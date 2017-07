Hung thủ giết mẹ đẻ tại Yên Bái được biết đến là kẻ nghiện rượu, tâm thần bất ổn và bị vợ con ruồng bỏ...

Đối tượng Toản tại cơ quan điều tra. Ảnh: PV

Sáng 28.7, lực lượng Công an huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái đã xác định nghi phạm giết bà Hoàng Thị H. (SN 1952, trú ở tổ dân phố 12, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên) chính là Nông Văn Toản - con trai bà.

Bước đầu xác định, sau khi gây án, Toản đã cầm theo dao bỏ trốn về phía núi. Các lực lượng đã tiến hành bao vây, truy tìm cả đêm 27.7, đến 9h ngày 28.7, Công an huyện Lục Yên bắt được nghi phạm.

Hiện tại, người dân huyện Lục Yên vẫn chưa hết bàng hoàng trước tin dữ vừa đổ sập xuống gia đình nghèo bất hạnh. Nhưng phía sau đó là một câu chuyện hết sức đau lòng đẫm nước mắt. Bởi bản chất kẻ giết người mắc chứng thần kinh từ lâu và thường xuyên uống rượu.

Theo thông tin PV Báo Lao Đông ghi nhận từ địa phương, do chứng bệnh nửa điên nửa tỉnh lại hay rượu, mỗi lần say thường đánh vợ rất dã man nên hai vợ chồng Toản đã bỏ nhau từ lâu. Đứa con trai duy nhất của Toản hiện đang ở chung với mẹ chứ nhất quyết không chịu ở với bố.

Cũng vì hoàn cảnh tội nghiệp của đứa con trai út, nên dù sinh hạ được 4 người con, trong đó có 3 người con trai, 1 người con gái nhưng bà H lại chỉ sống chung với người con trai thứ 3 là Toản. Được biết, người con trai cả của bà H đã mất từ lâu do cũng thường xuyên uống rượu.

Dân làng vẫn chưa hết đau thương trước cái chết của bà H.

Em Nông Thị G. (cháu nội của bà H) đau xót cho biết: “Những lúc không uống rượu, chú Toản vẫn tỉnh táo và làm việc bình thường, nhưng khi uống rượu vào là đánh và chửi bà rất thậm tệ”.

Theo những lời của hàng xóm nhà bà H, hôm xảy ra việc, Toản vẫn đi đào măng và mang măng đi bán, sau đó do điện của gia đình bị mất nên Toản còn đi sửa đường điện. Sáng hôm đó, bà H đi chơi ở nhà con gái cách đó mấy kilomet, đến hơn 10h trưa, khi bà H mua thức ăn về, chưa kịp nấu thì hai mẹ con xảy ra chuyện.

Trong quá trình cãi nhau với mẹ, Toản bức xúc quá nên đã dùng dao chém mẹ mình. Con dao mà Toản sử dụng để gây án chính là con dao mà hàng ngày Toản mang lên núi để đào măng. Ở nhà, cứ mỗi khi rảnh là Toản lại mang con dao đó ra mài nên nó rất sắc bén. Sau khi giết mẹ đẻ, Toản cầm theo dao bỏ trốn lên núi.

Cũng theo những thông tin PV Báo Lao Động thu thập được tại địa phương, sự việc này xảy ra không phải do mâu thuẫn quá lớn giữa bà H và Toản. Nguyên nhân một phần do đối tượng có tiền sử bệnh tâm thần, lại không làm chủ được mình khi say rượu.

Những người dân ở đây cho biết, Toản không có nghề nghiệp ổn định, có việc gì thì làm nấy, lúc đi lấy củi, khi đi đào măng bán lấy tiền. Từ trước tới nay, Toản chưa làm gì sai trái khiến xóm làng phải bận tâm.

Nói về hoàn cảnh gia đình của bà H, ông Nguyễn Quang Vinh – Chủ tịch UBND thị trấn Yên Thế (huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình nhà bà H rất khó khăn, bà H là người rất hiền lành và phúc hậu, chưa bao giờ bà có mâu thuẫn gì với hàng xóm cả. Ngày trước, bà H từng là cán bộ của địa phương”.

Cũng theo ông Vinh, Toản chỉ hay uống rượu và ăn nói mất kiểm soát chứ chưa có tiền án, tiền sự.

L.N - Phạm Đông