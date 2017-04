Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư, hôm nay (23-4), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng khu vực miền trung gây mưa dông cho Bắc Trung Bộ, đồng thời chấm dứt nắng nóng trên diện rộng. Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đề phòng khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36oC.

* Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ 19 giờ ngày 21-4 đến 7 giờ ngày 22-4, các tỉnh Bắc Bộ rải rác có mưa, mưa vừa, mưa to đến mưa rất to, có nơi có mưa đá, lượng mưa phổ biến ở mức từ 20 đến 40 mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Chi Nê (Hòa Bình) 52 mm, TP Nam Định (Nam Định) 114 mm, Ba Lạt (Thái Bình) 110 mm...

* Đài Khí tượng và Thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, từ chiều tối 21-4, và sáng 22-4, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã có mưa rào, mưa đá và dông rải rác. Tại xã Long Phúc (Bảo Yên) xảy ra mưa đá (đường kính trung bình của hạt đá khoảng 1cm, những hạt lớn đạt mức 1,5 cm) kéo dài khoảng 10 phút, từ 19 giờ 5 phút đến19 giờ15 phút. Phố Ràng (Bảo Yên) có mưa to với lượng mưa trung bình 62 mm, nhiệt độ các khu vực đồng loạt giảm nhanh.

* Liên tiếp trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có mưa, mưa rào trên diện rộng, với lượng mưa khá lớn đủ cung cấp lượng nước cần thiết cho hơn 41.000 ha cây trồng vụ đông xuân 2017. Nhất là giúp cho hơn 33.000 ha lúa đông xuân đang thời kỳ làm đòng, nhiều diện tích đã trổ bông thoát khỏi tình trạng nghẹn đòng do thiếu nước tưới.

* Lúc 9 giờ 30 phút ngày 22-4, tại khu vực tổ 14, ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông (Chợ Mới, An Giang), đã xảy ra vụ sạt lở hơn 50m bờ sông Hậu khiến 19 căn hộ rơi xuống sông, và hơn 40 căn nhà nằm trong vùng cảnh báo sạt lở khẩn cấp. Hiện tỉnh An Giang đã ra quyết định công bố tình trạng thiên tai khẩn cấp, đồng thời xuất ngân sách hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ bị mất nhà và giúp các hộ ở tạm tại các nhà dân. Riêng 40 hộ trong diện nguy cơ, tỉnh chỉ đạo gấp rút trong thời gian ngắn nhất lập đề án và triển khai xây dựng cụm tuyến để di dời người dân vào ở…