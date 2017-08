Biết người cô thường xuyên bị đánh, chửi... Thông cầm gậy bóng cháy sang nhà sát hại người dượng.

Công an tỉnh Hải Dương vừa xác định nguyên nhân vụ Bùi Hữu Thông sát hại ông Phạm Văn Đức (sinh 1968, trú xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng) vào tối 2-8 là do nạn nhân thường xuyên đánh, chửi cô ruột của mình.

Đối tượng đánh chết bác rể xong đã ra đầu thú tại cơ quan Công an

Theo công an, sau khi kết hôn với cô của Thông, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do ông Đức hay say rượu, đánh và chửi cô của Thông.

Gần đây, hai vợ chồng họ ly thân, cô của Thông về về nhà cha mẹ ruột ở (cách nhà ông Đức 20 mét). Khi biết cô bị đối xử tệ, Thông bực tức, muốn tìm đánh người dượng cho hả giận.

Tối 2-8, Thông cầm gậy đánh bóng chày đi đến nhà ông Đức, vụt nhiều cái vào người ông này rồi đến công an đầu thú.

Được biết, Thông sinh sống và làm việc tại Nga cùng mẹ, mới về quê chơi gần một tháng nay. Vụ việc đang được điều tra làm rõ...

HẢI ĐƯỜNG