Như Dân Việt đã thông tin, hiện Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang tạm giữ đối tượng Trần Xuân Thu (54 tuổi, giáo viên Trường Tiểu học Vân Trục B, xã Vân Trục, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) để làm rõ vụ án phát hiện thi thể bà N.T.Th (người địa phương) trong bao tải.

Trao đổi với PV, ông Phan Trọng Phúc - Trưởng Công an xã Vân Trục - cho biết, ngày 22.4, chị T.T.B.C (32 tuổi, trú tại xã Vân Trục) trình báo công an địa phương về việc mẹ mình là bà N.T.Th và cậu con trai T.T.T (4 tuổi) bỗng dưng mất tích bí ẩn. Cùng thời điểm này, người đang sống như vợ chồng với chị T.T.B.C là Trần Xuân Thu cũng biến mất.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Vân Trục đã báo Công an huyện Lập Thạch vào cuộc điều tra, truy tìm. Trong đêm 22.4, ông Phúc bất ngờ nhận được tin nhắn từ điện thoại của đối tượng Trần Xuân Thu về chuyện tình cảm với chị C và việc bà Th mất tích.

“Ông Thu nhắn tin “việc bà Th chết là do tự lao đầu vào tường lúc lên đồng, tự lấy búa đập vào đầu mình. Sau đó bà dặn anh là trói buộc bỏ xuống sông Lô cho mát, khi bỏ thì để mặt bà Th hướng về hướng Đông”. Ông Thu còn nhắn, để xác ở sau nhà. Do ông Thu nhắn tin khuya nên sáng hôm sau (23.4 - PV) ngủ dậy tôi mới đọc được. Tôi gọi điện thì ông Thu bắt máy, trước đó tôi gọi không được. Khi nói chuyện, ông Thu tiếp tục bảo, “việc bà Th chết là do bà ấy, sau khi bà chết anh bó buộc vào bao tải để ở xó chuồng lợn cạnh khu nhà vệ sinh”. Sau đó, tôi điện cho công an thôn đến nhà chị C kiểm tra vị trí ông Thu chỉ thì phát hiện đúng là có xác người trong bao tải”, ông Phúc cho biết.

Theo ông Phúc, sau khi phát hiện thi thể bà Th trong bao tải, Công an xã đã báo cáo lãnh đạo địa phương và công an cấp trên tới kiểm tra. Ông Phúc cũng báo cáo cơ quan điều tra nội dung tin nhắn và cuộc nói chuyện với Trần Xuân Thu.

Ông Phúc cho biết thêm, ngoài nhắn tin cho ông, nghi phạm Trần Xuân Thu còn nhắn tin cho lãnh đạo xã và lãnh đạo nhà trường nơi đang công tác về sự việc bà Th mất tích.

Ông Nguyễn Kim Khôi - Chủ tịch UBND xã Vân Trục - cho biết, đêm 22.4, ông nhận được tin nhắn từ Trần Xuân Thu. Trong tin nhắn, Thu đề nghị ông Khôi nhắc ông Phúc (Trưởng Công an xã) kiểm tra tin nhắn chỉ nơi để xác bà Th đối tượng đã gửi cho ông Phúc.

Sau khi công an xã tìm thấy xác bà Th, ông Khôi trực tiếp tới hiện trường chứng kiến việc kiểm tra, khám nghiệm. “Thi thể bà Th được đối tượng bó buộc rất gọn”, ông Khôi kể lại.

Ngay trong sáng 23.4, cơ quan điều tra bắt giữ Trần Xuân Thu tại thị trấn Lập Thạch khi đối tượng chuẩn bị đưa cháu T lên xe taxi.

Việc bà N.T.Th tử vong, thi thể bị bỏ trong bao tải khiến người dân xã Vân Trục bàng hoàng.

Ông Vũ Minh Tuấn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vân Trục B - cho biết, những ngày trước khi bị bắt, ông Thu vẫn đi dạy bình thường, không có dấu hiệu nghi vấn. "Ông Thu bị bắt giữ khiến toàn trường bất ngờ, ông Thu là người ít nói, không quan hệ mật thiết với thầy cô trong trường. Anh ấy, chỉ đến dạy rồi lại ra về, thỉnh thoảng có chơi và nói chuyện với bảo vệ của trường".

Ông Nguyễn Văn Lợi - bảo vệ Trường Tiểu học Vân Trục B - cho biết: “Sau ngày bà Thịnh mất tích, sáng 21.4 ông Thu vẫn đi dạy bình thường, nhưng thỉnh thoảng lại bỏ lớp lấy xe máy đi về nhà rồi mới quay lại trường giảng dạy”.

“Ông Thu sống khép kín, thường hay làm xàm, khoe khoang về tiền bạc và quan hệ nên người dân đều không ưa. Ông này có lối sống lập dị nên không thể chơi với ai ở địa phương” - nam bảo vệ cho biết thêm.

Chiều 24.4, PV đã về xã Vân Trục để tìm hiểu vụ việc. Được biết, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, các đơn vị chức năng đã bàn giao thi thể bà Nguyễn Thị Th (71 tuổi) cho gia đình để lo các thủ tục mai táng. Trong chiều 23.4, gia đình đã đưa thi thể bà Th đi hỏa táng. Ngay từ đầu giờ chiều cùng ngày, hàng trăm người dân địa phương đã tới gửi lời chia buồn cùng gia đình và đưa bà Th về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trước sự ra đi quá đột ngột và đau đớn của bà Th, bà Nguyễn Thị Thi (chị dâu nạn nhân) buồn rầu chia sẻ: "Khoảng 10 năm trước, vợ chồng con cả bà Th không may qua đời để lại một đứa cháu. Thời điểm đấy, cháu bé này đang học tiểu học tại trường nơi Trần Xuân Thu (51 tuổi, nghi phạm sát hại bà Th) giảng dạy và nhận được sự quan tâm của thầy giáo này. Sau đó, Thu cùng một số giáo viên trong trường, gia đình và chính quyền địa phương đã làm thủ tục để cháu bé được hưởng chế độ và đi học nội trú. Từ đó, giữa Thu và gia đình bà Th có mối quan hệ đi lại".

Cách đây khoảng 5 năm, Thu vốn không có hộ khẩu tại quê nhà ở xã Sơn Đông (huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) nên đối tượng này ngỏ ý muốn nhập khẩu vào nhà bà Th ở.

Lúc này, chị Trần Thị Bích C (32 tuổi, con gái bà Th) đang mang bầu, nhưng cha đứa bé không tổ chức đám cưới. Thấy vậy, Thu tự nguyện đứng ra nhận làm cha đỡ đầu cho đứa bé và được gia đình đồng ý. Sau đó, Thu chuyển về nhà bà Th sinh sống với chị C như vợ chồng và không đăng ký kết hôn.

Được biết, bà Th là giáo viên đã về hưu, bản tính bà là người hiền lành, được hàng xóm quý mến, không xảy ra mâu thuẫn với ai trong xóm.

Trước khi xảy ra vụ án mạng đau lòng, nhiều người thân sống gần có nghe bà Th than thở về việc bị Thu đánh và hành hung.

Bà Thi cho biết: "Có lần bà Th nói, khi nghe điện thoại của chị C thì bị Thu giằng lấy. Không được, Thu tát vào mặt bà Th. Cuộc sống hằng ngày giữa bà Th và Thu không có hiềm khích gì. Nguyên nhân Thu gây án có thể vì ghen tuông với chị C, có thể sau đó tức giận vì bà Th có ý đuổi Thu ra khỏi nhà nên y mới xuống tay hãm hại".

Ông Nguyễn Tiến Khánh (79 tuổi, chồng bà Thi) cũng cho biết, ngoài việc Thu ghen tuông với chị C thì trong gia đình không có mâu thuẫn gì lớn. Nguyên nhân cụ thể thì phải đợi công an công bố mới chính xác, tuy nhiên gia đình nghi ngờ do ghen tuông sinh mù quáng mà ra.

Hiện vụ trọng án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.