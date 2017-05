Theo Trung tâm Sáng tạo xanh, trong quý I, Hà Nội và TP.HCM có 78 ngày chất lượng không khí ở mức "rất có hại cho sức khỏe".

Chiều 3/5, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội tổ chức buổi thảo luận về chất lượng không khí Việt Nam.

Phát biểu tại hội thảo, bà Ngụy Thị Khanh, Giám đốc điều hành Trung tâm Sáng tạo xanh (GreenID) cho biết trong quý I năm nay, chất lượng không khí tại Hà Nội được cải thiện so với cùng kỳ năm 2016. Tuy nhiên, số ngày chất lượng không khí ở mức “rất có hại cho sức khỏe” tại Hà Nội lại gia tăng.

Đỉnh điểm, ngày 15/2, chỉ số PM 2,5 trung bình đạt 234 μg/m3, vượt quá gần 5 lần quy chuẩn quốc gia và gấp 10 lần theo hướng dẫn của WHO.

Ô nhiễm tại Hà Nội và TP.HCM liên tục vượt ngưỡng. Ảnh: Lê Hiếu.

Tại TP.HCM, mặc dù ô nhiễm không khí không nghiêm trọng như Hà Nội nhưng so với cùng kỳ năm 2016, chất lượng không khí có xu hướng kém đi.

Theo thống kê của GreenID, trong 3 tháng đầu năm, chỉ số AQI (cấp độ không khí) trung bình tại Hà Nội ở mức kém 123 điểm. Chất lượng không khí tại Hà Nội có 37 ngày vượt quy chuẩn quốc gia, 78 ngày vượt quá quy chuẩn của WHO.

Tương tự, chỉ số AQI ở TP.HCM là 101 điểm, 78 ngày vượt quá quy chuẩn WHO.

Bà Ngụy Thị Khanh, Giám đốc điều hành GreenID. Ảnh: Văn Chương.

Tại Việt Nam, chỉ số PM10/ngày là 150 μg/m3, cao gấp 3 lần so với chuẩn châu Âu và chuẩn WHO (50 μg/m3).

Trao đổi với Zing.vn, bà Khanh khẳng định có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại Hà Nội.

Theo nghiên cứu, những nguồn thải gây ô nhiễm không khí bao gồm phát thải tự nhiên; phương tiện giao thông; ô nhiễm không khí từ công nghiệp, xây dựng; nguồn thải từ các nhà máy nhiệt điện than; đốt chất thải trong nông nghiệp và nguồn ô nhiễm xuyên biên giới do gió chuyển tới. Đặc biệt, từ phía đông Hà Nội, do có các nhà máy công nghiệp và nhiệt điện tập trung nhiều.

Bà Khanh cho biết ô nhiễm không khí ảnh hưởng rất lớn đến hệ hô hấp của con người. Những hạt bụi nhỏ có thể đi sâu vào cơ thể gây khó thở, thậm chí tắc nghẽn mạch máu, đột quỵ. Người cao tuổi, phụ nữ có thai và trẻ em là những trường hợp dễ bị ảnh hưởng nhất.

Biểu số so sánh chỉ số AQI quý 1/2016 với quý 1/2017 tại Hà Nội và TP.HCM. Đồ họa: Văn Chương.

Văn Chương - Trà My