Công an vừa bóc gỡ đường dây mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ 2 đối tượng cùng 40 bánh heroin.

Vào hồi 11h30 ngày 16/3, đối tượng Lương Xuân Thông (SN 1974, trú phường Ngọc Xuân, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) điều khiển xe ô tô BKS 29A - 83474 từ hướng Mộc Châu về Hà Nội.

Khi đến địa bàn thị trấn Xuân Mai, đội Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy, Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) phối hợp với Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Bộ Công an đã tiến hành chặn bắt đối tượng này. Tại thời điểm bắt giữ, trên xe của Thông đang cất giấu 40 bánh heroin bên dưới nắp ca pô của xe ô tô.

Đối tượng Lương Xuân Thông tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan công an, đối tượng Lương Xuân Thông khai nhận 40 bánh heroin này được đối tượng mua của một người không quen biết tại xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, sau đó vận chuyển về giao lại cho La Văn Phong (SN 1968, trú thị trấn Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) để mang sang Trung Quốc tiêu thụ.

40 bánh heroin được cất giấu dưới nắp ca pô.

Căn cứ vào tài liệu cùng chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra khai thác, ngày 17/3, Công an huyện Chương Mỹ thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với La Văn Phong, đồng bọn của Thông.

Đối tượng La Văn Phong khai nhận số lượng ma túy này được người Trung Quốc đặt, sau đó đích thân đối tượng sẽ sang Trung Quốc để giao dịch với giá 150 triệu/bánh. Nếu phi vụ thành công trót lọt, đối tượng sẽ thu được số tiền lãi là 2.000 USD/bánh.

Đối tượng La Văn Phong.

Trung tá Trần Trí Dũng, Trưởng Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội chia sẻ: "Khi thực hiện chuyên án này chúng tôi đã rất cẩn thận. Trước đó, chúng tôi đã cử nhiều mũi trinh sát đi điều tra nắm bắt tình hình tại tỉnh Sơn La. Do tội phạm ma túy rất nguy hiểm nên việc vây bắt phải đảm bảo tuyệt đối an toàn".

Lãnh đạo huyện Chương Mỹ, Hà Nội khen thưởng Ban chuyên án.

Nhằm khích lệ tinh thần và chúc mừng chuyên án thành công, lãnh đạo huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã kịp thời khen thưởng 50 triệu đồng cho Ban chuyên án./.

CTV Nguyễn Minh/VOV.VN