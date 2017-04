Tới đây, nhiều dự án xã hội hóa nạo vét luồng hàng hải sẽ bị thu hồi giấy phép do chậm tiến độ, không đảm bảo các yếu tố môi trường cũng như năng lực thi công.

Thi công nạo vét luồng Hải Phòng - Ảnh: Võ Thái Bình

Nhiều dự án chậm tiến độ

Theo báo cáo của Cục Hàng hải VN, đến nay, đơn vị này đã nhận được 42 hồ sơ đăng ký thực hiện nạo vét, duy tu, thiết lập luồng, khu neo đậu tránh trú bão theo hình thức xã hội hóa tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách Nhà nước (dự án xã hội hóa). Cục trưởng Cục Hàng hải VN Nguyễn Xuân Sang cho biết, nhiều dự án xã hội hóa đã thi công cũng như đang nộp hồ sơ, tiến độ thi công rất chậm. Cục Hàng hải VN đã có văn bản nhắc nhở cũng như đưa ra những cảnh báo cần thiết.

“Tới đây, nếu các dự án này vẫn chậm, vi phạm, chắc chắn sẽ bị dừng thực hiện. Đây là những biện pháp mạnh, cần thiết để chấn chỉnh các nhà đầu tư xã hội hóa nạo vét luồng hàng hải”, ông Sang cho biết.

Trong số 42 dự án xã hội hóa nạo vét luồng hàng hải, có 15 dự án đã thi công, 10 dự án đang tạm dừng chờ hoàn thiện thủ tục, 14 dự án nộp hồ sơ đề xuất, hai dự án đã chấp thuận chủ trương, một dự án báo cáo Bộ GTVT. Đáng chú ý có 16 dự án đã chấm dứt; trong đó có 11 dự án chấm dứt khi xem xét hồ sơ đề xuất, một dự án không xem xét, hai dự án chấm dứt do thi công chậm tiến độ và hai dự án đã yêu cầu dừng để bàn giao.

Thống kê cho thấy, trong số 15 dự án đã thi công, số dự án đã bàn giao đưa vào sử dụng rất ít, chỉ có 1 - 2 dự án. Trong đó, có dự án xã hội hóa nạo vét vũng quay, khu neo đậu, chuyển tải, tránh trú bão tại vùng nước phía thượng lưu sông Thị Vải, Đồng Nai do Công ty CP Đầu tư xây dựng thương mại Tấn Thắng thực hiện và dự án xã hội hóa nạo vét luồng Cửa Gianh, khu neo đậu chuyển tải phục vụ thi công dự án do Công ty CP Đầu tư và Thương mại Linh Thành, Quảng Bình thực hiện.

Số còn lại, nhiều dự án nằm trong diện cảnh báo bị dừng thực hiện. Đơn cử, dự án xã hội hóa nạo vét luồng Lệ Môn, Thanh Hóa do Công ty CP Đầu tư thương mại Thăng Long là chủ đầu tư có thời hạn thực hiện từ năm 2016 - 2020. Trong giai đoạn I từ năm 2016 - 2017, khối lượng nạo vét luồng tàu dự tính đạt gần 1,8 triệu m3. Các giai đoạn tiếp theo thực hiện đến năm 2020 nạo vét luồng đạt chuẩn tắc -4,5m, tổng mức đầu tư gần 50 tỷ đồng.

Dự án xã hội hóa nạo vét luồng Cửa Hội, Bến Thủy do Công ty CP Bình Minh Vàng Vina làm chủ đầu tư thực hiện từ năm 2014 - 2018. Khối lượng nạo vét dự tính gần 3,5 triệu m3. Từ khi thực hiện dự án đến tháng 10/2015, đơn vị này mới thực hiện được hơn 590 nghìn m3 thì tạm dừng thi công và được phép điều chỉnh dự án, với khối lượng nạo vét còn lại hơn 2,9 triệu m3. Sau một thời gian tạm dừng thi công do mưa bão, Cục Hàng hải VN yêu cầu đơn vị đầu tư phải tiếp tục thực hiện dự án từ nay đến 30/10 phải xong khối lượng nạo vét 1,5 triệu m3 từ phao P0 - P5. Tuy nhiên, đến nay nhà đầu tư đang tạm dừng dự án để xin giấy phép gia hạn xuất khẩu.

Tương tự, dự án nạo vét luồng Cửa Việt do Công ty CP đầu tư BKG làm chủ đầu tư. Đơn vị này cũng đang xin phép tạm dừng thi công do mưa bão từ tháng 2. Tuy nhiên, Cục Hàng hải VN yêu cầu nhà đầu tư phải đưa phương tiện thi công tiếp tục từ tháng 4 này. Nếu không chấp hành sẽ dừng dự án. Hiện, dự án này mới nạo vét được hơn 250 nghìn m3 . Một con số quá thấp so với con số khi phê duyệt dự án là hơn 1,8 triệu m3.

Không lùi thời hạn

Thực tế cho thấy, các nhà đầu tư khi lập dự án thường thể hiện quyết tâm rất lớn để ký hợp đồng. Tuy nhiên, ngay sau đấy lại có những động thái nhằm kéo dài thời gian thực hiện, với nhiều lý do như thời tiết không thuận lợi, địa phương không tạo điều kiện... Ngay như dự án nạo vét luồng Lệ Môn chỉ sau khoảng một tháng kể từ ngày ký hợp đồng (tháng 11/2016), nhà đầu tư đã có văn bản báo cáo không thể thực hiện được giai đoạn này. Lý do được đưa ra là do gió mùa và mưa bão. Chính vì vậy, nhà đầu tư xin lùi thời hạn bảo lãnh hợp đồng đến thời điểm tỉnh Thanh Hóa chấp thuận đăng ký cho tận thu sản phẩm.

Dự án nạo vét luồng Cửa Hội và Cửa Việt cũng tương tự. Các nhà đầu tư đều lấy lý do mưa bão để dừng thi công trong cả thời gian dài vài tháng nên tiến độ thực hiện chậm.

Mới đây, Bộ GTVT đã kiểm điểm tiến độ những dự án này và quyết liệt yêu cầu các nhà đầu tư thực hiện đúng thời hạn hợp đồng đã ký, không cho phép lùi dự án. Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công cho biết, Bộ GTVT đã chỉ đạo Cục Hàng hải VN đôn đốc, nhắc nhở các nhà đầu tư, tạo điều kiện hết sức trong thẩm quyền cho phép nhưng các nhà đầu tư thực hiện dự án vẫn chậm.

“Các nhà đầu tư nạo vét luồng Cửa Việt, Cửa Hội phải cam kết đưa phương tiện thi công đúng tiến độ ngay trong tháng 4. Nếu vi phạm sẽ chấm dứt dự án. Đối với dự án nạo vét cửa Lệ Môn, ngay trong tháng 5 này phải hoàn thành thủ tục để thi công, nếu không triển khai sẽ chấm dứt hợp đồng”, Thứ trưởng Công nói.

Thiện Anh