Yếu tố bề ngoài chưa bao giờ cần thiết để làm nên thành công của những sản phẩm mang đậm "chất Đức Phúc" dưới đây.

Những ngày qua, cái tên Đức Phúc xuất hiện dày đặc trên truyền thông cùng câu chuyện “lột xác” ngoạn mục. Bên cạnh nghị lực thay đổi diện mạo 1 cách kỳ diệu thì cũng không ít những chỉ trích vô lý dành cho cậu học trò cưng Mỹ Tâm. Và có thể hình ảnh lung linh từ anh chàng sinh năm 1996 khiến bạn quên mất rằng chẳng cần nhắc về câu chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, Đức Phúc từng chinh phục “trái tim” đông đảo khán giả Việt bao lâu nay bằng loạt hit tuyệt vời này.

Chỉ một câu

Sản phẩm đầu tay từ Đức Phúc từng “lay động trái tim” người nghe qua giọng hát ấm áp. Cách hát đầy tự sự như kể câu chuyện tình cảm của một chàng trai dành cho cô gái, nhưng vì nhút nhát nên chẳng dám ngỏ lời, đem hết tâm tư tình cảm vào những trang thư.

Tuy từng tự ti đến mức hạn chế việc để lộ gương mặt trong MV, nhưng không ai có thể phủ nhận giai điệu bài hát qua giọng ca ấm áp của Đức Phúc đã chạm đến trái tim khán giả.

MV Chỉ một câu

Ánh nắng của anh

Ánh Nắng của anh cũng trở thành bản nhạc phim thành công nhất của Đức Phúc tính tới thời điểm này. Với giai điệu dễ nghe cùng phần lời xao xuyến, chắc chắn bạn không thể không “rung rinh” khi nghe Đức Phúc cất lên từng câu thủ thỉ: “Sẽ luôn thật gần bên em. Sẽ luôn là vòng tay ấm êm. Sẽ luôn là người yêu em. Cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh. Lắng nghe từng lời anh muốn nói…“.

Bản OST chính thức do Đức Phúc thể hiện vượt mốc 23 triệu lượt xem Youtube.

Chỉ là 1 Lyric Video không chính thức nhưng clip Ánh nắng của anh này cũng đã xuất sắc cán mốc 5 triệu lượt.

MV Ánh nắng của anh

Lyric Video Ánh nắng của anh (Nguồn: Bimm)

Cũng đành thôi

Cũng đành thôi tiếp tục là bản ballad khiến những trái tim cô đơn càng thêm yếu lòng. Thậm chí, MV Lyrics không chính thức từ bản hit này cũng đã vượt ngưỡng 18 triệu lượt xem trên Youtube.

MV Lyrics không chính thức của ca khúc đạt số view “khủng” (Nguồn: Bimm).

MV Cũng đành thôi

I’m Not The Only One

Ca khúc giúp Đức Phúc ghi điểm mạnh mẽ trong lần đầu xuất hiện trước 4 HLV Giọng hát Việt năm nào cùng khán giả truyền hình cả nước. Hình ảnh cậu bé đong đưa với giọng ca ấm áp, luyến láy trong từng câu chữ khiến khán giả không khỏi xiêu lòng. Bước ra khỏi cuộc thi, I’m Not The Only One cũng là một ca khúc nhận được nhiều lời yêu cầu trong những đêm nhạc riêng của Quán quân Giọng hát Việt mùa thứ 3.

I’m Not The Only One

Hello

Phần trình diễn đã khiến HLV Tuấn Hưng xúc động ở từng hơi thở và giọng hát, còn HLV Đàm Vĩnh Hưng thì cho rằng sự dễ thương của Đức Phúc đơn giản từ những phần nhả chữ. Bản cover ca khúc kinh điển của Lionel Richie một lần nữa giúp Đức Phúc trở thành 1 trong những cái tên có lượt bình chọn cao nhất của đội Mỹ Tâm trong liveshow 4 Giọng hát Việt mùa 3.

Hello

Đã hơn một lần - I Believe I Can Fly

Là tiết mục được chàng trai 18 tuổi ngày ấy yêu thích nhất. Với giọng ca ngày càng tiến bộ trong cuộc thi The Voice năm nào, phần xử lý quãng giọng cũng như độ rung được tiết chế, bản cover cùng ca khúc Đã hơn một lần giúp giọng ca này ghi điểm tuyệt đối với người hâm mộ. I Believe I Can Fly với phần lời được cho là vô cùng phù hợp với Đức Phúc, một chàng trai trẻ với nhiều hoài bão, đã có những khoảnh khắc tự ti nhưng rồi vượt qua mọi khó khăn bằng chính niềm tin và khả năng của mình: “I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away“.

Đã hơn một lần - I Believe I Can Fly

Tuấn Hà