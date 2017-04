Lợi dụng lúc vợ "hờ" vắng nhà, gã cha dượng đồi bại nhiều lần cưỡng hiếp bé gái 13 tuổi...

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 11.4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Văn Tấn (37 tuổi, ngụ ấp Thanh Thủy, xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.

Tấn tại cơ quan công an.

Theo VietNamNet: Năm 2013, Tấn và chị N.T.Ng (35 tuổi, ngụ xã Khánh Lâm, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) tình cờ quen biết rồi nảy sinh tình cảm. Cả hai sau đó thuê phòng trọ ở huyện Mang Thít chung sống với nhau như vợ chồng.

Sau đó, lợi dụng lúc vợ “hờ” ra ngoài, Tấn đã nhiều lần xâm hại cháu N.N.Q (SN 2004, con riêng của chị Ng với chồng trước) ngay tại phòng trọ. Sau khi giở trò đồi bại, Tấn cấm cháu Q tiết lộ chuyện này cho mẹ ruột biết. Lần cuối cùng Tấn thực hiện hành vi giao cấu với cháu Q là ngày 2.4 vừa qua.

Tối 3.4, cháu Q đã nói lại vụ việc cho mẹ biết và được dẫn đến Công an xã An Phước trình báo. Được biết, theo kết quả chứng nhận thương tích của bệnh viện thì cháu Q bị rách màng trinh.

Căn phòng trọ nơi bé gái 13 tuổi nhiều lần bị gã cha dượng "hờ" cưỡng hiếp. Ảnh: Công an TP.HCM

Theo Công an TP.HCM: Ngay trong đêm 3.4, Tấn được mời lên trụ sở công an để lấy lời khai ban đầu. Tại đây, Tấn thừa nhận đã có hành vi dùng vũ lực cưỡng hiếp cháu Q tổng cộng 4 lần.

Theo lời chị Ng cho biết, trước khi quyết định sống chung với Tấn, chị từng có một đời chồng, bé Q là con chung của chị và người chồng trước. Cách nay gần 7 năm, khi chị vừa sinh con trai thì vợ chồng chị ly hôn nhau vì những xích mích không thể hàn gắn được, sau đó chị ôm con lên Bình Dương sinh sống và làm thuê nuôi con, nhưng cuộc sống khốn khó, nên mẹ con chị đến Vĩnh Long. Tại đây, qua một thời gian tìm hiểu, chị cùng Tấn quyết định thuê nhà trọ sống chung với nhau.

Được khoảng gần 2 năm sau đó, cả mẹ con chị Ng cùng với chồng "hờ" đưa nhau về quê mẹ ở Cà Mau, chưa được bao lâu thì lại dắt díu nhau trở lại quê "chồng" ở xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long và chung sống đến khi chị phát hiện ra sự việc đau đớn xảy ra với con gái lớn của mình.

Trong quá trình sống chung, cả hai thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau. Đỉnh điểm là vào chiều tối 3.4 vừa qua, giữa chị Ng và chồng "hờ" lại xảy ra xung đột dữ dội, chị Ng đòi chia tay Tấn và dắt con gái về quê ở Cà Mau sinh sống.

Lúc này, cũng có mặt cháu Q chứng kiến cảnh tượng trên. Ngay sau đó, cháu Q vừa khóc vừa kể cho mẹ nghe chuyện mình bị cha dượng thường xuyên cưỡng hiếp và sau mỗi lần làm "chuyện người lớn" với Q, Tấn đều hăm he không được kể ra chuyện với ai nếu không sẽ bị Tấn đánh chết.

Chị Ng đau đớn kể lại sự việc. Ảnh: Công an TP.HCM

Trao đổi với PV, ông Thái Văn Bình - Trưởng Công an xã An Phước - xác nhận: Trước khi cặp và chung sống với chị Ng, Tấn cũng từng có một đời vợ nhưng không có con chung. Tấn là con thứ trong gia đình có tất cả bốn anh chị em, cha Tấn đã mất từ rất sớm, hiện người mẹ đang sống cùng gia đình người chồng sau, nhà không đất canh tác. Tất cả anh chị em của Tấn đều đã lập gia đình. Riêng Tấn, ngoài thụ xong án tù 7 năm trước đó, Tấn sống ở địa phương cũng rất chan hòa với láng giềng, không xảy ra xích mích với ai.

"Ngay sau khi tiếp nhận thông tin ban đầu, do tính chất phức tạp vượt quá thẩm quyền nên chúng tôi đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án về Cơ quan điều tra Công an huyện và tỉnh để thụ lý, điều tra, làm rõ theo thẩm quyền", ông Bình nói.