Paul Pogba và Ibrahimovic có một mùa giải nổi bật, song vẫn không đủ để lọt vào danh sách đề cử cho giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League.

Bên cạnh PFA Players' Player of the Year - giải thưởng do Hiệp hội bóng đá chuyên nghiệp Anh (PFA) trao tặng, thì Premier League còn có một giải thưởng riêng mang tên Premier League Player of the Season. Trước đây, khi ngân hàng Barclay còn là nhà tài trợ giải đấu, giải thưởng thường được gọi là Barclay.

Vừa xong, BTC Premier League công bố 8 cái tên đề cử cho danh hiệu này. Đáng chú ý, MU , Man City và Liverpool không có đại diện nào góp mặt. Trong khi đó, Chelsea chiếm ưu thế với 3 người (Hazard, Kante, Azlilicueta), sánh ngang cùng Tottenham (Kane, Vertonghen, Alli), Arsenal chỉ có mình Sanchez cùng với Lukaku của Everton.

Hazard, Sanchez và Kante là những ứng viên sáng giá

Đây là điều hết sức ngạc nhiên, bởi sự thắng thế tuyệt đối của người London không phản ánh hoàn toàn chính xác. Ibrahimovic mặc dù có tên trong danh sách rút gọn của PFA, lại bị bỏ rơi trong cuộc đua này, cùng với một cầu thủ MU khác là Paul Pogba. Đây là một nỗi buồn với “Quỷ đỏ”, khi mà họ đang là những người nắm giữ kỷ lục với 8 lần được vinh danh, bằng tổng thành tích của Arsenal (4), Liverpool (2) và Chelsea (2) cộng lại.

Các trường hợp vắng mặt khác cũng cần phải kể đến như De Bruyne, Mane và Coutinho. Trong khi De Bruyne đang dẫn đầu danh sách kiến tạo tại Premier League với 15 lần, thì bộ đôi của Liverpool cũng có một mùa giải nổi bật. Mane ghi 13 bàn, kèm theo 5 đường kiến tạo; con số này với Coutinho là 12 bàn, 7 kiến tạo.

Bộ đôi Ibrahimovic - Pogba bị ngó lơ

Do đó, việc cả MU , Man City và Liverpool - các đội đã có giai đoạn cạnh tranh chức vô địch với Chelsea và Tottenham, hoàn toàn vắng bóng ở cuộc đua này khiến giới mộ điệu thất vọng. Giải thưởng này sẽ được BTC công bố vào ngày 17/5.

Năm ngoái, giải thưởng Premier League Player of the Season được trao cho Jamie Vardy như một sự an ủi, sau khi tiền đạo người Anh thua cuộc so với người đồng đội Riyad Mahrez ở cuộc đua PFA Players' Player of the Year.

Tiến Long