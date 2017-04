Câu chuyện về tình yêu thương và sự hi sinh của chàng rể nghèo người Quảng Ngãi đã khiến bao người phải rơi nước mắt.

Anh tên là Nguyễn Văn Nhân, sinh năm 1983, quê Quảng Ngãi. Cũng như bao thanh niên cùng lứa, 15 năm trước, chàng trai nghèo rời quê Quảng Ngãi vào Sài Gòn mưu sinh, với quyết tâm cố gắng làm lụng, tích cóp tiền bạc để gầy dựng một mái ấm gia đình đông vui. Bởi tuổi thơ của Nhân là những ngày cun cút bên mẹ vì 6 tuổi anh đã mồ côi cha và là con một trong gia đình.

Vào làm việc cho một công ty cao su thuộc huyện Củ Chi, duyên đưa đẩy thế nào mà anh gặp chị Đinh Thị Hồng Hạnh, sinh năm 1978. Người con gái mà anh gọi là chị, hăng say lao động, hiền tính, càng khâm phục hơn khi biết chị vẫn còn di chứng do tai nạn giao thông để lại năm 1997. Đó là một phần sọ bị lõm sâu trên đỉnh đầu.

Một hai lần đến nhà “chị” chơi, anh lại càng thương sự bao dung khi thấy chị Hạnh cưu mang ba đứa cháu ruột bằng tất cả tình yêu thương… Cảm động, anh ngỏ lời đến với chị. Thấy mối tình lệch tuổi, nhiều người bàn ra, chị Hạnh lại tự ti về hoàn cảnh, tuổi tác nên chần chừ. Sau bảy năm tìm hiểu và thực sự “không thể thiếu nhau”, năm 2009, họ về chung một mái nhà.

Anh Nhân và ba đứa cháu vợ. (Ảnh: Internet)

Mẹ của chị Hạnh là bà Nguyễn Thị Gái, 70 tuổi. Ngôi nhà của mẹ con chị nằm sâu trong con hẻm nhỏ, cũ kĩ, rêu phong theo thời gian ấp Bàu Tre 1, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM. Bà Gái có đứa cháu tật nguyền do di chứng chất độc màu da cam tên là Đinh Long Hồ, SN 1989. Dù đã 28 tuổi nhưng thân hình nhỏ xíu, toàn thân co quắp, không thể tự chủ trong mọi sinh hoạt, toàn bộ việc đút cơm, bón nước, vệ sinh, tắm giặt... đều do bà chăm sóc.

Ngoài Hồ, bà Gái còn cưu mang hai đứa cháu là Đinh Chí Thoại, sinh năm 2000. Thoại hiện đang học lớp 11, bị khuyết tật chân, đang hưởng trợ cấp khuyết tật và Đinh Khánh Duy, sinh năm 2001 bị suy kiệt cơ thể, khờ khạo so với bạn cùng lứa.

Cả ba đứa cháu nội đều có cha mẹ nhưng gia đình tan vỡ, mẹ bỏ đi, cha chúng đi bước nữa, kinh tế khó khăn cũng không lo nổi cho những đứa con tật nguyền này. Tất cả đều trông nhờ sự chăm sóc của bà nội và thu nhập của hai vợ chồng người con rể.

Lúc về, cuộc sống càng thêm khó khăn khi ba vợ anh mất đi, kinh tế gia đình xuống dốc. Hai vợ chồng ngày đi làm, tan ca về, lại thay nhau chăm sóc cháu. Thương vợ chân yếu tay mềm, thỉnh thoảng lại chịu những cơn đau từ phần sọ lõm hành hạ nên anh quyết định “mọi việc để anh lo”, vậy là anh xin nghỉ việc ở công ty, thay bằng những công việc không tên.

Anh Nhân chăm sóc những đứa cháu tật nguyền. (Ảnh: Internet)

Anh Nhân sửa lại chiếc xe cho Hồ. (Ảnh: Internet)

Kinh tế gia đình để nuôi sáu con người tất cả đều trông vào đồng lương công nhân của chị Hạnh và những ngày làm than đá không cố định của anh Nhân. Công việc tự do nên mỗi ngày đưa đón cháu đi học, anh tranh thủ chạy qua nhà hàng xóm làm than đá, mỗi tuần làm ba - bốn ngày, kiếm 300 - 400 ngàn đồng đưa mẹ đi chợ.

Dù cuộc sống vẫn còn nhiều lo toan, thiếu thốn, vì vậy vợ chồng anh Nhân đã thỏa thuận một việc mà không ai ngờ: “Chúng mình sẽ không sinh con bởi nếu sinh con, gia cảnh thế này thì ai sẽ lo cho ba đứa cháu, rồi con cái lại thiếu thốn tứ bề. Thôi thì những đứa cháu sẽ là con. Còn con cái là duyên nợ. Chỉ mong tụi nhỏ ăn học đàng hoàng, có nghề nghiệp để lo cho thân tụi nó. Đâu vào đấy, tôi lại đi làm, gom góp sửa lại cái nhà cho mẹ vợ, về quê thăm mẹ ruột rồi nếu trời thương, biết đâu có một đứa con”.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, do tuổi cao lại thêm di chứng của bệnh tai biến và viêm màng não mủ để lại hơn một năm trước, tay chân bà Gái thường xuyên đau nhức, không thể làm việc nặng, ngoài nấu cơm, thì mọi việc tắm giặt, vệ sinh cho Hồ đều do Nhân lo liệu, cả việc đưa Thoại và Duy đi học một ngày bốn, năm bận cũng do chàng rể thay cha chúng làm.

Những phút rảnh rỗi anh chơi đùa với Hồ giúp Hồ thư giãn. (Ảnh: Internet)

Nhân là rể nhưng bà Gái coi hơn con ruột vì anh luôn yêu thương nhà vợ như những người ruột thịt. Chưa bao giờ nó cộc cằn, càm ràm mấy đứa nhỏ. Dù nắng hay mưa, lúc khỏe hay mệt trong người, anh đều đưa đón bọn trẻ đúng giờ, chăm sóc cho chúng rất chu đáo.

Anh Nhân có chia sẻ, đến giờ phút này, mọi việc anh làm đều rất bình thường, không có gì cao quý hay quá sức cả. Anh làm trong sự thoải mái, yêu thương chứ không nặng nề gì. Câu chuyện xúc động của anh Nhân khi ở rể hơn tám năm hi sinh chuyện con cái để cùng vợ chăm lo cho mẹ già và ba đứa cháu tật nguyền đã thực sự chạm đến trái tim của bao người. Chính tình yêu thương và sự hi sinh vô bờ bến của chàng rể nghèo đã chứng minh, giữ cuộc đời đầy rẫy bon chen và lừa lọc này vẫn còn đâu đó những tấm lòng cao cả.

Thảo Nguyên - Theo thethaovanhoa.vn