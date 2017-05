Xin em của người vợ đã ly dị để đưa con trai về gặp ông nội đang nguy kịch không được, người chồng cũ đã đành phải gây va chạm giao thông rồi “giật” con trên đường đi học về.

Nhiều người dân hiếu kỳ đến trụ sở xã Trung Lộc để theo dõi vụ việc hi hữu cha giật con giữa đường

Sáng ngày 6-5, Thượng tá Phan Xuân Công, Trưởng Công an huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra sự việc hi hữu cha giành giật con trai với gia đình vợ cũ giữa đường.

Theo đó, vào khoảng 17 giờ 15 chiều 505, chị Nguyễn Thị H. (SN 1966, trú tại xóm Vĩnh Hưng, xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê) điều khiển xe máy đến trường Tiểu học Hương Vĩnh đón cháu là Nguyễn Hữu T. (SN 2009, học sinh lớp 2C). Trong khi 2 dì cháu đang trên đường về đến xóm Vĩnh Hưng thì bị 2 người đàn ông điều khiển xe máy mang BKS 37D1-595.xx va vào khiến chị H. và cháu T. ngã xuống đường.

Lúc này, 2 người đàn ông gây va chạm giaothông liền bế em Nguyễn Hữu T. lên xe máy rồi phóng chạy nhưng bị người dân phát hiện, truy hô, đuổi theo, đồng thời trình báo chính quyền xã Hương Vĩnh và Công an huyện Hương Khê.

Ngay lập tức, lực lượng Công an huyện Hương Khê đã phối hợp với lực lượng Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) lập chốt chặn trên một số tuyến đường. Khi 2 người đàn ông đi xe máy đến địa phận xã Trung Lộc (huyện Can Lộc) đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Sau khi bị bắt, 1 trong 2 người đàn ông cho biết mình là Nguyễn Thế Đạt (trú tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An), là bố đẻ của cháu T..

Thượng tá Công cho biết thêm anh Đạt và vợ là chị Nguyễn Thị Th. đã ly hôn vào năm 2012, cháu T. được người vợ đưa về gửi cho gia đình dì ruột là chị H. nuôi dạy, chị Th. đi làm ăn ở Nam Định, còn anh Đạt sống với gia đình ở TP Vinh.

Trước lúc sự việc trên xảy ra, anh Đạt đã có đến nhà chị H. xin đưa con trai về để gặp ông nội đang trong cơn nguy kịch khó qua khỏi nhưng chị H. không cho, nên mới dẫn tới hành động "giật" lại con giữa đường.

"Sau khi xét hỏi, thấy hành động của anh Đạt là sai nhưng cũng phải suy nghĩ đến hoàn cảnh đáng thông cảm nên đơn vị chỉ xử phạt cảnh cáo, rồi để anh về bởi cha của anh Đạt đang nguy kịch"-Thượng tá Công nói.

Tin-ảnh: Bảo Anh