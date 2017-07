"Đêm đó, cả nhà nằm với nhau mẹ nghe rõ hơi thở ba và con quyện vào nhau nồng ấm. Quá lâu rồi chúng ta chưa trải qua cảm giác này. Con đâu biết, lúc quay lưng về phía ba nước mắt mẹ chảy dài..."

Mới đây, trên một nhóm kín của chị em, tài khoản Facebook Hoang Oanh Le đã chia sẻ những dòng tâm sự gửi đến con trai của mình và nhận được sự quan tâm chú ý của rất nhiều người.

Những dòng viết trải dài trước mắt, lời văn nhẹ nhàng nhưng bất cứ ai đọc được cũng đều cảm nhận được nỗi đau mà chị và con trai đã trải qua, khi người chồng của chị bước đi theo người phụ nữ khác.

Sau một thời gian đăng tải, chia sẻ trên đã nhận được hơn 5.000 lượt thích và 800 lời bình luận. Hầu hết mọi người đều để lại những ý kiến thể hiện sự thương xót, cảm phục trước tình thần mạnh mẽ, cùng con an yên đi qua bão giông của chị.

Tâm sự của người phụ nữ mạnh mẽ trên diễn đàn. Ảnh chụp màn hình

Dưới đây là nội dung của những dòng tâm sự nhói lòng được chị em quan tâm:

“Từ sau cuối tháng Tám, ba về đưa An đi tiêm ngừa rồi bẵng mấy tháng liền không gặp. Mẹ đếm gần 20 cái Chủ nhật trôi qua mà ba vẫn chưa về. Lúc alo hỏi thì ba đổ tại việc quấn chân không thể về thăm con...

Hồi đó, mẹ tình nghi ba có người mới nhưng đứng giữa ranh giới mực thước và bản năng thì mẹ lại theo hướng tích cực là ba không bao giờ thế! Muốn gì muốn thì báo mẹ một câu chứ. Mẹ không bao giờ lấy tự do của ba nên cả nhà mình cứ việc nào ra việc nấy.

Rồi linh tính của mẹ là đúng. Ngay đêm Noel mẹ gặp hình ảnh ba và cô ấy ôm nhau dưới gốc cây thông. Mẹ không hồ nghi nữa. Mẹ gọi ba về nói cho rõ ngọn ngành rồi có ra sao thì ra.

Đêm đó, ba xuống sân bay về tới nhà khệ nệ bao nhiêu là đồ chơi cho con. Chắc ba nhớ ra mấy thứ mẹ dỗi hờn lâu nay nên giờ có dịp tranh thủ.

Hoàng An khi đó mới hơn 8 tháng, con ngây ngô không biết chuyện gì đã xảy ra. Mẹ cũng không nói vì sợ làm mọi thứ thêm căng thẳng. Nhưng, mấy tháng không gặp, khi ba đưa tay bế thì An khóc thét ngỡ người lạ.

Lúc đó, mẹ quặn lên đau đớn định cất giọng trách ba: "Đó anh thấy chưa? Có đúng là vì mưu sinh vất vả để đổi cảm giác này sao?". Nhưng lại thôi, mẹ nghĩ thẳm sâu lương tâm ba biết và cũng đau lòng không khác gì mẹ.

Rồi... sau giây phút ngắn ngủi bồng bế đó. Cả đêm ba bận rộn điện thoại với cô ấy. Mẹ quan sát nhưng vẫn không nói gì vì đấy là việc riêng của ba. Ông ấy sẽ phải biết làm cách nào định hướng cho mình.

Đêm đó, cả nhà nằm với nhau mẹ nghe rõ hơi thở ba và con quyện vào nhau nồng ấm. Quá lâu rồi chúng ta chưa trải qua cảm giác này. Con đâu biết, lúc quay lưng về phía ba nước mắt mẹ chảy dài vì sao gia đình mình nên nỗi khi con còn quá nhỏ?

Chị Hoàng Oanh và chồng hạnh phúc trong ngày cưới. Ảnh: Fb nhân vật

Hôm sau, mẹ pha cà phê rủ ba xuống nhà nói chuyện về chúng ta và cô ấy. Mẹ đủ điềm nhiên cho ba hiểu rằng sẽ không có sự níu kéo một khi đã hết tình cảm. Mình yêu tự do và tôn trọng quyền dân chủ, mẹ không giữ nếu trái tim ba muốn đi.

Lúc đó, ba nói còn yêu mẹ và cần xây dựng lại nên sẽ thu xếp rời cô ấy. Rồi con biết không? Ngay lúc đó phone mẹ reo lên cuộc gọi lạ, nghe máy thì cô tự giới thiệu là H., bạn gái của ba và cần cho được gặp ba.

Mẹ cười rồi chuyển máy, ba có vẻ lúng túng nhưng vẫn ghì chặt mẹ cố giải thích không có điều gì lay đổ khi ba quyết trở về hướng gia đình mình. Ừ, mẹ nắm chặt tay và tin ba.

Chiều và tối ngày 30/12, điện thoại ba liên tục đổ chuông. Rồi a bảo cô ấy đã có mặt ở Sài Gòn, dọa sẽ chết cho vừa lòng các người. Ba bảo mình cùng đi tìm cô. Mẹ lái xe đưa ba đi, qua vài con phố mẹ vẫn dặn ba nhắn với cô ấy đừng dại dột, hãy nghĩ tới con gái cần mẹ, nghĩ tới hai đấng sinh thành. Mẹ có lo sợ thật!

Rồi ba xin mẹ được ở lại trấn an tinh thần cô, ba sẽ về nhà sớm nhất có thể. Mẹ đau lòng trở về nhà một mình nhưng vẫn làm đúng tâm nguyện ba.

Vậy mà, sau này cô chủ động nhắn tin kể cho mẹ nghe đúng đêm đó họ làm tình với nhau đê mê lắm! Làm gì có tự tử, chuyện cổ tích vậy mẹ cũng tin à? Giờ nghĩ lại, mẹ thấy mình ngây thơ quá phải không?

"Tổ ấm" nhỏ của chị Hoàng Oanh khi "bão giông" chưa tới. Ảnh: Fb nhân vật

Nay mẹ viết mấy dòng này kỉ niệm tròn 3 tháng ngày ba trở về với chúng ta. Mẹ nhắc lại lý do vì sao chúng ta có chuyến đi Hà Nội? Vì sao mẹ phải bế con lang thang giữa trời giá lạnh để nhận ra đâu là sự thật và đâu là giẫm nát? Giờ thì tất cả đã qua.

Những hờn oán cũng không giúp chúng ta lớn dậy. Mẹ có niềm tự hào với chính bản ngã của mình rằng mẹ không bao giờ nói sai sự thật. Trời cho mẹ đôi mắt và trái tim biết nhìn để cảm nhận trước vạn điều biến đổi. Dẫu có bao nhiêu chuyện xảy ra, vẫn giữ tâm mình định tĩnh. Ít nhất, sống với An và ba, mẹ chưa lần hổ thẹn!

Nhưng có một điều mẹ vui hẳn ra khi nghe lời đơm đặt rằng mẹ lấy ba bằng sự trốn chạy hay cài bẫy như thể An là đứa con vô thừa nhận của họ nội. Rằng mẹ không danh chánh ngôn thuận thì đừng lên án cô là người thứ ba.

Thì thế này, từ nay mình xem như ba không có mặt trong đời sống chúng ta. Hãy để ba đi về lối ấy, mình mang ơn ba gieo hạt lên mẹ cho Hoàng An có mặt. Hãy xem như chúng ta chưa từng có những năm tháng yêu thương bền chặt. Mình sẽ miễn trách nhiệm liên quan về ba... Như thế, mai sau sẽ chẳng có ai đớn đau hay dằn vặt.

Đường thênh thang phía trước, mẹ nắm chặt tay An băng qua tháng năm sống yên vui bất tận. Nào, con trai, nếu ngó về phía ấy, mình gửi lời chúc phúc cho ba và người thương hằng mãi”.

Sau câu chuyện gây bão mạng, hiện tại chị Hoàng Oanh sống an nhiên bên con trai. Ảnh: Fb nhân vật

Theo tìm hiểu, chủ nhân của những dòng chia sẻ trên là chị Hoàng Oanh, 36 tuổi, hiện đang là chủ của chuỗi cửa hàng có tiếng tại các trung tâm thương mại. Chị có 1 bé trai 15 tháng tuổi, tên là Hoàng An.

Đươc biết, bài viết gây bão mạng những ngày vừa qua là được chị Hoàng Oanh viết hồi tháng 3/2017, thế nhưng mới đây chị mới chia sẻ với mọi người. Đến nay, mọi thứ cũng đã qua và chị đang sống rất bình yên bên con trai của mình. “Tôi bằng lòng hiện tại và mỗi ngày đang tới của hai mẹ con tôi đều là mỗi ngày tuyệt vời. Biết đủ, bạn sẽ đủ”, chị chia sẻ.

Khi câu chuyện trên được chia sẻ, có nhiều người tự hỏi rằng tại sao trong hoàn cảnh đó mà có thể điềm tĩnh và an nhiên một cách đến kỳ lạ như vậy được, thì chị Hoàng Oanh cho biết:

“Để đi qua những biến cố, chắc chắn sẽ có những vết thương rất lớn. Thế nhưng hận thù không giúp người ta lớn dậy nên mình đã tự chữa vết thương và tha thứ.

Qua chuyện của mình và anh, mình nghĩa chắc anh cũng chọn lựa kỹ càng rồi mới quyết ở lại bên cô ấy và bỏ mặc lại hai mẹ con. Vì thế, việc còn lại của mình là cố gắng dùng hết sức mạnh bản năng của một người mẹ để hoàn thành nhiệm vụ.

Cũng khá là đau buồn, nhưng phải cất nó đi vì đứa con của bạn nó đâu thích nhìn mẹ của nó với tinh thần ủ ê chán chường. Nó đã thiếu cha rồi kia mà, nghĩ thế mà mình lạc quan suốt ngày cho con được hưởng mẹ”.

Khoảnh khắc thư thái, hạnh phúc của hai mẹ con. Ảnh: Fb nhân vật

Bên cạnh đó, có nhiều người khi đọc xong, cũng trách chị đã quá cả tin thì chị Hoàng Oanh chia sẻ: “Khi tôi gọi anh về nói rõ. Anh có về và ôm tôi bảo anh vẫn yêu vợ, yêu An. Cho anh cơ hội sắp xếp lại để đoàn tụ.

Tôi ngỡ, mình học thuộc những giáo lý nhà Phật và lúc này được đem ra ứng dụng. Làm sao bạn có thể ngờ vực người thương của mình trong hoàn cảnh sống còn như vậy được? Nếu đặt lại tình huống đó. Tôi vẫn như ban đầu. Là do anh chưa nhất quán đó thôi.

Còn việc tôi không danh chánh ngôn thuận thì không cần phải nhắc lại, chúng tôi có lễ cưới, có hai bên gia đình chứng kiến, hộ khẩu và khai sinh của An vẫn ở nhà anh cho đến nay vẫn chưa được tách chuyển về với mẹ.

Cô ấy, có thể nghe đâu đó thông tin một chiều nên tôi cũng không chấp làm gì, quan trọng là cô có hạnh phúc thực sự với anh không? Nếu có, chúng ta cũng nên chúc mừng họ”.

Và với tư tưởng sống an nhiên như vậy, cho dù trải qua những “vụn vỡ” của cuộc sống hôn nhân thì đến bây giờ, chị Hoàng Oanh tin vào một cuộc sống ngập tràn “hoa hồng” ở phía trước: “Đừng vì một ngày bão gió mà khép cửa muôn đời. Tin mình đi, lần sau luôn tốt hơn lần đầu. Hạnh phúc hay khổ đau đâu hẳn chỉ do bên ngoài đem lại? Mà do cách ứng xử của ta nữa. Vì thế, trước những cơn bão, mình thường nhẹ nhàng đón nhận. Bình tĩnh, rồi sẽ qua hết thôi”.

