Ông Chung đang đi bán heo ở Hà Tĩnh thì nhận được điện thoại bảo "hai con trai bị tai nạn ở Đức". Ông Chung chạy về nhà trong đêm thì con gái út đang học lớp 7 chạy ra ôm lấy cha rồi òa khóc.

Ngày 15/5, người thân và cán bộ xã Viên Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết, đã nhận được thông tin người lao động quê Nghệ An, Hà Tĩnh báo về hai anh em ruột Nguyễn Hữu Mạnh (17 tuổi) và Nguyễn Hữu Dũng (21 tuổi, quê xã Viên Thành) bị tử vong ở Đức.

Di ảnh hai anh em Nguyễn Hữu Mạnhvà Nguyễn Hữu Dũng. Ảnh: PLO

Theo người lao động báo về, sáng Chủ nhật (7/5), tại đoạn đường B104, Telerow (Đức), đã xảy ra vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng khiến anh Mạnh tử vong tại chỗ và anh Dũng cùng tài xế bị thương nặng được đưa đến bệnh viện ở Đức cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hoàn cảnh gia đình ông Chung quá khó khăn, không có tiền gửi sang Đức để đưa thi thể anh Mạnh về quê nhà an táng và chữa trị cho anh Dũng. Ông Chung đành lập bàn thờ con ở nhà và "vái vọng con sang Đức". Ít ngày sau, gia đình ông Chung lại nhận được tin dữ, anh Dũng cũng tử vong ở Đức vào ngày 12/5, sau một thời gian cấp cứu, báo PL TP.HCM đưa tin.

Ông Chung kể lại với PV Người đưa tin, do gia đình quá khó khăn nên bà Vũ Thị Ngọc (SN 1975, vợ ông) đi Nga xuất khẩu lao động, với hi vọng gửi tiền về để nuôi con. Thế nhưng, do bà Ngọc đi làm không theo một công ty nào nên công việc rất vất vả, mà tiền chẳng được bao nhiêu. Do vậy, Dũng và Mạnh cũng sang với mẹ để tìm việc kiếm tiền.

“Sau khi sang bên (Nga - PV), 2 đứa rủ nhau di chuyển tới nước Đức, vì nghe nói bên đó làm ăn dễ hơn. Nhưng mới sang được một tháng thì…”, ông Chung nghẹn ngào.

Mặc dù thi thể Dũng và Mạnh vẫn chưa được đưa về, nhưng ông Chung và người thân trong gia đình đã lập bàn thờ, thắp hương khói cho các con: “Không người cha nào muốn làm như vậy, nhất là khi chưa tận mắt thấy thi thể con mình. Nhưng trước những bức ảnh gửi về thì dù không muốn, tôi vẫn phải lập bàn thờ cho con, để con biết đường về quê hương”.

Trung Hùng (Tổng hợp theo báo PL TP.HCM, Người đưa tin)