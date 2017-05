Giá vàng thế giới ang đối mặt với áp lực giảm do khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất vào tháng 6...

Diễn biến giá vàng SJC tại DOJI - Nguồn: DOJI.

Giá vàng thế giới mở cửa tuần giao dịch mới trong xu hướng tăng nhẹ, đưa giá vàng miếng trong nước sáng nay (8/5) nhích quanh ngưỡng 36,6 triệu đồng/lượng. Giá USD tự do cũng tăng nhẹ, trong khi một số ngân hàng thương mại điều chỉnh giảm nhẹ giá niêm yết ngoại tệ này.

Lúc gần 12h trưa nay, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 36,51 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,59 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cuối giờ chiều qua, giá vàng SJC tại doanh nghiệp này hiện tăng 10.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán.

Tại thị trường Tp.HCM cùng thời điểm trên, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 36,43 triệu đồng/lượng và 36,63 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

Sau khi mất 300.000 đồng/lượng trong tuần trước do sưc ép giảm của giá vàng, giá vàng SJC bán ra đã chững lại quanh ngưỡng 36,6 triệu đồng/lượng từ cuối tuần. Giao dịch diễn ra chậm khiến nhiều công ty kim hoàn lớn tại Hà Nội sáng nay rút ngắn chênh lệch giá mua-bán vàng miếng còn 70.000-80.000 đồng/lượng nhằm khuyến khích mua bán.

Dù đã phục hồi, giá vàng miếng hiện vẫn ở khá gần mức thấp nhất trong 1 tháng dưới 36,5 triệu đồng/lượng thiết lập vào tuần trước.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ hiện đang chênh cao hơn khoảng 2,8 triệu đồng/lượng. Trong vòng khoảng 3 tuần trở lại đây, chênh giá vàng trong nước-thế giới bị kéo giãn khoảng 1 triệu đồng/lượng, cho thấy giá vàng trong nước giảm chậm so với giá thế giới.

Lúc gần 12h theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại châu Á đứng ở 1.231,4 USD/oz, tăng 2,5 USD/oz so với đóng cửa cuối tuần trước tại New York.

Vai trò phòng ngừa rủi ro của vàng giảm sút thêm khi chiến thắng cuối cùng trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp thuộc về ứng cử viên theo đường lối trung dung Emmanuel Macron, người ủng hộ hội nhập châu Âu và đồng Euro. Trước đó, có những ý kiến lo ngại nếu ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen trúng cử, thị trường sẽ đối mặt với một đợt chao đảo mạnh, bởi bà Le Pen chủ trương rút Pháp khỏi Liên minh châu Âu (EU) và đồng Euro.

Tuy nhiên, giá vàng đã tăng nhẹ do đồng USD giảm giá so với đồng Euro. Trong phiên châu Á sáng nay, tỷ giá đồng Euro so với USD đã tăng lên mức cao nhất trong 6 tháng, với hơn 1,1 USD/Euro.

Các thị trường chứng khoán ở châu Á cũng đồng loạt tăng điểm sau chiến thắng của ông Macron, với chỉ số Nikkei của thị trường Nhật tăng 1,7%.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 22.750 đồng (mua vào) và 22.770 đồng (bán ra), tăng 5 đồng/USD so với sáng thứ Sáu tuần trước.

Ngân hàng Vietcombank giảm giá USD niêm yết 5 đồng so với thứ Sáu, còn 22.695 đồng (mua vào) và 22.765 đồng (bán ra). Eximbank giữ nguyên báo giá ngoại tệ này ở các mức tương ứng lần lượt là 22.670 đồng và 22.770 đồng.

Diệp Vũ