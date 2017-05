Không có được tình trạng thể lực tốt như Celta Vigo nhưng điều đó không có nghĩa là M.U sẽ để cho đối thủ được tận hưởng 'một đêm đặc biệt' như hy vọng của HLV Eduardo Berizzo.

Marcus Rashford (trái) có thể khai thác được những lỗ hổng trong hàng phòng ngự của Celta Vigo

Sau 9 trận đấu trong tháng 4, M.U sẽ phải tiếp tục chơi 6 trận đấu chỉ trong vòng 17 ngày của tháng Năm, bắt đầu bằng chuyến làm khách trên sân Balaidos của Celta Vigo vào rạng sáng 5.5 (theo giờ VN). Đó là trận bán kết lượt đi của Europa League mùa này, giải đấu mà HLV Jose Mourinho từng không ít lần xác định là ưu tiên một của “Quỷ đỏ” trong thời điểm hiện tại.

Vơi bớt nỗi lo chấn thương

Rất may cho M.U khi HLV Mourinho vừa khẳng định là Eric Bailly, Phil Jones, Chris Smalling, Juan Mata và Paul Pogba đã kịp bình phục để cùng đồng đội lên đường đến Vigo, làm vơi đi cuộc khủng hoảng chấn thương ở đội bóng này. Tuy nhiên, ông vẫn chưa thể yên tâm về tình trạng thể lực của các cầu thủ do họ phải thi đấu liên tục trong thời gian qua, nếu so sánh với lịch thi đấu nhẹ nhàng hơn rất nhiều của Celta Vigo.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho biết: “Trên thực tế, việc bây giờ họ không chơi ở La Liga là một lợi thế lớn cho họ. Họ đang có mặt ở đó nhưng họ không chơi, họ chỉ chơi ở Europa League. Họ cho các cầu thủ nghỉ ngơi, họ chấp nhận thất bại, họ không quan tâm đến điều đó. Họ đang đứng ở vị trí thứ 11. Đối với họ, thứ hạng 10, 11 hoặc 9 không phải là vấn đề. Europa League là giải đấu của họ và rõ ràng điều đó khiến chúng tôi gặp khó khăn hơn. Nhưng có một điều chắc chắn là họ muốn chiếc cúp Europa League không nhiều hơn chúng tôi”.

Trong khi đó, M.U vẫn đang phải chiến đấu cho cuộc đua vào Top 4 ở Premier League mà cuối tuần này họ sẽ có một trận đấu rất quan trọng, và đương nhiên là sẽ rất khó khăn, trên sân của Arsenal. Do đó, trong hoàn cảnh vắng Luke Shaw, Zlatan Ibrahimovic và Marcos Rojo vì chấn thương, HLV Mourinho sẽ phải phân bổ lực lượng sao cho hợp lý để giành kết quả tốt ở cả 2 giải đấu này.

Ông không đánh giá thấp Celta Vigo, dù tên tuổi của đội bóng này hầu như chưa vượt ra khỏi biên giới Tây Ban Nha, khi cho rằng “họ đã lọt vào vòng bán kết và điều đó nói lên mọi thứ về Celta”. Thế nhưng, việc loại đội bóng này ra khỏi con đường dẫn đến Stockholm, nơi tổ chức trận chung kết, là mục tiêu tối thượng. Do vậy, những trụ cột như Pogba, Ander Herrera, Anthony Martial, Marcus Rashford, Henrikh Mkhitaryan… có thể phải xuất trận để hy vọng sẽ tránh được một kết quả mà họ không hề mong đợi.

“Trung thành với bản sắc”

Pablo Hernandez (phải), một trong những trụ cột ở hàng tiền vệ của Celta Vigo

Cũng phải thôi bởi Celta Vigo sẽ tập trung toàn lực cho trận đấu này để giành chiến thắng vì họ biết rõ trận lượt về trên sân Old Trafford vào giữa tuần tới sẽ rất khó khăn. Thế nên, dù phải đọ sức với một tên tuổi lớn của bóng đá châu Âu nhưng HLV Eduardo Berizzo hứa hẹn là Celta Vigo sẽ không thay đổi lối chơi thiên về tấn công mà họ đang áp dụng.

Ông nói: “Cách duy nhất để đá bại một đội bóng như M.U là phải trung thành với bản sắc của chúng tôi. Chúng tôi muốn chơi với một viễn cảnh, một cơ hội để chiến thắng. Cách duy nhất để làm điều đó là phải trung thành với cách chơi của chúng tôi. Tôi nghĩ trận đấu sẽ thay đổi từ bên trong. M.U thay đổi tùy theo đối thủ mà họ gặp vì vậy chúng tôi phải sẵn sàng cho điều đó”.

Celta Vigo được xem là một trong những đội bóng có lối chơi hấp dẫn nhất ở La Liga mùa này và từng đá bại cả Barcelona (ở La Liga) lẫn Real Madrid (ở Cúp Nhà vua). Trong đó, cầu thủ chạy cánh Iago Aspas đang hồi sinh một cách mạnh mẽ sau giai đoạn không thành công tại Liverpool và tiền đạo John Guidetti cũng đã tìm thấy đôi chân của mình. Thế nhưng, chìa khóa mở ra thành công cho Celta Vigo chính là việc tổ chức lối chơi từ hàng tiền vệ, dưới sự dẫn dắt của Daniel Wass và Pablo Hernandez.

Tuy nhiên, do tập trung quá nhiều cho mặt trận tấn công nên hàng phòng ngự của Celta Vigo không được đánh giá cao mà điều đó có nguy cơ trở thành miếng mồi ngon cho hàng công rất linh hoạt và đầy sức sống của M.U. Bất chấp điều đó, HLV Berizzo tin rằng “các cầu thủ của tôi đã trưởng thành ở tốc độ đáng kinh ngạc và ngày mai họ sẽ rất tự tin vào bản thân. Đây là trận đấu mà mọi CĐV của Celta đều muốn xem. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ được trải nghiệm một đêm đặc biệt”.

Trên lý thuyết, M.U là một CLB ở đẳng cấp cao hơn nhiều so với Celta Vigo và có thể giành được chiến thắng ở trận đấu này một cách dễ dàng. Thế nhưng, trên thực tế, “Quỷ đỏ” đã phải rất vất vả không ít lần trong mùa giải này để khẳng định mình. Đó là chưa kể đây có thể là trận đấu quan trọng nhất trong lịch sử của Celta Vigo. Do vậy, một kết quả hòa có bàn thắng cần được tính đến.

Tình hình nhân sự

Celta Vigo: Giuseppe Rossi và Carles Planas vắng mặt vì chấn thương.

M.U: Luke Shaw, Zlatan Ibrahimovic và Marcos Rojo đều vắng mặt vì chấn thương nhưng Eric Bailly, Phil Jones, Chris Smalling, Juan Mata và Paul Pogba đã kịp bình phục để xuất trận.

Nam Khang