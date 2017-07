Nữ diễn viên xinh đẹp đã giành Oscar bằng vai diễn nặng ký đầy ám ảnh này.

Cuộc sống luôn là chất liệu tuyệt vời nhất cho những bộ phim. Loạt bài viết Phim hay dựa trên những vụ án nổi tiếng sẽ mang tới cho bạn đọc câu chuyện về những tên tội phạm khét tiếng, những vụ lừa đảo động trời, những tội ác khủng khiếp nhất trong lịch sử.

Aileen Wournos từng khiến cả nước Mĩ rúng động khi bị tuyên án tử hình cho tội danh sát hại bảy người đàn ông. Nữ sát nhân hàng loạt có đôi mắt lạnh lẽo này vốn là một gái bán hoa. Tất cả những nạn nhân của Aileen đều là các khách làng chơi.Cuộc đời đầy bạo lực của Aileen là chất liệu chính để đạo diễn Patty Jenkins (đạo diễn Wonder Woman) làm nên Monster.

Vào vai Aileen là Charlize Theron – Mỹ nhân Nam Phi đã khuynh đảo Hollywood. Lần này, cô lại khiến cả thế giới sửng sốt khi từ bỏ vẻ ngoài xinh đẹp để hóa thân trọn vẹn thành một nữ sát nhân.

Charlize Theron tăng tới 13kg cho vai diễn này

Tình yêu ngọt ngào và thống khổ của quái vật

Monster không bắt đầu bằng giết chóc. Nó mở màn với ước mơ được chú ý của một cô gái, những suy nghĩ dần lệch lạc khi không có người định hướng trong một xã hội đầy rẫy cạm bẫy của nước Mỹ những năm 1960.

Phim cũng không kể tiếp cô gái ấy lớn trở thành một Aileen thô lỗ, dáng vẻ như đàn ông bằng cách nào. Chỉ biết lần gặp gỡ tình cờ với cô gái tên Selby đã khiến cuộc đời Aileen hoàn toàn thay đổi. Cả tốt hơn và xấu hơn.

Aileen và Selby có cuộc gặp gỡ định mệnh ở một quán bar đồng tính

Selby còn rất trẻ và xinh đẹp. Chính cô bé là người chủ động tiến tới với Aileen. Cả hai nhanh chóng chìm ngập trong tình yêu, với cảm giác được yêu thương và được chú ý. Selby giống như tấm gương phản chiếu một Aileen còn chưa bị cuộc đời vấy bẩn, bởi thế Aileen luôn tìm mọi cách bảo vệ người yêu mình. Cô muốn cho cô bé này một cuộc sống vui vẻ, tốt hơn hẳn cuộc đời của mình, để Selby mãi giữ được sự trong sáng đó.

Vấn đề lớn nhất, chính là tiền. Tiền ăn, tiền thuê nhà, tiền cho Selby đi học… tất cả đổ lên đầu Aileen. Nói cho đúng, là chính cô tự nhận vào mình.

Cô đã thử tìm một công việc tử tế như thư ký, có điều chẳng ai lại tuyển cho vị trí cần sự trẻ trung và trình độ một phụ nữ thiếu cả hai. Aileen cố nhìn vào cuộc đời qua một khung cửa lành lặn chứ không phải khung kính vỡ nát như cô vẫn hay làm, nhưng cuộc đời lại quay lại hét vào mặt cô.

Không thể kiếm tiền một cách chính thống, Aileen phải quay về những cách thức mà đường phố nước Mỹ dạy mình. Bán thân với giá 10 đô, cô gần như đã chấp nhận số phận quay lại con đường làm gái điếm. Nhưng hành động quá thô bạo của gã nọ đã gợi lên những kí ức kinh hoàng của Aileen về lần bị cưỡng bức.

Lúc còn rất nhỏ, Aileen đã bị một cảnh sát - bạn thân của bố mình cưỡng bức. Chẳng ai tin lời cô, vậy là việc đó lặp đi lặp lại rất nhiều lần, cho tới thời điểm bố cô biết sự thật. Thế nhưng đổi lại cho Aileen không phải sự bảo vệ từ người thân trong gia đình mà là một trận đánh.

Aileen là một người cô độc suốt nhiều năm. Trước Selby, bầu bạn với cô chỉ có rượu, bạo lực cùng một quá khứ kinh hoàng

Hạt giống độc bị gieo xuống trong quá khứ đã nảy mầm thành một cái cây dị dạng. Aileen bắn chết kẻ chuẩn bị làm tình với cô, cuỗm hết tiền bạc và ô tô. Rồi giống như một vòng quay độc ác đã khởi động, Aileen tiếp tục giết người, điều duy nhất khác biệt là trái tim cô lạnh lẽo dần, không còn sự hoảng hốt kích động như lần đầu. Tiền bạc và xe mà Aileen lấy được từ những gã khách làng chơi giúp cô với Selby có cuộc sống đầy đủ.

Nhưng không giấy nào gói được lửa, đến khi Aileen biết kẻ mình vừa giết là cảnh sát thì đã quá muộn. Cô cố gắng chạy trốn, giãy giụa, cố gắng bảo vệ Selby. Chẳng ai ngờ Selby lại chính là người thít cái thòng lọng vốn đã được số phận tròng vào cổ Aileen.

Selby không chịu được cuộc sống trốn chạy cùng với Aileen

Selby làm chứng trước tòa, và Aileen không phủ nhận điều gì. Từ lúc kết án cho tới khi Aileen bị xử tử là 13 năm, Selby cũng không đến gặp người yêu cũ một lần nào. Rất nhiều khán giả cảm thấy Selby là một kẻ vô tình, bởi cô là nguyên nhân trực tiếp đẩy Aileen vào con đường trở thành quái vật. Còn với Aileen, tất cả những gì cô mong muốn sau khi bị bắt, sau khi bị phản bội vẫn là Selby được hạnh phúc.

Selby không phải một nhân vật tưởng tượng. Aileen Wournos ngoài đời cũng có một bạn gái tên là Tyria Jolene Moore, người mà nữ sát nhân đồng tính này yêu bằng cả mạng sống. Chính Tyria đã thuyết phục Aileen nhận tội. Theo Tyria, mối quan hệ của cô với Aileen giống chị em hơn là người yêu. Cũng như Selby trong phim, khi nữ sát nhân đã nhận tội, Tyria không một lần tới thăm, không gọi điện hay gửi thư thăm hỏi.Thời gian đó cả nước Mỹ chú tâm vào phiên xử của Aileen, hầu như không còn tin tức gì của Tyria Moore nữa.

Trailer phim Monster (2003)

Thật khó để liệt kê hết những bộ phim hay của Leonardo DiCaprio. Nhưng khi nói đến một vai liên quan đến các từ khóa thiên tài, tiền bạc, lừa đảo… người ta sẽ điểm mặt chỉ tên The Wolf of Wall Street – Sói già phố Wall (2013) mà quên đi Catch me if you can (2002).

Bộ phim của đạo diễn Steven Spielberg được làm nên từ cuộc đời đầy thăng trầm của một trong những kẻ lừa đảo nguy hiểm nhất nước Mỹ: Frank William Abganale Jr. Mời độc giả đón xem kỳ tiếp theo: Siêu lừa khét tiếng nước Mỹ: Vai diễn bị bỏ quên của Leonardo DiCaprio vào sáng Thứ Ba ngày 8/8/2017 tại mục Giải trí - Phim!