Mùa phim Hè đã chính thức được khởi động tại các rạp chiếu phim ở thị trường Bắc Mỹ từ hôm 5/5 vừa qua, với sự đổ bộ của phần hai bộ phim bom tấn "Guardians of the Galaxy" (Vệ binh giải Ngân Hà).

Không nằm ngoài dự đoán, bộ phim do hãng phim Disney sản xuất - chuyển thể kịch bản từ một tác phẩm của công ty phát hành truyện tranh Marvel - đã lập tức leo lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng các bộ phim ăn khách nhất thị trường Bắc Mỹ tuần qua, với doanh thu phòng vé đạt 145 triệu USD chỉ trong hai ngày cuối tuần.

Bom tấn "Guardians of the Galaxy". Ảnh: Screen Rant

Nội dung của "Guardians of the Galaxy Vol. 2" xoay quanh cuộc săn lùng tìm một Viên đá Vô cực - mục tiêu của ác nhân Thanos trong quá trình hoàn thành vũ khí hủy diệt Găng tay Vô cực. Trong phần 2 này, người hâm mộ sẽ được gặp lại toàn bộ 5 vệ binh chính.

Ngoài ra, còn có sự xuất hiện các nhân vật mới nổi bật như Nebula (Karen Gillan), The Collector (Benicio Del Toro), Yondu (Micheal Rooker) và Kraglin (Sean Gunn). Nhiều chi tiết hấp dẫn được chính đạo diễn/biên kịch James Gunn bật mí khiến người hâm mộ không thể ngồi yên khi bộ phim được ra rạp.

Trước khi bộ phim được trình chiếu, hãng comScore đã thực hiện một cuộc khảo sát đối với những người yêu thích bộ môn nghệ thuật thứ 7, trong đó 19% số người được hỏi cho biết họ sẽ đến rạp để xem phim ngay khi nó được công chiếu, trong khi 23% số người được hỏi cho biết họ thậm chí sẽ mua bộ phim này khi nó được phát hành dưới dạng Blu-ray.

Với sự lên ngôi của "Guardians of the Galaxy Vol.2", bộ phim hành động "The Fate of the Furious" của hãng Universal bị đẩy xuống vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng - với doanh thu 8,5 triệu USD trong hai ngày cuối tuần (207,1 triệu USD sau 4 tuần trình chiếu), trong khi đứng vị trí thứ 3 là phim hoạt hình vui nhộn "The Boss Baby" của DreamWorks Animation và 20th Century Fox, với doanh thu 6,2 triệu USD trong hai ngày cuối tuần (156,7 triệu USD sau 38 ngày công chiếu).

Các vị trí còn lại trong top 5 phim làm mưa gió tại các phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần qua lần lượt thuộc về "How to be a Latin Lover" của Lionsgate - thu về 5,25 triệu USD và "Beauty and the Beast" của Disney - 4,94 triệu USD./.