Khoảng 4h30 sáng nay, khách sạn Viễn Châu (thôn Phú Mỹ, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) đã bốc cháy. Lửa thiêu rụi nhiều ô tô, xe máy và 4 người bị thương nặng.

Theo nhân viên bảo vệ khách sạn cho biết, vào khoảng 4h30 ông đang nằm ngủ ở phần sảnh khách sạn thì nghe chuông báo cháy. Phát hiện ngọn lửa phát ra từ 1 xe máy đang dựng trong khách sạn nên đã đánh thức nhân viên trực lễ tân. Cả hai đã dùng 2 bình chữa cháy để xịt vào chiếc xe máy.

Bất ngờ bình xăng chiếc xe này phát nổ và văng lửa vào 7 chiếc xe máy đang để cạnh đó khiến ngọn lửa nhanh chóng bùng phát. Khói đen nhanh chóng phủ kín bên trong ngôi nhà. Do ngạt khí cả hai chạy ra ngoài và dùng diện thoại báo cho cảnh sát PCCC.

Tại thời điểm xảy ra vụ cháy, trong khách sạn có khoảng 20 người. Nhiều người do ngạt khói đã mở cửa sổ giơ tay cầu cứu. Nhiều người, trong đó có phụ nữ đã liều mạng nhảy từ tầng 4, 3, 2 xuống đất.

Ông Huang Gui You (quốc tịch Trung Quốc ) kể: “Tôi ở phòng 407, khi đang ngủ tôi thấy khói đen khịt sộc vào phòng mà không biết lý do tại sao. Do hướng khói vào phòng từ cửa chính nên tôi không dám mở cửa này mà chạy vào nhà vệ sinh đóng kín cửa và dùng khăn ướt để che mũi. Thấy khói vào càng lúc càng nhiều, thấy không ổn tôi đã mở cửa sổ ló đầu ra ngoài và nhìn thấy cục nóng máy lạnh ở gần đó nên quyết định trèo ra đứng trên cục nóng chênh vênh ở độ cao hàng chục mét. Đến khi nhìn thấy xe chữa cháy hú còi ở phía xa tôi mới tin là mình sẽ được cứu”.

“Rất may là tài sản của tôi không mất mát gì do ngọn lửa chưa cháy đến tầng 4, riêng hộ chiếu của tôi để ở quầy lễ tân chắc bị thiêu rụi rồi”, ông Huang Gui You cho biết thêm.

Sau khi nhận thông tin vụ cháy, cảnh sát PCCC đã điều 4 xe chữa cháy cùng 40 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Sau khi đến nơi, cảnh sát đã giải cứu khoảng 10 người đang mắc kẹt trêng các tầng của khách sạn an toàn. Sau khoảng 30 phút ngọn lửa đã được khống chế và dập tắt.

Ô tô bị cháy trơ khung

Ghi nhận tại hiện trường, toàn bộ phần tầng trệt của khách sạn đã bị ngọn lửa thiêu trụi. Khu vực để xe của khách sạn có 8 xe máy cháy trơ khung, cạnh đó 1 chiếc ô tô 7 chổ cũng cháy trụi, 1 ô tô khác bị cháy phần đầu. Khách sạn có 5 tầng, các tầng 1 đến 5 không bị cháy nhưng do khói bốc lên nên tất cả các phòng bị nám khói đen và hư hỏng.

Thượng tá Hồ Thanh Bình, Phó trưởng Công an huyện Hàm Thuận Nam cho biết, vụ cháy tuy thiệt hại về người, những người bị ngạt khói qua sơ cứu đã bình phục xuất viện. Hiện còn 4 người đang nằm tại bệnh viện, trong đó có 3 người bị chấn thương cột sống, chân do nhảy từ trên cao xuống và 1 người bị suy hô hấp do ngạt khí.

Cơ quan công an huyện Hàm Thuận Nam đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người có liên quan để điều tra vụ việc.

Lê Huân