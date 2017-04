Đối tượng tự nhận mình có nhiều mối quan hệ quen biết từ cấp huyện, tỉnh, đến Trung ương, có thể “chạy” chế độ chính sách di dân tái định cư Thủy điện Sơn La, sau đó đưa nhiều người sập bẫy. Chưa dừng ở đó, gã này còn kích động người dân khiếu kiện gây mất ANTT địa bàn.

Như CAND đã đưa tin, ngày 31-3, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Sơn La ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lò Văn Chaư (50 tuổi), ở bản Nhà Sày, xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào khoảng tháng 2-2016, đối tượng Lò Văn Chaư biết được thông tin tại bản Nà Nhụng, xã Mường Chùm, huyện Mường La diễn ra một cuộc họp xã viên gồm đại diện 70 hộ của bản về tình hình ANTT tại địa bàn nên đã đến và xin phát biểu trước cuộc họp về chế độ di dân tái định cư thủy điện Sơn La.

Cơ quan ANĐT đọc lệnh bắt giữ Lò Văn Chaư

Lò Văn Chaư tuyên truyền, vận động với các hộ dân tại cuộc họp là bản Nà Nhụng chưa được giải quyết thỏa đáng chế độ chính sách trong việc di dân phục vụ xây dựng thủy điện Sơn La và đưa ra nhiều tài liệu cho rằng người dân bản Nà Nhụng đáng ra phải được hưởng nhiều hơn thực tế. Đối tượng tự nhận mình có nhiều mối quan hệ quen biết từ cấp huyện, tỉnh, đến Trung ương, có thể “chạy” chế độ chính sách di dân tái định cư Thủy điện Sơn La.

Sau đó, đối tượng đặt vấn đề, hộ nào muốn được "chạy" chế độ chính sách thì phải đưa 500 nghìn đồng/hộ để nhờ người "chạy" chính sách cho và hứa hẹn chắc chắn việc này sẽ làm được, nếu các hộ dân khi được chi trả thêm tiền thì phải trích lại 20% tổng số tiền mỗi hộ nhận được từ Nhà nước cho đối tượng.

Do thiếu hiểu biết về pháp luật, mặc dù đã được Nhà nước đền bù đúng chính sách nhưng có 54 hộ dân tái định cư tại bản Nà Nhụng vẫn tin tưởng và đồng ý nộp tiền cho đối tượng thông qua người đại diện của bản.

Một điểm tái định cư thủy điện Sơn La

Sau khi nhận tiền từ các hộ, 3 người đại diện cho các hộ dân đã liên lạc với đối tượng để giao tiền. Địa điểm đối tượng hẹn gặp đại diện bản Nà Nhụng để nhận tiền tại tiểu khu 5, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La.

Sau đó khoảng 10 ngày, Lò Văn Chaư đến khu vực thị trấn Ít Ong đưa cho đại diện của bản mỗi hộ 2 tờ đơn và hướng dẫn những người đại diện cho mọi người ký vào đó, ký xong thì gửi lên Huyện ủy Mường La, tỉnh Sơn La để giải quyết.

Đến tháng 2-2017, sau một năm chờ đợi, người dân bản Nà Nhụng vẫn không thấy được giải quyết chế độ chính sách như đối tượng đã hứa hẹn, liên hệ với Lò Văn Chaư không được, người dân nghi ngờ bị lừa nên đã viết đơn tố giác gửi tới Công an tỉnh Sơn La.

Khi đối tượng Lò Văn Chaư bị bắt giữ người dân bản Nà Nhụng mới biết đối tượng này cố ý đưa ra những thông tin sai sự thật về chế độ chính sách đền bù, hỗ trợ di dân tái định cư thủy điện Sơn La, về khả năng không giải quyết được của bản thân Chaư trong việc giúp các hộ dân tái định cư nhận được thêm tiền đền bù trong khi bản thân Chaư không có thẩm quyền gì liên quan đến việc giải quyết chế độ chính sách, đền bù, hỗ trợ cho người dân tái định cư.

Theo Cơ quan An ninh điều tra cho biết: Lò Văn Chaư sống tại bản Nhà Sày, xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai. Tuy nhiên, đối tượng không thường xuyên ở nhà mà sống lang thang ở các khu trọ tại các địa bàn thành phố Sơn La và lân la tìm cách tiếp cận, tìm hiểu mức độ đền bù, hỗ trợ của các hộ dân tái định cư thủy điện Sơn La.

Sau đó tuyên truyền, xúi giục họ làm đơn gửi đến các cấp có thẩm quyền đòi thêm tiền đền bù. Hành vi của đối tượng có mức độ ảnh hưởng rất lớn đến tình hình an ninh xã hội tại địa bàn, nhất là hiểu nhầm của quần chúng nhân dân đối với việc thực hiện chế độ chính sách đền bù, hỗ trợ phục vụ xây dựng nhà máy Thủy điện Sơn La của Đảng và Nhà nước ta.

Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến một số vụ khiếu kiện phức tạp xảy ra trên địa bàn tỉnh Sơn La thời gian qua liên quan đến việc thực hiện chế độ chính sách di dân tái định cư Thủy điện Sơn La.

Minh Phong