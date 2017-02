Chỉ một đồng xu nhặc được nhưng lại giúp biến cậu thanh niên bần hàn trở thành một ông chủ giàu có. Câu chuyện khó tin nhưng có thật này diễn ra như thế nào?

Con đường lập nghiệp từ số vốn là một đồng tiền xu

Có một cậu thanh niên vì gia cảnh nghèo khó, cha mẹ lại ốm đau bệnh tật, vì thế cậu nghỉ học về nhà giúp đỡ gia đình. Mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng cậu làm việc gì cũng chuyên tâm.

Có một hôm, đang đi trên đường thì cậu nhặt được một đồng tiền xu. Sau đó, cậu đi qua một vườn hoa, nghe thấy những người thợ tỉa hoa kêu khát nước, không chút đắn đo, cậu liền dùng đồng xu này mua một chút nước trà cho họ uống.

Tại sao chỉ một đồng tiền xu lại có thể giúp chàng trai này "đổi đời"? (Ảnh minh họa)

Những người này đã vô cùng cảm kích và mỗi người trong số họ đều tặng cho cậu một bông hoa.

Lúc đi ngang qua chợ, cậu mang những bông hoa này chia cho mọi người. Những người nhận được hoa đều rất vui vẻ phấn chấn và đều trả cho cậu một đồng tiền xu, thế là cậu đã có được tám đồng tiền xu.

Một ngày nọ, sau một trận cuồng phong xảy ra, cành cây và lá khô trong vườn cây đều bị gió thổi rơi rụng khắp vườn. Cậu thanh niên nói với người làm vườn: "Cháu xin được giúp bác quét dọn sạch sẽ vườn cây, bác có thể cho cháu xin những cành cây và lá cây khô này để mang về làm củi được không ạ?". Bác làm vườn vui vẻ đồng ý

Trong lúc cậu thanh niên nhặt những cành củi khô kia, thì nhìn thấy một đám trẻ con đang giận dỗi vì tranh giành nhau mấy viên kẹo, thế là cậu lại lấy tám đồng tiền xu ra và đi mua một ít kẹo, đưa cho những đứa trẻ này, còn nói với chúng rằng hãy cùng nhau ăn.

Đám trẻ vô cùng thích thú, nhìn thấy cậu một mình nhặt củi nên đã nhao nhao vào nhặt giúp sạch sẽ tất cả cành khô lá héo, không bỏ sót chút nào chỉ trong khoảng thời gian ngắn.

Cậu bán nước trà với giá rẻ một chút, vừa để lấy tiền tiêu cho gia đình, vừa là để phục vụ nước uống cho 500 công nhân cắt cỏ ở gần đó. Hằng ngày mỗi công nhân khi đi qua đều giơ ngón tay cái lên và gật đầu mỉm cười với cậu (Ảnh minh họa)

Xong việc, khi cậu chuẩn bị mang đống củi này về, thì gặp ngay một vị là đầu bếp của một gia đình giàu có. Vị đầu bếp nói: "Loại củi này rất tốt, nhóm lửa không bị bốc khói, ông chủ của chúng tôi bị bệnh suyễn, rất sợ mùi khói".

Người thanh niên nghe xong liền nói: "Vậy thì bác cứ mang về dùng đi!". Vị đầu bếp nói: "Sao có thể lấy không của cậu được chứ?", thế là vị đầu bếp trả cho cậu 16 đồng tiền xu rồi mang đống củi về.

Người thanh niên cầm 16 đồng xu này nghĩ thầm: "Nhiều tiền như thế này, mình có thể làm được rất nhiều việc". Thế là cậu liền mở một quán bán nước trà ở ngay gần nhà mình, bởi vì đang giữa mùa hè nóng bức, người đi đường đều rất khát nước.

Không lâu sau có một vị thương nhân đi qua, cũng dừng lại quán của cậu để uống nước, vị thương nhân nghe thấy những người xung quanh nói rằng cậu này rất tốt bụng. Cậu không chỉ bán trà mà thường ngày còn cho những người công nhân cắt cỏ gần đây uống miễn phí.

Vị thương nhân bày tỏ sự cảm kích và nói với cậu: "Ngày mai có một hội buôn ngựa dẫn theo 400 con ngựa qua đây, phiền cậu chuẩn bị nhiều nhiều nước trà một chút nhé!".

Cậu thanh niên nghe xong, không những chuẩn bị nước trà mà còn kiếm sẵn 200 bó cỏ.

Ngày hôm sau, hội buôn ngựa đến, trong lúc nghỉ chân uống trà tại quán, nhìn thấy nhiều cỏ như vậy, liền muốn mua.

Người thanh niên nói: "Những bó cỏ này, tôi không phải mất tiền mua, các anh cần thì cứ lấy đi!". Hội buôn ngựa cười lớn, lúc uống trà xong, họ đưa cho cậu thanh niên 1000 đồng xu và mang toàn bộ số cỏ đi.

Mấy năm sau, ở nơi đó đã xuất hiện một thương nhân giàu có, nổi tiếng gần xa.

Một câu chuyện nhỏ ẩn chứa nhiều bài học lớn

Đọc xong câu chuyện, nhiều người cũng đã ngộ ra rằng không phải ngẫu nhiên mà chàng thanh niên ấy trở thành ông chủ giàu có. Đó là cả một quá trình nỗ lực, đòi hỏi nhiều tố chất, từ tấm lòng lương thiện, biết sống vì người khác không toan tính thiệt hơn đến khả năng biết nắm bắt cơ hội.

Cậu hiểu được rằng muốn nhận được gì thì phải có sự cho đi, do đó, dù khi đang trong tình cảnh thiếu thốn, chàng trai nghèo ấy vẫn sẵn lòng dùng đồng xu duy nhất có được đi mua nước cho những người thợ tỉa cây mà bản thân không hề quen biết, mua kẹo cho lũ trẻ hay cậu sẵn sàng tặng số củi vất vả kiếm được cho người cần nó hơn mình...

Khi bạn cho đi là bạn đã nhận được nhiều hơn thế, đó là những niềm vui vô hình mà bạn không chạm vào được. Khi bạn cho đi những điều tốt đẹp một cách không toan tính, thì sẽ nhận được sự bình yên trong tâm hồn.

Hạnh phúc, là cho và sống vì người khác! (Ảnh minh họa)

Hãy sẵn lòng cho đi, bạn sẽ nhận lại được nhiều hơn thế. Giống như chàng trai kia, mặc dù không hề đòi hỏi cho bản thân, nhưng tất cả những ai nhận được sự giúp đỡ của cậu đều vô cùng cảm kích.

Cuối cùng, tâm hồn lương thiện ấy đã khiến một vị thương nhân ngưỡng mộ và ông quyết định mang đến cho chàng trai nghèo một cơ hội đổi đời.

Vậy may mắn phải chăng chỉ là sự ngẫu nhiên tình cờ như một số người thường nghĩ? Dĩ nhiên, vẫn có sự may mắn "trời cho" nhưng số lượng ít hơn rất nhiều lần so với may mắn thật sự. Vì thế, may mắn dành cho bất cứ ai kiên trì nỗ lực, có sự chuẩn bị tích cực và biết nắm bắt cơ hội.

Bạn không bao giờ may mắn, giàu có trong công việc nếu như không chủ động làm việc tích cực mỗi ngày, chủ động rèn luyện kỹ năng và thái độ để khi "gió xuân" đến thì buồm sẽ bay.

Câu chuyện trên rất đơn giản, sự thành công của cậu thanh niên trẻ tuổi này không đến từ "một đồng xu", mà nhờ lòng từ bi và lương thiện. Cậu hiểu, để một việc thành công, thì năng lực là điều không thể thiếu, nhưng một người biết nắm bắt cơ hội mới là một người có sự nghiệp thành công.

Theo Trí thức trẻ