Binh đoàn của HLV Unai Emery rơi vào hố đen thất vọng sau bàn thắng ấn định tỷ số 6-1 của Sergi Roberto. Lượt đi PSG đá cực hay nhưng lượt về chết bẹp dưới sức ép Camp Nou.

Layvin Kurzawa quỳ gối, gặm nhấm nỗi buồn vô hạn khi đối thủ có bàn thắng 6-1, vừa đủ để loại đội bóng của anh khỏi Champions League. Trận này Kurzawa "góp" 1 bàn cho Barcelona.

Thủ thành Kevin Trapp ngồi thẫn thờ nhìn đối thủ ăn mừng như điên dại. Barcelona trở thành đội đầu tiên lội ngược dòng sau khi bị dẫn 4-0 ở lượt đi vòng đấu loại C1/Champions League. Điều đó cũng đồng nghĩa PSG vừa chịu thất bại cay đắng bậc nhất lịch sử. Họ đã ở rất gần chiến tích đá văng Barca, xóa dớp thất bại liên tục trước CLB này nhưng cuối cùng vẫn không làm được.

Marco Verratti nằm dài trên mặt cỏ Camp Nou sau khi trọng tài nổi còi kết thúc.Tay anh vắt lên trán, che đi nỗi buồn thấu con tim.

Tập thể PSG thi đấu cực tốt ở lượt đi nhưng trong trận lượt về, Verratti và đồng đội không thể chống lại sức ép kinh hoàng của chủ nhà Barca. Họ đã lên dây cót tinh thần bằng khẩu hiệu: "Yes we can" (chúng ta làm được), Luis Enrique tự tin tuyên bố: "Nếu có đội nào lội ngược dòng khi thắng 4-0 thì đó chính là Barcelona". Ông khẳng định học trò của mình có thể ghi 6 bàn vào lưới PSG.

Bên phía đội khách, Verratti sở hữu nhiều bức ảnh "tâm trạng" nhất.

Ter Stegen an ủi đồng nghiệp cùng vị trí.

Luis Suarez chia buồn với đồng hương Edinson Cavani.

Bên phía Barcelona, Messi xúc động phát khóc.

Messi leo hẳn lên bảng quảng cáo để ăn mừng với người hâm mộ. Anh đã có 94 bàn sau 113 trận Champions League, chỉ còn kém Ronaldo đúng 1 bàn. Có lúc El Pulga bị CR7 bỏ rất xa, nhưng với 11 bàn ghi được, trong bối cảnh Ronaldo chỉ có 2 bàn từ đầu giải, cuộc đua đến mốc 100 bàn Champions League lại nóng bỏng.

Anh Dũng