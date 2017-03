Bị quấy rối tình dục trên mạng là trải nghiệm cay đắng với nữ quân nhân. Họ cảm thấy sốc khi biết mình trở thành mục tiêu bị đồng nghiệp nam tấn công và xúc phạm không thương tiếc.

Tegan vẫn còn nhớ bức ảnh nhóm được chụp trong bữa tiệc tối ở Trai Pendleton, California trước khi cô được điều chuyển tới Iraq vào đầu năm 2008.

Cô và một nữ sĩ quan khác ở phía trước bức ảnh lúc đó đang đi lại trong bộ váy đồng phục màu xanh ngắn trên đầu gối.

Cô không bận tâm nhiều về tấm ảnh cho đến khi nhận được email từ một nữ trung sĩ báo cho cô biết rằng bức ảnh đã được đăng lên "Just The Tip, Of The Spear", một trang Facebook dành cho các binh sĩ thường đăng tải hình ảnh các nữ quân nhân để người xem chế nhạo hoặc bình luận dung tục.

Bị đồng nghiệp phản bội

Những người bình luận trong bài viết đùa cợt rằng lực lượng Thủy quân lục chiến đang chứng tỏ một phụ nữ có thể thăng tiến như thế nào và bình luận thô lỗ về dáng điệu và vẻ ngoài của họ. Dường như mọi người đều đã xem tấm ảnh và đọc được các bình luận bên dưới.

Cấp trên đối chất cô về bức ảnh và trách mắng cô. Các đồng nghiệp thì thầm bình luận về nó trên chuyến bay. Cha cô, một quân nhân chuyên nghiệp, cũng đã nghe nói tới vụ việc.

Tegan đã rời quân đoàn vào năm 2009. Cô trở thành chuyên gia quản lý và bảo trì máy bay. "Thật kinh khủng, lúc đó tôi chẳng thể làm được gì", Tegan cho biết. Cô yêu cầu được giữ kín họ của mình vì sợ bị quấy rối.

Mới đây, quân đội thông báo họ đang điều tra các thành viên của nhóm kín trên Facebook vì đăng tải và chia sẻ ảnh khỏa thân, hình ảnh nhạy cảm và thông tin cá nhân của các nữ quân nhân mà không được sự đồng ý của họ.

Các nữ quân nhân trong lực lượng quân đội Mỹ là đối tượng bị đồng nghiệp nam quấy rối trên mạng. Ảnh minh họa: Jezebel.

Tegan và các nữ binh sĩ Thủy quân Lục chiến khác đã quyết định chia sẻ câu chuyện của họ với Military.com. Những vụ việc nữ binh sĩ bị đồng đội nam quấy rối và đe dọa trên mạng đã kéo dài khoảng chục năm nay.

Kate Campbell, cựu sĩ quan quân đội, người rời Thủy quân Lục chiến vào năm 2012, nói rằng cô bị sốc khi thấy hình ảnh vô hại của mình trong bộ đồng phục được đăng lên "Just The Tip, Of The Spear" với lời mời các thành viên tự viết thêm phụ đề.

Trong phần bình luận, nhiều thành viên, bao gồm không ít người thuộc lực lượng Thủy quân Lục chiến đã nhận xét tường tận về cơ thể cô và về việc liệu họ có muốn quan hệ với cô hay không.

"Tôi thực sự bất ngờ. Tôi đã nhấn vào những cái tên này và tôi biết những người đó, có những binh sĩ Thủy quân Lục chiến ở cấp cao hơn và thấp hơn tôi, những người mà bạn vẫn coi như anh em của mình", Campbell nói với Military.com.

Ảnh của Campbell đã được đăng lên Facebook vào năm 2010, một năm sau cô mới phát hiện ra nó. Cô quyết định để mặc sự việc diễn ra nhưng nó đã làm thay đổi cảm nhận của cô về lực lượng quân đội.

"Nó khiến tôi cảm thấy Thủy quân Lục chiến không còn giống như những gì tôi nghĩ. Khi tôi đi qua phòng ăn trên tàu, tôi nghĩ có bao nhiêu binh sĩ đang lên mạng và bàn luận thô tục về các đồng nghiệp của họ. Họ không đứng về phía tôi, điều đó khiến tôi trở nên khá thất vọng", cô nói.

Bất ngờ và thất vọng

Các nhà lãnh đạo Thủy quân Lục chiến trước đây từng thừa nhận sự tồn tại của các nhóm Facebook, nơi các binh sĩ nhục mạ đồng nghiệp nữ của họ.

Năm 2013, Thiếu tướng Jim Amos đã trả lời thư của nghị sĩ Jackie Speier, một đảng viên Dân chủ ở California. Ông hứa sẽ thực thi các tiêu chuẩn trên mạng xã hội và xem xét khả năng lập ra một loại danh sách cấm trên mạng. Kế hoạch này chưa từng được thực hiện.

Ngày 6/3, Đại úy Hải quân Jeff Davis, phát ngôn viên của Lầu Năm Góc, nói rằng Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis sẽ được Tướng Robert Neller, tư lệnh Thủy quân Lục chiến, báo cáo về vụ việc.

Vụ Điều tra Hình sự Hải quân đang tiến hành điều tra vụ việc mặc dù chưa thể xác định chính xác có bao nhiêu binh sĩ Thủy quân Lục chiến trong số 30.000 thành viên của nhóm kín trên Facebook sẽ bị bắt giữ.

"Các lãnh đạo của Thủy quân Lục chiến đang tích cực thảo luận về vụ việc này bởi hành vi trên trang web đó đã hạ thấp các giá trị cốt lõi của chúng tôi và cần được giải quyết", Đại tá Ryan Alvis, phát ngôn viên Quân đội Mỹ, nói với Military.com.

Các binh sĩ nữ thuộc lực lượng Thủy quân Lục chiến được điều động tới Afghanistan để tương tác với dân thường, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, ngày 9/3/2011. Ảnh: AFP/Getty.

Tegan từng hy vọng có thể tạo dựng sự nghiệp trong lực lượng Thủy quân Lục chiến. Trải nghiệm đáng quên của bức ảnh bị lan truyền trên mạng đã phần nào khiến cô quyết định xuất ngũ vào năm 2009.

6 năm sau, cô bất ngờ khi biết bức ảnh đó, với khuôn mặt của các binh sĩ nam bị làm mờ còn các binh sĩ nữ thì không, được sử dụng trong bài thuyết trình của khóa huấn luyện về truyền thông xã hội cho các sĩ quan tại Học viện Cục Điều tra Liên bang (FBI) ở Quantico, bang Virginia.

Bức ảnh được sử dụng làm ví dụ cho những thứ không nên đăng tải trên mạng. Trong đó, chính cô là người bị đổ lỗi chứ không phải nhóm Facebook đã đăng tải bức ảnh với những bình luận tồi tệ.

Ở tuổi 32, Tegan đang theo học ngành quan hệ công chúng tại Đại học Wisconsin.

Cô hy vọng lãnh đạo lực lượng Thủy quân Lục chiến sẽ hợp tác với các nhóm cựu chiến binh và các hiệp hội để đảm bảo rằng tất cả thành viên quân đội đều nhận thức được quấy rối tình dục không phải là hành vi phù hợp với danh dự quân nhân.

Trong khi đó, Campbell đang điều hành nhóm kín trên Facebook dành cho các nữ binh sĩ Thủy quân Lục chiến. Nhóm này được lập ra để chống lại hành vi quấy rối trên mạng.

Khi các bức ảnh nhạy cảm được chia sẻ trên mạng xã hội, các thành viên trong nhóm sẽ đăng thông báo để các thành viên khác có thể kiểm tra nội dung và đảm bảo họ và bạn bè không phải là mục tiêu của các bài viết này.

"Tôi nghĩ rằng những người này cần phải chịu trách nhiệm. Thật xấu hổ cho những người ngồi trước màn hình rồi hạ nhục phụ nữ để cảm thấy tốt hơn về bản thân mình", cô nói.

Tuyết Mai