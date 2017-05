Trên đường vội về nhà vì con gái đang bệnh nặng, nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ đẻ rơi bên đường, không ngần ngại, hai thanh niên lập tức dừng xe đỡ mẹ con sản phụ lên ghế sau rồi đưa đến bệnh viện.

Nghĩa cử cao đẹp

Mới đây, câu chuyện về hai chàng trai hào hiệp Nguyễn Thành Nam (31 tuổi) và anh Đào Bá Hiền (27 tuổi) tại Hải Phòng cứu giúp sản phụ đẻ rơi bên đường đã nhận được lời khen ngợi từ nhiều người. Bởi đây là việc làm đầy ý nghĩa, nhân văn, họ đã không ngần ngại cứu giúp người khác mặc dù người nhà cũng đang nhập viện.

Hai chàng thanh niên thấy có người nhờ giúp đờ liền dừng xe lại

Ngay sau khi trở về nhà, một trong hai chàng trai đã viết lên trang cá nhân của mình: “Vừa xong, lúc 2 giờ 30 phút sáng. Từ bé tới giờ, em và đứa em em mới gặp trường hợp đẻ rơi thế này. Không xe nào đỗ lại giúp vợ chồng cô ấy. Cầu mong cho đứa nhỏ khỏe mạnh. Hai anh em tự an ủi, mình đã làm một việc tốt cho đời. Bà mẹ cô gái cứ đòi bồi dưỡng cho em, nhưng em nhất quyết không nhận. Chỉ nguyện một điều mình giúp người thì sẽ có lúc người khác giúp mình thôi”.

Trò chuyện với PV, anh Nguyễn Thành Nam (31 tuổi, ngụ huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) kể: “Rạng sáng 28/4, tôi và bạn của mình là Đào Bá Hiền đang đi công việc thì nhận được điện thoại ở nhà báo con gái đang nhập viện, con gái tôi bị bệnh giảm tiêu cầu đã hơn 1 năm nên thường xuyên phải vào viện, cháu rất yếu. Chúng tôi bỏ công việc vội vã quay về. Tối hôm đó, trời mưa phùn lại có giông bão nên lái xe cũng rất cẩn thận. Trên đường đi, chúng tôi thấy có 3 người ở lề đường đứng lên ngồi xuống với thái độ cầu cứu. Thấy xe, một người phụ nữ đứng lên vẫy tay, nghĩ có chuyện chẳng lành, Hiền giục tôi tạt vào xem có chuyện gì”.

Họ vội vã bế sản phụ lên xe rồi đưa đến bệnh viện

Khi dừng xe lại, anh Nam giật mình khi thấy máu và một em bé mới sinh còn nguyên dây rốn. Không kịp để người nhà nói gì, hai chàng thanh niên đã vội vã xuống xe lấy khăn quấn cho cháu bé và cùng người nhà đỡ mẹ con cháu bé lên băng ghế sau rồi tức tốc chạy nhanh đến bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên.

“Tình trạng của người phụ nữ khi đó rất nguy kịch, gần như kiệt sức. Còn mẹ sản phụ thì chỉ biết khóc... Lúc ấy anh Nam nói với tôi, con gái anh đã vào bệnh viện và có người nhà chăm sóc nên cứu sản phụ này quan trọng hơn. Mình làm ngơ thì có tội với họ quá. Vì thế, chúng tôi không suy nghĩ gì cả, bế sản phụ đó lên xe và đưa đi ngay”, anh Đào Bá Hiền chia sẻ.

“Cứu một người… phúc đẳng hà sa”

Anh Nguyễn Thành Nam chia sẻ thêm: “Sau khi đưa mẹ con sản phụ vào bệnh viện, tôi và anh Hiền vội vàng về với con gái. Người nhà sản phụ cứ chạy theo cảm ơn và đưa tiền vì đã có công đưa họ đến viện nhưng chúng tôi nhất quyết không nhận. Mình cứu người thì đâu màng đến ơn huệ.

Đối với chúng tôi, cứu một người phúc đẳng hà sa. Ai trong lúc nguy kịch cũng mong muốn nhận được sự giúp đỡ. Tôi chỉ mong cho mẹ con họ khỏe mạnh và nhanh chóng được về nhà là chúng tôi vui rồi”.

Trước hành động của hai chàng thanh niên không hề quen biết, gia đình sản phụ Nguyễn Thị Hằng (26 tuổi, tại Thiên Hương, Thủy Nguyên, Hải Phòng) không giấu được xúc động. Bà Văn Thị Thoa (mẹ đẻ chị Hằng) kể lại: “Rạng sáng ngày 28/4, con gái tôi đau bụng chuyển dạ trong đêm nhưng không gọi được taxi. Gia đình chúng tôi liền lấy xe máy để đưa con đi viện. Trên đường đi con gái tôi đau bụng dữ dội, không thể chờ đến bệnh viện được và chuyển dạ sinh bất ngờ.

Anh Nam và anh Hiền quay lại thăm hai mẹ con cháu bé

Chúng tôi vô cùng lo sợ vì giữa đêm khuya, mưa gió nhỡ có chuyện gì xảy ra sẽ ân hận cả đời. Vì thế, một người giữ chắc con gái tôi còn một người đứng ở lề đường để chặn xe nhờ giúp đỡ nhưng đều không được, xe nào cũng lắc đầu. Gọi cấp cứu mãi thì không thấy đến. Thật may mắn, lúc đó có một anh công an huyện đi làm về chạy đi tìm xe giúp. Anh công an vừa đi thì xe của anh Nam đến và chở hai mẹ con Hằng vào bệnh viện gần nhất, còn chúng tôi đi xe theo sau”.

Trao đổi với PV, anh Nguyễn Thành Nam cho biết, hôm anh vào thăm hai mẹ con chị Hằng đã khỏe mạnh, chuẩn bị ra viện. Cháu bé được 3,3kg nhưng chưa đặt tên, cháu bé ăn ngoan, ngủ kỹ khiến hai anh vô cùng vui mừng. Còn con gái anh Nam sau khi vào viện sức khỏe đã ổn định hơn. Tuy nhiên, cháu còn phải điều trị lâu dài.

Sau khi biết được thông tin trên, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã gửi lời hỏi thăm, chúc phúc tới chị Hằng, cháu bé và toàn thể gia đình. Phó Thủ tướng biểu dương hành động cao đẹp, tinh thần tương thân tương ái sẵn sàng cứu giúp người gặp khó khăn của anh Nguyễn Thành Nam và anh Đào Bá Hiền. Phó Thủ tướng khẳng định, hành động cao đẹp của hai anh là tấm gương động viên các lái xe, thanh thiếu niên thực hiện quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông và tích cực tham gia cứu giúp người bị nạn trên đường.

Mai Thu/NĐT