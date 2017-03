Mặc dù được nhiều lời khen về chất giọng đẹp, ngọt ngào nhưng Hà My vẫn nhận điểm số thấp nhất và phải dừng chân sớm tại cuộc thi.

Tối 13/3, chương trình Tình Bolero hoan ca xoay quanh chủ đề Đêm hào hoa. Đêm thi này khép lại chương một và cũng là đêm thi loại thí sinh đầu tiên.

Hà My thể hiện ca khúc Một lần dang dở. Do tâm lý chưa ổn định, cháu gái Thái Châu chưa phát huy hết khả năng của mình. Theo giám khảo Tuyết Loan, Hà My có chất giọng rất hay nhưng bản phối của cô còn đơn điệu nên không tôn lên chất giọng. Giám khảo Thanh Hà góp ý Hà My về mái tóc rối khiến cho thần sắc của cô không được tốt.

Hà My phải dừng chân sớm tại cuộc thi. Ảnh: Khang.

Giám khảo Vũ Thành Vinh động viên Hà My hãy bỏ qua hết những chuyện buồn, những lo lắng và mặc cảm của mình để bước lên sân khấu. Anh cảm thấy nữ ca sĩ vẫn còn mang trong mình cảm giác của “người lỡ chuyến đò”.

Anh đánh giá Hà My là ca sĩ có chất giọng trong và đẹp, rất cần cho dòng nhạc trữ tình, quê hương và bolero, chỉ cần cô có thời gian sẽ lấy lại phong độ. Sau đó, chia tay với chương trình, Hà My thể hiện ca khúc Định mệnh.

Người có tổng số điểm cao nhất sau 4 đêm thi là “Vua phòng trà” Đức Minh với 119,5 điểm. Tối qua, anh thể hiện ca khúc “tủ” đã hát suốt 20 năm qua là Mắt lệ cho người. Như các đêm thi trước, anh nhận được cơn mưa lời khen từ giám khảo.

Ca sĩ Yến Xuân thể hiện phong cách dịu dàng, thanh lịch. Ảnh: Khang.

Đứng ở vị trí thứ 2 với số điểm 118,75 là nữ ca sĩ Yến Xuân. Ca khúc Một mai em đi được chị thể hiện đầy cảm xúc và ngọt ngào. Giám khảo Vũ Thành Vinh nhận xét ngay câu đầu tiên trong bài hát Yến Xuân đã thể hiện rất đẹp, hay và ấm.

Giám khảo Tuyết Loan khen Yến Xuân rất thông minh bởi các bản phối lại của cô rất hay và khác lạ so với các bản phối mà ca sĩ khác đã thể hiện.

Đứng ở vị trí thứ 3 với số điểm 118,5 là nam ca sĩ Quang Minh. Với chất giọng độc đáo, Quang Minh đã thể hiện ca khúc Rồi mai tôi đưa em của nhạc sĩ Trường Sa đầy ấm áp, dìu dặt và cuốn hút. Giám khảo Thanh Hà cho rằng chất giọng của anh trai Thu Phương quá đẹp nên không kén âm thanh và micro.

Anh trai Thu Phương ấn tượng khi trở lại sân khấu. Ảnh: Khang.

Các vị trí tiếp theo thuộc về ca sĩ Vi Thảo, Ngân Quỳnh, nghệ sĩ đường phố Mạnh Thường. Tập 5 của chương trình sẽ phát sóng vào lúc 21h, ngày 20/3 trên kênh THVL1.

Bích Hằng