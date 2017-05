Trong tổng số heo đeo vòng nhận diện nhập về TPHCM, chỉ có 45% số heo đeo vòng nhận diện có thông tin nguồn gốc từ trang trại đến cơ sở giết mổ, số heo còn lại đeo vòng nhận diện mang tính đối phó.

Đề án truy xuất nguồn gốc thịt heo ở TPHCM đang gặp khó Ảnh: MINH QUÂN

Thông tin trên được đại diện Chi cục thú y TPHCM cho biết tại buổi sơ kết 4 tháng triển khai thực hiện đề án nhân diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo vào chiều 5.5.

Theo Sở Công thương TPHCM, hiện số lượng cơ sở chăn nuôi tham gia so với số đã đăng ký rất thấp, 123/1.131 cơ sở chăn nuôi (chiếm 11%). Trong đó, số lượng heo đeo vòng nhận diện do cơ sở thực hiện đạt 69%, phần còn lại 31% do thương lái thực hiện.

Theo đại diện Chi cục thú y TPHCM, thời gian gần đây do giá heo giảm mạnh, việc đeo vòng nhận diện cho heo cũng giảm theo. Khoảng 89% số heo nhập về các cơ sở giết mổ tại TPHCM có đeo vòng nhận diện. Đối với những trường hợp không đeo vòng, hiện nay Chi cục thú y TP mới chỉ dừng lại ở việc lập biên bản nhắc nhở chứ chưa xử phạt hành chính.

Đặc biệt, có thực trạng đeo vòng nhận diện cho heo mang tính chất đối phó. Mặc dù TP đã áp dụng giảm 50% chi phí cho hộ chăn nuôi đeo vòng nhận diện có đầy đủ thông tin. Tuy nhiên, trong số heo đeo vòng nhận diện chỉ có 45% có thông tin để truy xuất. Số heo còn lại chỉ đeo vòng nhận diện mang tính đối phó, không có thông tin cập nhật từ trang trại đến cơ sở giết mổ.

Đại diện chợ Hóc Môn cho biết, nếu như đầu tháng 3.2017, có 100% số heo nhập vào chợ được đeo vòng nhận diện thì đến nay chỉ có 50%. Trong số 50% heo đeo vòng nhận diện tại chợ Hóc Môn thì chỉ có 20% heo có đầy đủ thông tin để người dân thể truy xuất nguồn gốc.

Để bảo đảm tiến độ thực hiện đề án, Sở Công Thương đã kiến nghị UBND TP một số giải pháp hỗ trợ. Theo đó, tại cơ sở giết mổ, cơ quan thú y kiên quyết không cho xuất heo mảnh không có thông tin truy xuất nguồn gốc trên vòng nhận diện/vòng niêm phong xe để đưa vào thành phố. Tại 2 chợ đầu mối Hóc Môn và Bình Điền, cơ quan thú ý, Ban ATTP và Ban quản lý chợ đầu mối kiên quyết không cho nhập heo mảnh vào chợ để kinh doanh nếu các mảnh heo không có thông tin truy xuất nguồn gốc trên vòng nhận diện/vòng niêm phong xe. Tại chợ bán lẻ, Ban quản lý chợ kiểm tra và chỉ cho nhập chợ các xe vận chuyển thịt heo được niêm phong và có thông tin truy xuất nguồn gốc trên vòng niêm phong xe.

Ông Trần Vĩnh Tuyến – Phó chủ tịch UBND TPHCM - cho rằng, để đề án thành công thì các ban ngành liên quan phải kiên trì, có lộ trình và mục tiêu cụ thể. Theo ông Tuyến, trong điều kiện nhiều hộ chăn nuôi hiện nay đang gặp khó khăn, rất cần sự chia sẻ, tính toán hợp lý đảm bảo hài hòa lợi ích cho các hộ chăn nuôi.

Ông Trần Vĩnh Tuyến yêu cầu Ban quản lý ATTP sớm tham mưu cho UBND quy định về áp dụng tem truy xuất nguồn gốc chung, tránh tình trạng tràn lan, mạnh ai người nấy làm.

Ông Tuyến giao cho 2 chợ đầu mối Hóc Môn và Bình Điền có kế hoạch tuyên truyền, vận động thương nhân, thương lái thực hiện đeo vòng nhận diện cho heo. Ông Tuyến cho rằng, hiện nay chưa có quy định cụ thể về việc nếu không có vòng nhận diện thì không cho nhập vào chợ. Tuy nhiên, Ban quản lý chợ và các ban ngành liên quan phải hạn chế dần heo vào chợ đầu mối không có vòng nhận diện cũng như có vòng nhận diện mà không có thông tin.

MINH QUÂN