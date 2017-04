Chỉ trong vài tháng, bé gái 11 tuổi bị xâm hại tình dục tới 7 lần bởi chính ông nội và bố đẻ. Tại cơ quan điều tra, 2 nghi phạm xâm hại trẻ em đã thừa nhận tội ác của mình.

Trao đổi với Đời Sống Plus vào chiều 1/4, Công an huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long cho biết đơn vị này đã bắt giữ 2 nghi phạm P.T.T (36 tuổi) và P.T.S (62 tuổi) để điều tra về vụ việc cháu P.T.L.Đ. (11 tuổi, trú tại xã An Phước, huyện Mang Thít) bị xâm hại tình dục.

Đáng nói, bé gái 11 tuổi bị xâm hại tình dục này lại chính là con đẻ của T., cháu nội của T.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc bé gái 11 tuổi bị xâm hại tình dục bởi chính bố và ông nội

Theo thông tin ban đầu, bé Đ. (sinh ngày 15/12/2006, đang học lớp 5) sống cùng với cha mẹ và ông nội tại ấp Định Thới B, xã An Phước. Trong vòng mấy tháng gần đây, Đ. thường xuyên bị bố ruột và ông nội xâm hại tình dục ngay tại nhà.

Do quá sợ hãi, bé gái đã giấu kín mọi chuyện suốt thời gian qua. Phải tới cuối tháng 3 vừa rồi, bé mới dám kể lại toàn bộ sự việc cho bà ngoại mình là bà Nguyễn Thị M, (ngụ xã Quới Thiện, huyện Mang Thít).

Bức xúc trước việc làm mất nhân tính của con rể và sui gia, ngày 29/3, bà ngoại của bé Đ. đã đến cơ quan công an tố cáo sự việc để đòi lại sự công bằng cho cháu.

Sau khi nhận được đơn tố cáo, cơ quan điều tra đã triệu tập hai cha con T. và S. tới làm việc.

Tại cơ quan điều tra, T. thừa nhận từ tháng 7/2016 đến ngày bị tố giác đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với con gái 4 lần, lần quan hệ cuối cùng vào ngày 23/3 vừa qua. Còn S. cũng thừa nhận, từ khoảng tháng 3/2016 đến khoảng tháng 2/2017 đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với với cháu nội 3 lần.

Từ lời khai của T. và S., Cơ quan điều tra Công an huyện Mang Thít đã tạm giữ hình sự đối với hai nghi phạm xâm hại trẻ em này để tiếp tục điều tra làm rõ.

Đáng chú ý, vụ việc bé gái 11 tuổi bị xâm hại tình dục bởi chính bố ruột và ông nội bị phát giác trong lúc dư luận vẫn chưa hết xôn xao trước sự việc cháu bé N.K.H (10 tuổi, ở xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) bị hàng xóm xâm hại nhiều lần tới có thai.

Cùng thời gian này, ở Vĩnh Long cũng xảy ra vụ án bé gái 10 bị xâm hại đến có thai

Theo đó, ngày 27/3, bé H. gọi điện hỏi bà ngoại của mình là bà Lê Kim C. (đang làm giúp việc tại TP.HCM) rằng “sao tới ngày vẫn chưa thấy kinh nguyệt”. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành xảy ra với cháu gái, bà C. liền xin nghỉ làm về quê.

Khi về nhà, bà lập tức mua que thử thai cho cháu gái thì thấy que thử thai hiển thị 2 vạch. Sau khi đưa cháu đi siêu âm, bà C. mới biết bé H. đã mang thai 4,5 tuần.

Được bà ngoại thuyết phục, H. mới tiết lộ mình bị người hàng xóm là Huỳnh Thanh Trung cưỡng hiếp tới 6 lần suốt từ ngày 29 Tết tới nay. Sau những lần như vậy, bé gái bị xâm hại đều bị dọa giết nên không dám kể với ai.

Ngay sau đó, gia đình bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đã làm đơn tố cáo gã “yêu râu xanh”. Sự việc vỡ lở, kẻ xâm hại tình dục trẻ em đã uống thuốc độc tự sát song được phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời. Đến chiều 31/3, đối tượng đã bị khởi tố và bắt tạm giam.

Diệu Nhi

Theo Đời sống Plus