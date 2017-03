Ngày 28-3, Công an TP Cần Thơ cho biết, nguyên nhân gây ra vụ cháy tại Công ty Kwong Lung - Meko (Khu công nghiệp Trà Nóc, TP Cần Thơ) là do chập điện. Kết luận này dựa trên việc sau khi điều tra, khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện hệ thống điện bị cháy trước, sau đó lan sang nhiều hàng hóa khác.

Đám cháy kéo dài, khó dập lửa do nhà xưởng của công ty được xây dựng khép kín. Lực lượng chữa cháy chỉ có thể phun nước ở bên ngoài, không thể tiếp cận gốc của đám cháy nên khó khống chế, dẫn đến đám cháy bùng phát trở lại. Ngoài ra, nguyên liệu cháy là lông vũ cho nên khi tiến hành phun nước và hóa chất từ phía ngoài vào, ngọn lửa dù tắt ở bên trên nhưng bên dưới vẫn cháy âm ỉ dẫn đến cháy lại.

Va chạm giao thông, ô-tô khách bốc cháy

Khoảng 7 giờ ngày 28-3, tại Km 339+100, quốc lộ 1A, đoạn qua xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, ô-tô khách giường nằm BKS 36B-014.23 do Nguyễn Văn Chung, SN 1982, ở huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đi hướng Thanh Hóa - Hà Nội, va chạm với xe công-ten-nơ BKS 34C-020.99, kéo theo rơ-moóc 34R-010.08 do Trần Văn Kiên (SN 1984, ở huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) điều khiển. Hậu quả, hai xe bị bốc cháy, lái xe ô-tô công-ten-nơ bị thương. Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đã tiếp cận hiện trường, chữa cháy. Sau hơn một giờ, đám cháy bị dập tắt hoàn toàn. Hậu quả, xe ô-tô khách còn trơ khung sắt, đầu xe công-ten-nơ bị cháy hư hỏng nặng.

700 kg gân chân gà nhập lậu

Ngày 28-3, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết, qua tuần tra, kiểm soát tại khóm Tây Chín, thị trấn Lao Bảo (Hướng Hóa), phát hiện ô-tô mang BKS 43B-020.94, do lái xe Nguyễn Chấn Vũ (32 tuổi, trú tại TP Đà Nẵng) điều khiển, vận chuyển chín thùng xốp, nặng 700 kg, bên trong chứa gân chân gà, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Số hàng là của bà Nguyễn Thị Hường, 54 tuổi, trú tại phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng mua từ tỉnh Sa Vẳn Na Khệt (Lào) đưa qua đường tiểu ngạch về tập kết tại khu vực khóm Tây Chín, thị trấn Lao Bảo, thuê xe vận chuyển vào TP Đà Nẵng tiêu thụ.

Vận chuyển động vật hoang dã

Hồi 6 giờ 35 phút ngày 28-3, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Phòng PC67 Công an tỉnh Bắc Giang trong khi làm nhiệm vụ tại Km 95+300 quốc lộ 1A, tiến hành kiểm tra ô-tô BKS 29B-150.61 đi hướng Hà Nội - Lạng Sơn. Lái xe là Nguyễn Ngọc Bằng, SN 1971, trú tại tỉnh Bắc Ninh. Trên xe phát hiện chở 33,7 kg rùa (26 cá thể) và ba kg rắn, lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Tổ công tác đã bàn giao số động vật nêu trên cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh xử lý.

Bắt đối tượng truy nã sau gần 20 năm lẩn trốn

Ngày 28-3, Phòng PC52, Công an tỉnh Đác Lắc đã bắt giữ đối tượng truy nã Trịnh Văn Lẩn, 73 tuổi, trú xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, sau gần 20 năm lẩn trốn. Lẩn bị truy nã về tội tàng trữ, lưu hành tiền giả, theo Quyết định truy nã số 48 của Công an tỉnh Sơn La.

Bắt giữ pháo lậu

Ngày 28-3, Công an TP Hà Giang (Hà Giang) cho biết, đã tiếp nhận tin báo của một lái xe về việc nhà xe có nhận được năm hộp hàng của khách gửi từ huyện Quản Bạ chuyển về tỉnh Vĩnh Phúc, nghi là pháo nổ. Công an thành phố đã thu giữ năm hộp các-tông, bên trong chứa pháo nổ, trọng lượng khoảng 170 kg. Công an đang xác định chủ của số hàng cấm.

Giải cứu phụ nữ bị bán ra nước ngoài

Ngày 28-3, Công an Quảng Ninh cho biết, Công an TP Móng Cái đã phối hợp Bộ đội Biên phòng tiếp nhận bốn phụ nữ Việt Nam, ở Hà Nội, Lạng Sơn, Lào Cai và Điện Biên, bị lừa bán sang Trung Quốc, do Công an Trung Quốc giải cứu, trao trả qua cửa khẩu Móng Cái. Công an đã bàn giao cho các tổ chức, tiến hành hỗ trợ đưa về địa phương.

Xe máy đâm nhau, hai người chết

Chiều tối 27-3, trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn thôn Cao Xá, xã Trung Sơn, huyện Gio Linh (Quảng Trị), Nguyễn Đức L., 20 tuổi, trú tại thị trấn Gio Linh điều khiển xe máy BKS 74C1-329.39 đã va chạm với xe máy BKS 74H1-056.79 do Nguyễn Văn T., 21 tuổi, trú tại xã Cam Hiếu (Cam Lộ) điều khiển. Vụ tai nạn đã làm hai thanh niên nêu trên chết tại chỗ, hai xe máy hư hỏng nặng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Thu giữ gần 500 kg tôm bị bơm tạp chất

Chiều 28-3, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu cho biết: Tối 27-3, đơn vị này kết hợp với các đơn vị chức năng của tỉnh kiểm tra đột xuất xe tải biển kiểm soát 94C- 015.29, do lái xe Lê Hoàng Luyến (32 tuổi, ngụ ấp 18, xã Phong Thạnh A, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) điều khiển chở 16 thùng tôm sú, với trọng lượng gần 500 kg bơm chích tạp chất. Việc kiểm tra được tiến hành trước sự chứng kiến của bà Lê Ngọc Thúy, 36 tuổi, ở xã Phong Thạnh A, thị xã Giá Rai (Bạc Liêu) là chủ lô hàng trên. Lực lượng chức năng tỉnh đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ toàn bộ số tôm nêu trên để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Tội phạm cờ bạc

Ngày 28-3, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa bắt quả tang 13 đối tượng ở huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) và huyện Kim Sơn (Ninh Bình) đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại xã Nga Yên, huyện Nga Sơn. Tại hiện trường, lực lượng chức năng lập biên bản thu giữ gần 48 triệu đồng tiền mặt, 13 điện thoại di động, cùng tang vật liên quan hành vi đánh bạc. Cơ quan công an bước đầu xác định sới bạc do Mai Văn Thao, SN 1965, ở xã Nga Yên, huyện Nga Sơn đứng ra tổ chức.