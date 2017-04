Dù tôi vẫn rất thương mẹ kế và em nhưng không biết phải làm cách nào bởi trong di chúc ba chỉ để lại căn nhà cho một mình tôi.

Năm 1992 khi ấy tôi 7 tuổi, ba tôi vì kinh tế cả gia đình nên lúc nào cũng bận rộn (lúc ấy ba là giám đốc của một xí nghiệp). Cũng vì lý do đó mà ba ít có thời gian bên mẹ và anh em tôi. Mẹ có người đàn ông khác, điều khác biệt là thay vì ba phát hiện thì chính mẹ đã thông báo về việc đó. Mẹ nói muốn li dị, còn tôi thích theo ba hay mẹ thì tùy, tôi có quyền quyết định. Ba dù rất sốc và giận nhưng vì thương tôi, không muốn gia đình tan đàn xẻ nghé nên ra sức níu kéo mẹ quay về. Ba hứa sẽ cố gắng dành thời gian cho gia đình nhiều hơn.

Tôi còn nhớ mãi một đêm cả hai bố con tôi tìm về nhà bà ngoại để mong mẹ thương chúng tôi mà quay về nhưng mẹ vẫn không chịu. Lúc về lại nhà trời đổ mưa to, về được tới nhà bố con đều ướt sũng. Ba cứ ôm lấy chúng tôi mà khóc nức nở như một đứa trẻ, luôn miệng nói: "Ba xin lỗi con, tại ba mà con khổ". Rồi ba mẹ tôi chính thức li dị ngay sau đó. Mấy tháng sau mẹ tôi lấy người tình, ba đau khổ tuyệt vọng lắm, suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào công việc để quên chuyện buồn. Ba nói cũng may còn tôi là điểm tựa.

Hai năm sau ba gặp người mẹ thứ hai. Mẹ là một người phụ nữ trẻ đẹp, có rất nhiều người theo đuổi (ba tôi kể lại vậy). Mẹ thương ba tôi cảnh "gà trống nuôi con", rồi tình cảm hai người dần phát triển khi làm chung cơ quan. Khi tình cảm đã sâu đậm, ba tôi về xin phép bên đó được kết hôn với mẹ, ông bị gia đình bên ấy chửi bới và đuổi đi, còn mẹ cũng không khá hơn. Ngoại bắt mẹ một là nghỉ việc, chấm dứt quan hệ với ba tôi; hai là từ bỏ ông bà ngoại. Về phía tôi, tuy mẹ ruột bỏ đi nhưng dù thế nào tôi cũng không muốn có thêm mẹ, không muốn ai thay thế mẹ ruột. Gặp sự phản đối của cả hai bên nhưng ba mẹ tôi không nản chí mà cố gắng thuyết phục dần. Rồi mẹ cũng chính thức trở thành vợ của ba tôi, làm mẹ của chúng tôi.

Tôi không nhớ biết bao lần làm mẹ buồn bằng những trò chống phá, nghịch ngợm của mình. Dù tôi có đối xử thế nào mẹ tôi cũng rất nhẹ nhàng, chưa bao giờ đánh tôi. Ba giận vì nếu mẹ làm như thế tôi sẽ hư, mẹ nhẹ nhàng nói "Dạy bảo các con không nhất thiết phải la mắng to tiếng như vậy đâu anh. Nói nhẹ nhàng chúng nó sẽ nghe, cứ đánh đập, to tiếng càng nảy sinh tư tưởng chống đối. Riết rồi chúng càng không thể dạy". Mỗi lần ôm tôi vào lòng mẹ lại bảo: "Cuộc đời mẹ thật may mắn vì chưa phải mang nặng đẻ đau cũng có ngay đứa con, tuy hơi bướng một chút nhưng rất ngoan và yêu ba mẹ". Tình cảm của mẹ dành cho tôi giống như những hạt mưa dầm lâu ngày ngấm đất. Ba nhiều lần giục mẹ có thêm em nhưng mẹ nói nếu chưa làm cho chúng tôi coi mẹ như người thân yêu thì sẽ không sinh thêm.

Mãi đến năm tôi 13 tuổi thì chúng tôi mới đón thêm thành viên mới của gia đình. Gia đình chúng tôi có những chuyến đi chơi cùng nhau, mỗi lần ra ngoài không ai có thể nhận ra nhà chúng tôi có mẹ ghẻ con chồng. Mẹ đối xử với chúng tôi công bằng và bằng tất cả tình yêu thương. Mẹ nói dù không sinh ra nhưng khi quyết định lấy ba tôi thì chúng tôi cũng như con đẻ. Lớn hơn một chút, mẹ ruột tôi chuyển tới thành phố khác sinh sống. Vì bận con cái riêng với chồng mới nên bà càng ít tới thăm chúng tôi, chính mẹ kế khuyến khích anh em tôi tới thăm mẹ ruột. Mẹ chuẩn bị quà cáp cho chúng tôi mang theo và cả tiền cho chúng tôi đi đường. Mẹ kế nói chuyện người lớn đôi khi chúng tôi có thể không hiểu và cắt nghĩa được nhưng tình cảm thân thuộc, tình cảm mẹ con thì mãi mãi chẳng có gì có thể thay đổi.

Năm tháng tốt đẹp ấy kéo dài không được bao lâu thì ba tôi mất vì bệnh đột quỵ, một cái chết khiến cả gia đình đều bất ngờ. Di chúc ba để lại căn nhà cho tôi. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu gia đình phía nội không làm ầm ĩ lên, họ bảo bây giờ ba tôi đã mất, tài sản là của tôi còn mẹ kế và đứa con của mẹ thì muốn đi đâu thì đi, không được ở trong nhà này nữa. Dù tôi vẫn rất thương mẹ kế và em nhưng không biết phải làm cách nào bởi trong di chúc ba chỉ để lại căn nhà cho một mình tôi.

Hà Thanh Bình