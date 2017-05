Từng đấu võ với hai đàn anh, Chân Tử Đan cho rằng "đại ca" Thành Long luyện võ ít, tốc độ chậm, còn trận đấu với Lý Liên Kiệt cũng không thú vị gì.

Chưa bao giờ giới võ học Trung Quốc chia rẽ như vài ngày qua. Trận thắng của võ sư MMA Từ Hiểu Đông trước cao thủ Thái cực quyền Ngụy Lôi đưa ra những tranh cãi không ngừng về quan điểm võ học truyền thống có giá trị thực hay không.

Chân Tử Đan đề cao thực chiến, chê đàn anh

Trong giới cao thủ võ thuật, Chân Tử Đan là tài tử hiếm hoi giỏi thực chiến, giỏi võ tổng hợp MMA. Từ Hiểu Đông không ngại đánh giá Chân Tử Đan xứng đáng là đối thủ của mình, còn Thành Long không ở đẳng cấp đó.

Chân Tử Đan cũng xem nhẹ các cao thủ không phải thực chiến.

Cho đến giờ, Chân Tử Đan chưa bình luận chính thức. Nhưng Sina cho hay trong buổi phỏng vấn gần đây, Chân Tử Đan không ngại ngần cho rằng người Trung Quốc nhầm lẫn giữa võ thuật và võ hiệp.

Chân Tử Đan cho rằng võ thuật là logic, là vận động và mang lại sức mạnh. Nhưng võ hiệp là điều không thực tế. "Nói thẳng ra, người Trung Quốc quá thông minh nên mấy nghìn năm nay đã tạo ra tiểu thuyết võ hiệp. Mỹ hóa, kịch hóa võ hiệp", tài tử Diệp Vấn nói.

Nam diễn viên cũng giống Từ Hiểu Đông khi cho rằng võ hiệp và võ thuật hoàn toàn khác nhau. "Đương nhiên, võ hiệp có giá trị nghệ thuật, nên tôi cũng thích tiểu thuyết võ hiệp, đóng phim võ hiệp. Nhưng võ thuật và võ hiệp không là một", anh nói thêm.

Trong một lần phỏng vấn, tài tử 54 tuổi cũng từng chê đàn anh Thành Long: "Cùng Thành Long đấu hai lần, đấu với Lý Liên Kiệt cũng hai lần. Nhưng đại ca Thành Long luyện võ ít, tốc độ chậm. Trận đấu với Lý Liên Kiệt cũng không thú vị, chẳng phải đánh trực chiến".

Bị đánh giá chỉ là diễn viên đóng cảnh hành động nhưng Thành Long hiện vẫn chưa đưa ra bình luận nào.

Bị liên đới sau vụ võ sư Từ Hiểu Đông đánh thắng Ngụy Lôi nhưng Thành Long hiện vẫn giữ thái độ im lặng. Dù bị tiếng "chỉ là diễn viên đánh võ" nhưng khá ngạc nhiên khi sao nam 63 tuổi không hề có bất kỳ động tĩnh nào. Dư luận cho rằng đây là lúc Thành Long thể hiện đẳng cấp của mình.

Trong khi đó, Lý Liên Kiệt sớm phát clip ủng hộ Thái cực quyền và đưa tiếng nghi ngờ về trận thua trong 10 giây tại Thành Đô.

Tỷ phú Jack Ma: 'Cao thủ Thái cực quyền là vô địch'

Sự suy giảm lòng tin của dư luận với võ thuật truyền thống khiến giới võ học đứng ngồi không yên. Sáng 4/5, tỷ phú Jack Ma (Mã Vân) đã viết tâm thư trên trang cá nhân, đưa ra quan điểm khi so sánh giữa võ thuật truyền thống và võ tự do.

"Tùy bút so sánh giữa Thái cực quyền và vật lộn tự do", Jack Ma viết.

Theo tỷ phú bậc nhất Trung Quốc, ông sinh ra và trưởng thành cùng môn thái cực quyền, đọc hết các tác phẩm Kim Dung, Cổ Long, Lương Vũ Sinh. Trước câu hỏi "Thái cực quyền có khả năng thực chiến hay không? Tôi nói có thể. Thái cực quyền là thực chiến nhưng không dùng để đánh người. Đại đa số người luyện Thái cực quyền không phải vì đánh nhau", Mã Vân chia sẻ.

Đối với ông chủ tập đoàn Alibaba, Thái cực quyền được sáng tạo không với mục đích đối kháng trực tiếp. "Đó là môn võ dùng quyền để đưa đến tư tưởng triết học về vận động. Đối kháng chỉ là một phần của Thái cực quyền, nhưng không phải tất cả. Học Thái cực để chiêm nghiệm biến hóa âm dương, động tĩnh kết hợp, trên dưới hài hòa", ông giải thích.

Jack Ma cho rằng cao thủ Thái cực sẽ là vô địch thiên hạ nhưng đạt cảnh giới đó chưa có mấy ai. Ông cũng xem thường trận đấu giữa Ngụy Lôi và Từ Hiểu Đông.

Cao thủ Thái cực quyền nếu luyện đến kỹ thuật cao sẽ không ai địch nổi. Theo Mã Vân, đó là những người khiến "con ruồi cũng không thể rơi, người không biết ta nhưng ta biết người". Tuy nhiên, số lượng kỳ tài này rất ít.

"Hiện nay có không ít người có chút võ nghệ đã khoác lác rồi", ông chế giễu. Theo Mã Vân chỉ vì vài người không đạt đẳng cấp cao đã đánh giá Thái cực quyền thua kém là sự sai lầm.

Đối với trận đối kháng giữa Từ Hiểu Đông và Ngụy Lôi, Mã Vân cho rằng có quá nhiều điểm cần xem xét. Đầu tiên đây chỉ là trận đấu từ võ mồm đến đấu đường phố. Thêm vào đó, trận đấu không có kỹ pháp, không có nội quy, chỉ thấy nhóm khán giả vây xung quanh xem.

"Một trận đấu đường phố không thể nói lên vấn đề gì. Hơn nữa, dùng võ tự do so với Thái cực quyền là hai môn phái không cùng quy tắc, khó có thể so sánh. Đấu như thế chẳng khác nào so sánh bóng rổ và bóng đá, đây gọi là so gà và vịt. Thích so tài, đầu tiên phải xây dựng quy tắc chung", Mã Vân nhấn mạnh.

Từ Hiểu Đông là ai?

Từ Hiểu Đông những ngày này trở thành cái tên được chú ý. Trước đó, võ sư MMA cũng là tên tuổi trong giới võ tự do. Từ Hiểu Đông là người sáng lập kiêm võ sư trung tâm huấn luyện MMA Bắc Kinh. Khi nói về bản thân, Từ Hiểu Đông từng tuyên bố mình là "vô địch MMA Trung Quốc".

Từ Hiểu Đông từng bại trận vào năm 2003.

Sinh năm 1979 tại Bắc Kinh, Từ Hiểu Đông cao 1,77 m, nặng 88 kg. Sở trường của võ sư là Nhu thuật Brazil, quyền kích và MMA.

Từ Hiểu Đông học võ từ năm 1997, ham thích Thái quyền, võ Thái Lan. Võ sư này tìm đến MMA từ năm 2001 qua vài người bạn. Tại Trung Quốc, Từ Hiểu Đông được coi là cao thủ trong giới MMA. Tuy nhiên, anh này từng có trận thua để đời vào năm 2003 trước võ sĩ Andy.

Trong trận đấu đó, Từ Hiểu Đông bị Andy khóa tay, tự nhận thua.

Hiểu Nguyệt