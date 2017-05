Người nhà cho biết trên cơ thể anh Chiến có nhiều vết bầm tím nghi do bị đánh.

Chiều ngày 10-5, BVĐK tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành mổ cấp cứu đối với bệnh nhân Vũ Văn Chiến (46 tuổi, trú buôn Ea Đrích, xã Cư Pơng, huyện Krông Búk, Đắk Lắk) do bị chấn thương sọ não.

Bác sĩ Trần Đức Thuấn (Khoa Ngoại thần kinh, BVĐK tỉnh Đắk Lắk) cho biết bệnh nhân Chiến nhập viện vào sáng cùng ngày trong tình trạng hôn mê, bị tụ máu não, sưng phù nề vùng dái tai. Các bác sĩ đã mổ sọ não của bệnh nhân để lấy máu tụ trong não.

Theo lời kể của chị Nguyễn Thị Huế (vợ anh Chiến), trưa nay (10-5) chị đang ở nhà thì nhận được tin báo của công an nói rằng anh Chiến phải nhập viện cấp cứu. Khi chị lên tới nơi thì đã thấy chồng nằm trong khoa cấp cứu, trên người có nhiều vết bầm tím nghi do bị đánh.

Cũng theo chị Huế, trước đó một ngày, vào sáng 9-5, chị đang dạy trên trường thì Công an huyện Krông Búk mời về chứng kiến đọc lệnh bắt tạm giam anh Chiến hai tháng vì tội cố ý gây thương tích.

“Cách đây khoảng một năm, chồng tôi và hàng xóm có xảy ra cãi vã, xô xát. Nhưng không hiểu sao, công an huyện chỉ bắt mình chồng tôi trong khi cả hai người đều bị thương”- chị Huế kể lại.

Đại tá Đỗ Văn Xuyền -Trưởng Công an huyện Krông Búk - xác nhận vào ngày 9-5, cơ quan điều tra công an huyện đã bắt tạm giam anh Vũ Văn Chiến vì tội cố ý gây thương tích. Lúc bắt, phía công an huyện đã khám sức khỏe cho anh Chiến và không phát hiện có thương tích gì bên ngoài.

Theo ông Xuyền, do Công an huyện Krông Búk không có nhà tạm giữ nên sau khi bắt anh Chiến đã đưa đến tạm giam tại nhà tạm giữ Công an thị xã Buôn Hồ. “Chuyện anh Chiến bị thương thế nào sau khi bị bắt tạm giam thì chúng tôi không biết rõ vì đã giao người cho Công an thị xã Buôn Hồ tạm giữ”- đại tá Xuyền cho hay.

Thượng tá Bùi Trọng Tuấn - Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Lắk - cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang phối hợp với Công an thị xã Buôn Hồ để xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân anh Vũ Văn Chiến bị thương khi bị tạm giam.