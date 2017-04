Trận đấu Bastia và Lyon thuộc vòng 33 Ligue 1 diễn ra vào rạng sáng nay (17.4) buộc phải hủy bỏ giữa chừng sau khi người hâm mộ chủ nhà tràn xuống sân và tấn công các cầu thủ đội khách.

CĐV Bastia tràn xuống sân tấn công cầu thủ Lyon buộc trận đấu hủy bỏ giữa chừng

Theo AFP, trận đấu diễn ra trên sân Armand Cesari của CLB Bastia và buộc phải hủy bỏ ở đầu hiệp 2 sau khi người hâm mộ quá khích tràn xuống sân náo loạn, tấn công các thành viên của Lyon 2 lần. Cuộc xâm chiếm của CĐV chủ nhà đầu tiên xảy ra trước khi trận đấu bắt đầu.

Đám đông hàng chục CĐV của xứ đảo Corsian nhảy vào sân gây hấn và tấn công với Memphis Depay và Mathieu Gorgelin của Lyon khi các cầu thủ này đang khởi động. Tuy nhiên, cuộc náo loạn được kịp thời ngăn cản bởi lực lượng an ninh trước khi các cầu thủ trở lại đường hầm. Tình hình trở nên căng thẳng khi trận đấu chậm 55 phút do phía Lyon không chịu làm thủ tục thi đấu vì lo ngại bị CĐV tấn công. Theo AFP, không ai bị thương trong sự cố nhưng chính quyền địa phương và ban tổ chức giải lập tức phát đi thông điệp sẽ hủy trận đấu nếu có rắc rối khác xảy ra.

Lần thứ 2 trong tuần, trận đấu có sự góp mặt của Lyon bị CĐV xuống sân quấy rối

Sau khi Lyon đồng ý trở lại sân, trận đấu tưởng chừng như sẽ diễn ra an toàn nhờ sự bảo vệ nghiêm ngặt của lực lượng an ninh. Tuy nhiên, những cái đầu nóng của CĐV xứ đảo bắt đầu bị kích thích trở lại ở phút 41 khi thủ thành Anthony Lopes tự ý bỏ ra ngoài sân do bị một CĐV nam vào sân quấy rối.

Sự cố này cũng được hòa giải nhờ sự có mặt của an ninh trước khi cầu thủ 2 bên vào đường hầm an toàn và không ai bị thương. Tuy vậy, trong khoảng thời gian nghỉ giải lao, hàng chục CĐV quá khích của đội nhà một lần nữa tràn xuống sân “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” với các thành viên CLB Lyon buộc trận đấu phải hủy bỏ để tránh bạo loạn. Thời điểm ấy, cả hai đội đang hòa nhau 0-0.

CĐV Bastia tràn xuống sân tấn công cầu thủ Lyon buộc trận đấu bị hủy giữa chừng - Nguồn: Youtube

Đây là lần thứ 2 trong vòng 1 tuần trận đấu có sự góp mặt của Lyon bị quấy rầy bởi CĐV quá khích. Theo đó, Lyon hiện đang đối mặt với án phạt từ UEFA do để CĐV quậy phá làm trì hoãn trận tứ kết lượt đi Europa League gặp Besiktas hồi giữa tuần trước.

Trong khi đó, Ban tổ chức Ligue 1 cho biết ủy ban kỷ luật của giải đang điều tra và sẽ có những án phạt cho những CĐV Bastia gây nên sự cố ở vòng 33. “Chúng tôi đang yêu cầu Bastia áp dụng các biện pháp cần thiết để đưa ra lệnh cấm vào sân đối với các CĐV Bastia tham gia vụ việc”, một tuyên bố từ ban tổ chức Ligue 1 nhấn mạnh.

Tây Nguyên