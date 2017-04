Do “ế khách”, nữ quái quyết định tìm “con mồi” để chuốc thuốc gây mê cướp tài sản.

Theo thông tin từ Công an quận Thủ Đức, TP.HCM, mới đây, Cơ quan CSĐT đã tạm giữ hình sự Phan Thị Kim Loan (sinh năm 1970, ngụ TX Dĩ An, Bình Dương) để điều tra, xử lý về hành vi "Cướp tài sản". Nạn nhân là ông Lê Văn Hùng (51 tuổi, quê Long An, tạm trú quận Gò Vấp, TP.HCM), tài xế taxi hãng VinaSun.

Phan Thị Kim Loan tại cơ quan điều tra (Ảnh: Nguyễn Tân)

Theo đó, rạng sáng 26/3, do “ế khách” nên Loan đã đi bộ từ ngã tư Ga đến quận Gò Vấp với ý định tìm “con mồi” để chuốc thuốc gây mê rồi cướp tài sản. Khi đi bộ đến ngã tư Nguyễn Oanh – Nguyễn Văn Lượng, Loan gặp tài xế Hùng nên thuê chở về Thủ Đức.

Loan yêu cầu tài xế chạy lòng vòng ở nhiều tuyến đường và dừng lại trước một tiệm tạp hóa đang mở cửa trên địa bàn quận Thủ Đức mua bia 333, khô bò, khi đến gần Bệnh viện quận Thủ Đức, Loan nói dừng xe chờ người nhà khám bệnh.

Lợi dụng lúc tài xế taxi không để ý, Loan khui lon bia và bỏ thuốc ngủ lắc đều mời tài xế Hùng uống. Chờ cho ông Hùng bất tỉnh, Loan liền lục lấy tiền số tiền 1,2 triệu đồng, điện thoại rồi đi về hướng cầu Gió Bay, điện thoại cho xe ôm lên chở về.

Đến sáng ngày 26/3, người dân sống trong con hẻm số 74 (đường Phú Châu, phường Tam Phú, quận Thủ Đức, TP.HCM) phát hiện một chiếc taxi đậu tại địa điểm trên nhưng không để ý, tới chiều người dân vẫn còn thấy chiếc xe đậu ở đó nên tới kiểm tra thì phát hiện ông Hùng ngồi bất động trong xe liền đưa đi cấp cứu nhưng ông Hùng đã tử vong.

Chiếc taxi phát hiện tài xế tử vong (Ảnh: Zing)

Trong vòng 5 ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ được nghi can Loan. Hiện cơ quan công an vẫn đang triệu tập một số người liên quan và làm rõ nguyên nhân tử vong của tài xế.

Được biết, Loan từng có tiền án về tội cướp tài sản. Loan là đối tượng đã gây ra hàng chục vụ chuốc thuốc gây mê vào lon bia 333 để cướp tài sản vào 6 năm trước và bị Tòa án Nhân dân quận Thủ Đức xử 3 vụ, vừa mãn hạn tù trong năm 2015.

"Chúng tôi ghi nhận khoảng 20 vụ mà người này thực hiện đánh thuốc mê, cướp tài sản từ địa bàn TP.HCM cho đến Bình Dương, Đồng Nai…. Trước ngày 26-3, người này đã đánh thuốc mê định cướp tài sản của một xe ôm tại quận 12 nhưng bị phát hiện nên bỏ đi. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu” – Công an quận Thủ Đức cho biết.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Khả Di