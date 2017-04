Sau khi có hành động kỳ quặc với cô con gái của "vợ hờ", người đàn ông truy sát vợ tìm cách tự sát, rồi khi ra tòa, bật khóc nức nở như một đứa trẻ.

Hôn nhân không hạnh phúc

Từ năm 1989, ông Trần Huy Tiến (SN 1965, ở Hà Nội) kết hôn với người vợ đầu. Có chung hai mặt con, nhưng cuộc hôn nhân của ông Tiến không được mặn nồng.

Khi các con đã trưởng thành, cũng là lúc vợ chồng ông sống ly thân.

Mua nhà riêng ở quận Tây Hồ (Hà Nội), ông Tiến nhanh chóng mê đắm người đàn bà khác là chị Đàm Thị C. (SN 1969), người phụ nữ từng qua một lần đò và có hai con gái riêng.

Tìm được hạnh phúc mới, ông Tiến đón mẹ con chị C. về ở chung và cưu mang cả ba mẹ con. Dù biết chuyện, nhưng người vợ chính thức của ông Tiến chưa một lần tìm đến đánh ghen.

Người đàn ông có "hành động kỳ quặc" với con gái của vợ khóc nức nở tại tòa.

Năm 2015, chị C. vay của Tiến 60 triệu đồng và đã trả 30 triệu đồng, còn nợ 30 triệu chưa trả được. Việc này đã khiến ông Tiến bức xúc, nhiều lần đuổi mẹ con chị C. ra khỏi nhà.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn xảy ra vào tối ngày 20/6/2016. Sau bữa tối, con gái 22 tuổi của chị C. đi tắm, lúc này, Tiến ngồi uống rượu trên bàn và chửi đổng: “Cút đi chỗ khác mà tắm, tao không cướp được tiền của thiên hạ”.

Dứt lời, Tiến đứng dậy rút điện máy bơm ra và xộc vào, hất đổ chậu nước và giật vòi nước để không cho con gái chị C. tắm và kéo cháu ra cửa phòng tắm.

Chứng kiến cảnh nghịch mắt này, chị C. chạy ra kêu hàng xóm và gọi điện báo công an phường.

Một người hàng xóm thấy vậy xông vào can: “Anh bỏ tay cháu ra, có gì nói chuyện”.

Sự việc chỉ tạm dịu đi khi có sự xuất hiện của cảnh sát khu vực. Sau đó, con gái chị C. ra công an phường trình báo.

Khi chỉ còn chị C. và Tiến ở nhà, vừa thu dọn lại đồ đạc, chị này vừa bức xúc nói: “Đời thủa con gái đang tắm, bố dượng vào đổ nước không biết ngượng”.

Vẫn chưa nguôi cơn tức, Tiến lên gác xép lấy chiếc can nhựa màu vàng loại 5l và đoạn ống nhựa dài 50cm xuống mở nắp xe máy, hút xăng vào can được khoảng 2,5l.

Con gái thứ hai của chị C. thấy thế vội mách mẹ: “Bố đang hút xăng ở xe ra đấy”. C. nói: “Làm được cái gì, chỉ to mồm, thích chết thì cùng chết”.

Nghe thấy vậy, Tiến đi ra khóa cửa lại, cầm can xăng tưới vào người vợ và nói: “Hôm nay bố cho mày chết ở đây”. Nói đoạn ông ta cầm bật lửa để bật. Rất may bật lửa hết ga.

Chị C. cuống cuồng hô hoán rồi dùng hai tay giằng co và vùng chạy thoát thân.

Tiến bỏ can xăng và bật lửa xuống nền nhà, chạy vào cầu thang gần bếp lấy con dao chém vợ hờ nhiều nhát khắp cơ thể rồi tự bổ dao vào đầu mình để tự vẫn.

Ngay sau đó, chị C. được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không chết. Cơ quan chức năng xác định nạn nhân bị tổn hại sức khỏe 23%.

Nước mắt hối hận

Ngày 14/4, bị đưa ra xét xử tội Giết người. Suốt phiên xử, người đàn ông có "hành động kỳ quặc" với con gái của vợ khóc nức nở như một đứa trẻ. Những giọt nước mắt hối hận muộn mằn của ông thi nhau chảy tràn trên gò má nhăn nheo mỗi khi ông ta nhìn thấy những người thân ruột thịt của mình.

Sau khi ông Tiến gây ra chuyện, các chị của ông đã phải gom nhau chung tiền để đền bù cho người bị hại. Họ cho biết, ông Tiến vốn là người sống hiền lành, tình cảm.

Chuyện xảy ra, họ phải giấu người mẹ hơn 80 tuổi. Biết tin mẹ ốm nặng, ông Tiến khóc nức nở. Ngoài 50 tuổi, phải đối mặt với tội Giết người, ông ta sợ không còn có được cơ hội báo hiếu.

Sau tất cả những đổ vỡ trong hôn nhân, có lẽ tình thân ruột thịt đã khiến ông Tiến cảm thấy được an ủi.

Tại tòa, người vợ hờ đã có lời xin giảm nhẹ tội cho ông Tiến. Sự việc xảy ra, ông ta còn phải chịu phạt hành chính vì vi phạm chế độ một vợ một chồng.

Tại giai đoạn điều tra ban đầu, cơ quan công an còn nhận được đơn tố cáo của con gái lớn chị C. với nội dung: 4 lần bị cha dượng ép buộc quan hệ tình dục trái ý muốn. Tuy nhiên sau đó cô gái này đã tự nguyện rút đơn tố cáo.

Từng có "hành động kỳ quăc" với con gái của vợ, nhưng ông Tiến phủ nhận những tố cáo của con gái chị C. Các cơ quan tố tụng cho rằng chưa đủ căn cứ xử lý Tiến về hành vi hiếp dâm.

Được nói lời sau cùng, ông Tiến quay về phía người vợ hờ nói những lời xin lỗi. Phải nhận mức án tù 12 năm khi đã lên chức ông nội, nước mắt bị cáo ướt nhòe những nếp nhăn trên gương mặt khắc khổ.

T.Nhung