Nữ ca sĩ đã đốt cháy sân khấu rộng lớn tại bãi biển Vũng Tàu.

Lễ hội âm nhạc được mong đợi nhất dịp 30/4 này đã chính thức diễn ra tại bãi biển Vũng Tàu với sự tham gia của hàng loạt DJ hot, dàn sao Việt trẻ trung và đặc biệt, sự xuất hiện của cô nàng “9x sexy nhất hệ mặt trời” Celine Farach thật sự khiến không khí nơi đây như được đốt cháy mọi phút giây.

Cô nàng mặc trang phục khá kín đáo, trừ phần ngực được… thả rông đầy gợi cảm.

Celine trình diễn ca khúc Sex là single cô vừa ra mắt vài ngày trước đã nhận được sự yêu thích từ người hâm mộ.

When The Beat Drops Out với giai điệu cực bắt tai để hàng ngàn khán giả có thể nhún nhảy theo không ngừng.

Celine cười vẫy tay chào khán giả.

Hàng nghìn con tim khán giả đêm nay đã “chết mê chết mệt” vì nụ cười này.

Khán giả chật kín và cuồng nhiệt theo các nghệ sĩ trên sân khấu.

JoongKiJason Lee