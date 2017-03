Ban quản lý dự án Vĩnh Tân cho biết chủ đầu tư dự án sẽ triệu tập lãnh đạo đơn vị tổng thầu công trình Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 là Tập đoàn Doosan Hàn Quốc.

Khu vực cháy gần ống khói của nhà máy

Sáng 8.3, PV Thanh Niên đã có mặt tại công trường của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 . Hiện khu vực cháy đang được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra

Lãnh đạo Ban quản lý dự án Vĩnh Tân cho biết chủ đầu tư (Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN) sẽ triệu tập lãnh đạo cấp cao của Doosan Hàn Quốc để làm rõ trách nhiệm trong vụ cháy xảy ra ở công trình xây dựng Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 được xây dựng tại xã Vĩnh Tân, H.Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư; Tổng công ty phát điện 3 và Ban quản lý dự án Vĩnh Tân là đơn vị quản lý dự án.

Chánh văn phòng Tổng công ty phát điện 3, ông Trần Lê Trung Hiếu, cho biết có 2 công nhân người Việt bị bỏng. Một công nhân đã ra viện, còn 1 người đang được điều trị tại bệnh viện.

Cận cảnh vị trí xảy ra cháy

Khu vực xảy ra cháy đã được phong tỏa để công an điều tra

Theo quan sát của PV, khu vực bị cháy nằm ngay sát ống khói, cách xa hai tổ máy phát điện chừng 300 m).

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án Vĩnh Tân, cho biết khu vực cháy là khu vực có chức năng lọc khí CO 2 trước khi thải ra môi trường. Nguyên nhân cháy ban đầu được xác định nhiều khả năng là do tia lửa hàn rơi xuống làm cháy các tấm cao su lọc khí. Do đó, khói lửa theo đường ống này thông đến ống khói và bị hút lên ống khói.

Công nhân đã trở lại làm việc trên công trường

Ông Nguyễn Văn Mạnh cho biết thêm: “Hiện Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đang trong quá trình xây dựng, chưa hoàn chỉnh, chưa bàn giao. Do vậy, để xảy ra vụ cháy thì tổng thầu phải chịu trách nhiệm. Hiện chúng tôi đang cho triệu tập lãnh đạo cấp cao của tổng thầu sang Việt Nam để giải quyết sự cố này. Các thiệt hại về tài chính thì nhà thầu gánh chịu, không ảnh hưởng đến tài chính của chủ đầu tư”.

Cũng theo ông Mạnh, chiều nay (8.3), Cục an toàn kỹ thuật của Bộ Công thương và lãnh đạo EVN sẽ có mặt tại nhà máy để kiểm tra sự cố cháy nổ.

Cũng trong sáng nay (8.3), Công an tỉnh Bình Thuận đã cử cán bộ điều tra có mặt tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 để điều tra nguyên nhân sự cố.

Quế Hà