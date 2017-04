Ngày 28.4, Công an thành phố Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Đỗ Thị Viện, SN 1973, (trú tại thôn Tân Hạ, xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật thu giữ. Ảnh: NT

Đối tượng Đỗ Thị Viện. Ảnh: NT

Trước đó, vào hồi 14h30 phút, ngày 27.4, Công an thành phố Ninh Bình đã tổ chức lực lượng bắt và thi hành lệnh khám xét nơi ở của đối tượng Đỗ Thị Viện, SN 1973, quê ở huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, (hiện trú tại thôn Tân Hạ, xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình). Qua khám xét nơi ở của Đỗ Thị Viện, lực lượng Công an đã thu giữ một bánh Heroin có trọng lượng 330,62g và 921 viên hồng phiến có trọng lượng 86,36g.

Tang vật thu giữ. Ảnh: NT

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Đỗ Thị Viện khai nhận, mua số ma túy trên ở Lào Cai với giá 220 triệu đồng, sau đó vận chuyển về Ninh Bình để bán cho các con nghiện trên địa bàn để kiếm lời. Quá trình điều tra, Công an thành phố Ninh Bình cũng đã tổ chức bắt khẩn cấp Đỗ Thị Viết, SN 1971 cùng ở thôn Tân Hạ, (là chị ruột của Đỗ Thị Viện). Được biết, Viết là đầu mối vận chuyển ma túy đang có Quyết định truy nã trốn thi hành án phạt tù 30 năm của Công an tỉnh Ninh Bình và Công an tỉnh Thanh Hóa, là đối tượng đang có Quyết định truy nã toàn quốc của Công an tỉnh Sơn La.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Trường