Cha mất khi còn nhỏ, mẹ bị thiểu năng trí tuệ, gia cảnh nghèo khó nên Toản sớm lăn lộn, trở thành trụ cột chăm lo cho cả gia đình. Tai nạn bất ngờ khiến em lâm vào tình trạng nguy kịch, phải giành giật sự sống từng ngày.

Đó là tình cảnh nghiệt ngã của cậu thanh niên nghèo Nguyễn Duy Toản (27 tuổi, trú tại khu 2, thôn Sơn Đà, xã Hồng Đà, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ). Trên đường đi làm về, Toản không may gặp tai nạn giao thông, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch tính mạng. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, em đang rất cần sự giúp đỡ từ quý bạn đọc.

Theo chia sẻ của bác Nguyễn Anh Tuấn, bác ruột của Toản, người trực tiếp chăm sóc cháu hằng ngày trong viện thì được biết, bố Toản đã mất cách đây 3 năm bởi căn bệnh hiểm nghèo, còn mẹ bị thiểu năng trí tuệ, không có khả năng lao động. Cũng bởi thế nên em là niềm hy vọng duy nhất trong gia đình. Là người con hiếu thảo, biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, thương mẹ bệnh tật nên học hết cấp 3, Toản không học đại học mà đi làm thuê kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Toản gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến tính mạng nguy kịch

Nhưng nghiệt ngã, vào tối ngày 16/3/2017, trên đường đi làm về, do tránh chiếc ô tô phía trước, mất tay lái, Toản va vào thành cầu, bị lật ngã rơi từ độ cao 8m xuống gầm cầu. May mắn lúc đó có người trông coi vật liệu cát sỏi dưới gầm cầu nghe thấy, Toản được đi bệnh viện Ba Vì sơ cứu kịp thời. Do chấn thương nặng và phức tạp, em phải chuyển gấp ra bệnh viện Việt Đức cấp cứu.

Trao đổi với PV, bác sĩ Trịnh Thu Huyền, Khoa Hồi sức tích cực 2 (Bệnh viện Việt Đức) cho biết, Toản bị tai nạn giao thông nhập viện trong tình trạng nguy kịch đa chấn thương, chấn thương sọ não, vỡ thận độ 3, chấn thương cột sống, tràn khí màng phổi. Do thương tích quá nặng nên em vẫn trong tình trạng hôn mê, phải thở máy. Theo tình trạng sức khỏe này, em cần theo dõi và điều trị lâu dài.

Từ ngày bố mất, mẹ bị bệnh không có khả năng lao động, Toản là trụ cột trong nhà. Mọi gánh nặng chi tiêu sinh hoạt, tiền thuốc cho mẹ hằng ngày đều dựa vào đồng lương tháng ít ỏi từ công việc lao động phụ hồ vất vả kiếm được. Bữa cơm của hai mẹ con vốn chỉ rau cháo, không đầy đủ thịt cá như người khác. Vì thế, khi em gặp nạn, trong nhà không có lấy đồng, tài sản ngoài chiếc xe máy hằng ngày đi làm thì không có thứ gì đáng giá để bán.

Lá đơn tha thiết xin giúp đỡ của gia đình Toản

Bác Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ về tình trạng nguy kịch của cháu mình

Để cứu tính mạng Toản trong lúc nguy kịch, anh em trong gia đình phải vay mượn khắp nơi, thậm chí phải vay nặng lãi bên ngoài mong sao cứu được tính mạng. Hiện tại, số tiền điều trị cho Toản tới nay đã hết hơn 100 triệu đồng. Do không có bảo hiểm y tế nên mỗi ngày chi phí tốn kém hết hơn 10 triệu đồng. Với tình hình hiện tại thì số tiền điều trị sẽ không dừng lại ở đó bởi lúc này, Toản vẫn còn hôn mê bất tỉnh.

Mới 27 tuổi, Toản còn cả một tương lai trước mắt. Cậu thanh niên phơi phới sức lao động với dự định cuối năm sẽ lập gia đình, chỉ vì tai họa bất ngờ ập đến mà giờ đây tính mạng em bị đe dọa nghiêm trọng. Hơn lúc nào hết, hoàn cảnh của Nguyễn Duy Toản đang rất cần sự chung tay giúp sức của Quý bạn đọc.

Phạm Bắc

Mọi đóng góp có thể gửi về:

1. Gửi trực tiếp: em Nguyễn Duy Toản, khu 2, thôn Sơn Đà, xã Hồng Đà, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

SĐT Bác Nguyễn Anh Tuấn (bác ruột Toản): 0915434425

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2017.074 (em Nguyễn Duy Toản)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account:VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 102010002381523

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. ĐT: 08 3818 1436