâm sự, tôi và chị Hoa đều là tiểu thương trong chợ, cũng chỉ vì miếng cơm để nuôi gia đình nên mới đi buôn bán. Mặt khác, chị Dung đã có tuổi và chỉ là người làm tại quầy thịt của chị Hoa, cũng chỉ là người làm công ăn lương nên chị hiểu và cảm thông.

"Chị Dung cũng không còn trẻ, chị Hoa thì mới sinh con được 2 tháng, cùng là người đã có gia đình nên tôi cũng hiểu phần nào gánh nặng kiếm tiền nuôi con cái", chị Xuyến chia sẻ.

Chị Xuyến cũng tâm tình thêm, vì lợn nhà chị đã bán được hết, cho nên chiều nay tiếp tục ra chợ Lương Văn Can để bán cá, tôm.

Trước đó ngày 11/5, Sáng ngày 11/5, chị Đỗ Thị Xuyến và Phạm Thị Hòa đang bán thịt lợn trước cửa nhà số 12 Lương Văn Can thì bị Lê Thị Hoa (sinh năm 1986, trú tại 16 Lương Văn Can) và Hoàng Thị Thanh Dung (sinh năm 1970, trú tại 15 Phạm Minh Đức) cầm xô đựng chất bẩn hắt vào sạp thịt lợn làm bẩn toàn bộ số thịt trên sạp, chất bẩn bắn cả vào người chị Xuyến.

Chị Xuyến làm đơn xin giảm nhẹ tội cho 2 người phụ nữ gây thiệt hại cho mình

Ngày 12/5, Công an quận Ngô Quyền đã khởi tố vụ án hình sự "Hủy hoại tài sản". Các cá nhân có liên quan đã được triệu tập lên làm việc; tuy nhiên cả Hoa và Dung đều vắng mặt tại địa phương.

Đêm 12/5, Công an quận Ngô Quyền đã thực hiện lệnh bắt đối với Hoàng Thị Thanh Dung (SN 1970), để điều tra về hành vi đổ chất bẩn vào phản thịt lợn của chị Đỗ Thị Xuyến tại chợ Lương Văn Can trước đó. Sáng 13/5, Lê Thị Hoa đến Công an quận Ngô Quyền đầu thú.

Sáng ngày 13/5, UBND TP.Hải Phòng cũng tổ chức cuộc họp báo khẩn để thông tin về vụ việc.

Cùng ngày 13/5, một doanh nghiệp đã thu mua toàn bộ đàn lợn 7 con còn lại của chị Xuyến với giá 35.000 đồng/kg.

Phạm Công